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Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti

04.10.2021 21:04
Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Kovid-19 Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 411 bin 865 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım."

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 28 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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