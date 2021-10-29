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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu

29.10.2021 20:02
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 373 testte 24 bin 409 vaka tespit edildi. 209 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 373 testte 24 bin 409 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 846 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,18, 2'nci doz ortalaması yüzde 78,24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 355 bin 972, 2'nci dozda 48 milyon 563 bin 435 ve 3'üncü dozda 11 milyon 114 bin 875 olmak üzere toplam 116 milyon 123 bin 219 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Amasya, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'KAYBETTİĞİMİZ GEBELERİN YÜZDE 99'U AŞISIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 409 oldu - Son Dakika
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