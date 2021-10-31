Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 948 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 347 bin 362 testte 23 bin 948 vaka tespit edildi. 201 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 347 bin 362 testte 23 bin 948 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 175 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,39 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 392 bin 343, 2'nci dozda 48 milyon 655 bin 853 ve 3'üncü dozda 11 milyon 136 bin 208 olmak üzere toplam 116 milyon 280 bin 951 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu Balıkesir , Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'ÜÇÜNCÜ DOZ AŞINIZI YAPTIRIN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3'üncü doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz" dedi.