Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anıldı - Son Dakika
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Sağlık

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anıldı

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Konya'da görev yaptığı hastanede silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, mesai arkadaşları tarafından anıldı. Hekim Birliği Sendikası üyeleri, anma töreninde hekimlere yönelik şiddetin son bulması ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması için mücadele edeceklerini vurguladı. Dr. Karakaya, İstanbul'da da aynı sendika üyeleri tarafından anıldı.

06.07.2024 17:45
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KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya (47) görev yaptığı hastanede, güvenlik görevlisinin silahlı saldırısında yaşamını yitirmesinin 2'nci yıl dönümünde, mesai arkadaşları tarafından anıldı.

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, 6 Temmuz 2022 yılında Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) düzenlediği silahlı saldırıda öldürüldü. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya'yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Dr. Ekrem Karakaya için bugün görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi. Hekim Birliği Sendikası üyeleri Konya Şehir Hastanesi İdari Binası önünde helva dağıttı.

UYSAL: HEKİMLERİN GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAMDA ÇALIŞMASI GEREK

Törende konuşan Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Dr. Onur Uysal, hekimlerin güvenli ve huzurlu ortamda çalışması gerektiğini vurguladı. Uysal şunları söyledi:

"Bu acı olay, hekimlere yönelik şiddetin vahim boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Hekimler, her gün büyük fedakarlıklarla halkımıza hizmet ediyor. Ancak ne yazık ki, bu kutsal görevi yerine getirirken şiddete maruz kalıyorlar. Hekimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları, toplumun sağlığı ve refahı için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması, tüm toplumun ortak mücadelesi olmalıdır. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Hekim Birliği Sendikası olarak, Dr. Ekrem Karakaya'yı anmak ve hekimlere yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz bu basın açıklamasında, şiddeti önleyici caydırıcı cezaların uygulanması, önleyici tedbirlerin alınması, güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve hekimlerin hak ettiği saygınlığın yeniden kazanılması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

ERDEM: SAĞLIKTA ŞİDDET HER GÜN KATLANARAK DEVAM EDİYOR

Hekim Birliği Sendikası Hukuk ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Erdem ise "Sağlıkta şiddet her gün katlanarak devam ediyor. Sendika olarak bu noktada çözümler üretmeye çalışıyoruz. Hakimlerin ve savcıların sağlıkta şiddet söz konusu olduğunda tereddüt ettiklerini, cezalandırılmamış suçluları cesaretlendirdiği fikrindeyiz" diye onuştu.

Hekim Birliği Sendikası Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Pınar Karagöz de "Sağlık sektörü ve hekimler toplumun yaşadığı şiddetin kat be kat fazlasını yaşamaktadır. Sağlık hizmeti verilebilmesi için önce hekimlerin ve sağlık çalışanlarının güvenli çalışma koşullarına ihtiyacı var" dedi.

DR. KARAKAYA, İSTANBUL'DA DA ANILDI

Öldürülen Dr. Karakaya, Konya'nın yanı sıra aynı sendika üyeleri tarafından İstanbul'da da anıldı. Anma programında acıkama yapan Hekim Birliği Sendikası İstanbul Şube Başkanı Diş Hekimi Janat Düzgün, "Her gün evden çıktığımızda biz hekimler düşmanla savaşmaya değil, hastaları tedavi etmek için gidiyoruz. Biz silah değil bilgi taşıyoruz, ancak buna rağmen şehit veriyoruz. Biz şifa dağıtırken, 'Bugün sıra kimde?' diye düşünmek istemiyoruz. Öldürülerek değil, yaşayarak ve hastalarımızı yaşatarak adımızı duyurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya\'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya Anıldı - Son Dakika

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