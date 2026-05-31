Diş Beyazlatma İpuçları

31.05.2026 10:38
Diş lekelerini önlemek için gıda tercihleri ve diş bakımı hakkında ipuçları sunuluyor.

Herhangi bir süpermarketin diş macunu reyonunda durup paketleri incelediğinizde çoğunda diş beyazlatma ile ilgili özelliklere dikkat çekildiğini görürsünüz.

Dişlerimizin parlaklığıyla her zamankinden daha fazla meşgul gibiyiz.

İngiltere merkezli Ağız Sağlığı Vakfı'na göre yüzde 42'imiz dişlerimizin beyazlığını başka herhangi bir şeye tercih edebileceğini söylüyor.

Ancak beyazlatma ürünleri tek yol mu? Ya da yediğimiz yiyecekler dişlerimizi tam olarak inci gibi tutmamıza yardımcı olabilir mi?

Diş lekelerine ne sebep olur?

Diş hekimi Toby Hancock, iki tür diş lekesi olduğunu açıklıyor: içsel ve dışsal.

İçsel lekelenmeler, renk değişikliğinin dişin içinden geldiği durumlarda oluyor.

Bu, diş minesinin rengini etkileyebilen amelogenesis imperfecta gibi genetik durumlardan veya bazı ilaçlara karşı reaksiyondan kaynaklanabiliyor.

Dışsal lekelenme ise - tahmin edebileceğiniz gibi - dişin dışından gelir. Örneğin sigara içmek, diş hijyenine dikkat etmemek ve yiyecek ve içecekler buna sebep olabilir.

Diş lekelenmesi için en kötü yiyecekler

Hancock, bu konuda en büyük suçluların çoğumuzun zaten bildiği şeyler olduğunu söylüyor: Bitkilerde bulunan ve doğal bir bileşik olan tanen içeren içecekler.

"Kırmızı şarap, kahve, çay. Bunlar başlıca leke yapıcılar. Espresso özellikle dişlere yapışmada etkilidir" diyor Hancock.

Özel sağlık kuruluşu Bupa'ya göre lekelenme kola gibi renklendirilmiş yiyecek ve içecekler, koyu meyveler, balzamik sirke ve pancar gibi yiyeceklerden de kaynaklanabilir.

Domates bazlı soslar ve soya sosundaki güçlü pigment bile dişlerimizde bir renk bırakabilir.

Bazı baharatlar da lekeye yol açabilir.

Hancock özellikle zerdeçala dikkat çekiyor.

Zerdeçallı bir yemekten sonra bulaşıklardaki sarı lekeleri hepimiz farketmişizdir. Bu, zerdeçalın dişlerimize de ne yapabileceğinin bir göstergesi.

"Porselen ve diş minesi, ne yazık ki lekeleri çeken mikro yapıları açısından çok benzer" diye açıklıyor Hancock:

"Tabağınızda leke bırakabilecek her şey dişlerinizi de lekeleyecektir."

Tüm bu yiyecek ve içeceklerden uzak durmak dişlerinizi beyaz tutmanıza yardımcı olsa da, gerçekçi bir çözüm olmayabilir.

Dişlerdeki renk değişimini önlemek için basit gıda tüyoları

Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak lekeleri önlemenin en iyi yolu olsa da, bu her zaman seçenekler arasında olmayabilir.

Ama elinizde bir diş fırçası olmadığında da lekelenmeyi önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

Hancock, sert bir atıştırmalık işe yarayabilir diyor:

"Herhangi bir sert yiyecek etkili bir şekilde temizlik sağlayacaktır. Çiğ havuç veya kereviz sapı gibi şeyleri ısırdığınızda, bu yiyecekler dişlerdeki plağı kazıyan bir işlev görebilir."

Meyvelere karşı dikkatli olmak gerekiyor; içerdikleri asit nedeniyle dişin koruyucu dış tabakasına zarar verebilir ve bu da lekelenmeyi kolaylaştırır.

Peynir daha iyi bir seçenek olabilir. Sadece doğrusunu seçtiğinizden emin olun.

Hancock şöyle anlatıyor:

"Sert bir peynir [temizlik için] çok iyidir. Bu peynirleri ısırdığınızda peynirde dişlerinizin izini görebilirsiniz. Yapışkan peynirler aynı etkiyi yaratmaz, onlar yalnızca dişlerinize yapışırlar."

Diş hekimi onaylı beyazlatma ipuçları

Hancock, beyaz dişler elde etmenin en faydalı yolu ilk etapta onları temiz tutmaktır diyor.

Dişlerimizi temiz tutmak için günde en az iki kere fırçalamak gerekiyor. Ancak yemeklerden sonra onları temizlemek de yardımcı olabilir.

"Güzel, ışıltılı bir diş minesine lekelerin yapışması daha zor olacak" diye açıklıyor Hancock.

"Örneğin, son derece cilalı bir çay fincanı, leke tutmaz. Cilası biraz kalktığında ise lekeler çok daha kolay yapışır."

Görünüşe göre önleyici tedbirler, tedaviden daha iyi bir yöntem - özellikle diş beyazlatma tedavilerinin ne kadar pahalı olduğunu düşündüğünüzde.

Özellikle tanen yüklü bir içeceği sevenler için lekelenmeyi önlemeye yardımcı olmanın şaşırtıcı derecede basit yolları da var.

Hancock, kahvenizden son yudumu aldıktan sonra lavaboda ağzınızı çalkalamanızı öneriyor.

Bupa, yaşam tarzındaki değişimlerin de yardımcı olabileceğini söylüyor: lekelenmeyi azaltmak için çay ve kahveye süt eklemek ve koyu renkli soğuk içecekleri dişlerinize temas etmeden tüketebilmek için pipet kullanmak gibi.

Hancock ayrıca şarap meraklılarına da "Kırmızı şarap içiyorsanız, bir bardak beyazla bitirin - asitler nedeniyle lekeleri çözecektir" diye öneriyor.

Yani, beyaz dişler için tedaviye başlamadan önce deneyebileceğiniz birçok şey var.

Bu yazı ilk olarak Ocak 2026'da yayımlandı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

