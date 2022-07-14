Koronavirüs tırmanışa geçti! Maskeli günler geri mi dönüyor? - Son Dakika
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Koronavirüs tırmanışa geçti! Maskeli günler geri mi dönüyor?

14.07.2022 08:34

Salgın yeniden yükselişe geçerek kendisini hatırlattı. Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden yayınlandı. Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı. İşte detaylar...

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 4-10 Temmuz'da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113 olarak açıklanmıştı.

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ ÜRKÜTTÜ

Vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre 59 bin 982 arttı. Vefat sayıları ise 1 haftada 25'ten 31'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478'den 61 bin 47'ye yükseldi.

İLK GÜNDEN BU YANA 99 BİN 88 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539'a yükselirken, 99 bin 88 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 148 milyon 117 bin 265 doza ulaştı.

AŞI ORANI EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK İLLER

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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