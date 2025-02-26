'Dudak dolgusunda planlama hatası, ağızda asimetrik görüntüye sebep olabilir' - Son Dakika
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Sağlık

'Dudak dolgusunda planlama hatası, ağızda asimetrik görüntüye sebep olabilir'

ESTETİK ağız bölgesi genişletilmesinde cerrahi planlamanın çok önemli olduğunu işaret eden Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Dudak dolgusu işlemi öncesinde iyi planlama yapılmazsa, ağız bölgesinde asimetrik görüntü ortaya çıkabilir.

26.02.2025 09:47
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ESTETİK ağız bölgesi genişletilmesinde cerrahi planlamanın çok önemli olduğunu işaret eden Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Dudak dolgusu işlemi öncesinde iyi planlama yapılmazsa, ağız bölgesinde asimetrik görüntü ortaya çıkabilir. Ağız bölgesi kas, sinir ve damar yapılarına zarar verilirse, ağız bölgesinde kayma, dudak duyusunda azalma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir" dedi.

Günümüzde tüm dünyada en popüler estetik işlemlerden birinin dudak dolgusu işlemi olduğunun altını çizen İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirmede bulundu.

'DUDAKLAR DA ESTETİK TRENDLERİNDEN ETKİLENİYOR'

Yüzün önemli bir bölgesinde yer alan ağız bölgesinin giriş kısmı olan dudakların estetik trendlerden etkilendiğini işaret eden Prof. Dr. Çil, "Dudak dolgusu ile dudakların belirgin ve daha çekici görünüm kazanabildiğinin görülmesi, kişileri dudak bölgesinde yeni şekillendirme işlemlerine yönlendirmektedir. Bu işlemler arasındaki en yeni uygulamalardan biri de dudak genişletme cerrahi işlemidir" şeklinde konuştu.

'SAĞLIK İHTİYAÇLARI OLDUĞUNDA DA AMELİYAT YAPILABİLİR'

Dudakların estetik işlem ile daha geniş hale getirilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çil, "Aslında dudak genişletme işlemi, yalnızca estetik amaçlı olarak yapılmamaktadır. Doğuştan ağız giriş bölgesi dar olarak doğan bebeklerde, bazı özel hastalıklarda, yanık gibi travmalar sonrası dudaklarda meydana gelen daralma durumlarında da dudak bölgesi genişletme cerrahi işlemleri yapılabilmektedir" ifadelerini kullandı.

'DUDAKLARIN FONKSİYONU BOZULMADAN İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMELİ'

Prof. Dr. Çil, estetik amaçlı dudak genişletme işleminde dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Estetik amaçlı olarak yapılacak olan ağız genişletme işleminde en az iz bırakılarak, dudakların fonksiyonunu da bozmadan dudak genişletme işlemi gerçekleştirilmelidir. Dudak bölgesinde dudağın büzülmesini ve diğer hareketlerini sağlayan kaslara zarar verilmeden bu işlem yapılmalıdır. Yüz armonisini bozmayacak şekilde dudak genişletme planlaması yapılmalıdır. Dudağın duyusunu alan sinir ve dudak dokusunun beslenmesinde önemli fonksiyon gören damarsal yapılara zarar verilmeden ağız genişletilmesi sağlanmalıdır."

'60-90 DAKİKA İÇİNDE TAMAMLANABİLİYOR'

Dudak genişletme işleminin lokal anestezi ile yani yalnızca dudakların uyuşturulduğu bir anestezi işlemi ile yapılabileceği gibi, kişinin uyutulduğu genel anestezi altında da ağız genişletme estetik cerrahi işlemi yapılabildiğini işaret eden Prof. Dr. Çil, cerrahi işlemden önce önemli estetik noktalara işaretlendirme ve çizim yapıldığını, işlemin yaklaşık 60-90 dakikalık bir sürede tamamlanabildiğini belirtti.

'AMELİYATTAN SONRA SİGARA İÇİLMEMELİ'

Prof. Dr. Çil, ameliyattan sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kişi ameliyattan sonra ağız bölgesi hijyenine çok özen gösterilmelidir. Sigara içiyorsa, sigara kullanmaması uygun olur. Çoğunlukla kendiliğinden eriyebilen dikişler ile ameliyat bölgeleri dikildiğinden kişinin dikişleri aldırması gerekmez. Bu dikişler 2-3 hafta içinde kendiliğinden düşerler. Çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içeceklerden bir hafta süresince kaçınılması uygun olur. Ameliyattan sonra bir hafta boyunca ağzın her yemekten sonra temiz su ve gargara ile çalkalanması önerilir."

'BAZI KOMPLİKASYONLAR OLABİLİR'

Her estetik işlemde olduğu gibi dudak genişletme işleminin de bazı komplikasyonları olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, "Tüm cerrahi işlemlerde görülebilen kanama, enfeksiyon, yara yeri iyileşme gecikmesi gibi komplikasyonlar ağız genişletme ameliyatından sonra görülebilir. Ağız hijyenine ve işlemden sonra doktorumuzun önerilerine dikkat ederek bu komplikasyonları en aza indirmemiz mümkün olabilir. Estetik ağız bölgesi genişletilmesinde cerrahi planlama çok önemlidir. İyi planlama yapılmazsa, ağız bölgesinde asimetrik görüntü ortaya çıkabilir. Ağız bölgesi kas, sinir ve damar yapılarına zarar verilirse; ağız bölgesinde kayma, dudak duyusunda azalma gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir" açıklamasında bulundu.

'YÜZ ESTETİK ARMONİSİNE ZARAR VERİLMEMELİ'

Son olarak 'Dudak dolgusu ile birlikte ağız genişletme işlemi aynı anda yapılabilir mi?' sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Çil, şunları söyledi:

"En sık yapılan estetik işlemlerden biride dudak dolgusu işlemidir. Ağız genişletme işlemi sırasında dudakların da daha dolgun hale getirilmesi istenebilir. Bu durumda ağız genişletme estetik cerrahi işlemine dudak dolgusu ile dudak belirginleştirme işlemi de eklenebilir. Sonuç olarak, hepimiz estetik trendlerin sürekli değiştiği ve geliştiği bir çağda yaşamaktayız. Dudak genişletme estetiği de yeni eklenen estetik trendlerden biri olabilir. Bu tarz estetik işlemlerde yüz estetik armonisine zarar vermeden ve işlem yapılacak organın fonksiyonuna sorun oluşturmadan işlemin yapılması gerektiğini unutulmamalıdır.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 'Dudak dolgusunda planlama hatası, ağızda asimetrik görüntüye sebep olabilir' - Son Dakika

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