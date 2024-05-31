Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akkuyu Nükleer A.Ş Heyeti Rusya'da Nükleer Sağlık Hizmetlerini İnceledi - Son Dakika
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akkuyu Nükleer A.Ş Heyeti Rusya'da Nükleer Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Akkuyu Nükleer A.Ş Heyeti Rusya\'da Nükleer Sağlık Hizmetlerini İnceledi

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanları, Rusya'da nükleer endüstrilerle iş birliğini gözlemlemek amacıyla Novovoronej Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Rus sağlık sistemi, tıbbi yardım süreçleri, sağlık kontrolü uygulamaları ve spor faaliyetleri gibi konular ele alındı. Heyet ayrıca santralin sağlık merkezi ve önleyici tıp merkezini de inceledi. Ziyaret, Türkiye'nin nükleer santrallerde sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

31.05.2024 11:15
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve Akkuyu Nükleer A.Ş uzmanlarından oluşan bir heyet, Rus sağlık kurumları ile nükleer endüstriler arasındaki iş birliğini yerinde gözlemlemek amacıyla ilk kez Novovoronej Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) uydu kenti Novovoronej'i ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öncelikle konuklara Rus devlet sağlık sisteminin yapısı ve Rusya Federal Tıbbi ve Biyoloji Ajansı'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Konuklar, normal ve acil olmayan durumlarda tıbbi yardımın tüm aşamalarını, servisler ve departmanlar arasındaki etkileşimi, operasyonel müdahalede merkez ofislerinin rolünü ve tam ölçekli acil durum tatbikatlarını değerlendirdi.

Rus uzmanlar, Novovoronej NGS çalışanlarının sağlık kontrolü ve sağlığının korunmasına ilişkin uygulamalar hakkına bilgi verirken spor tesislerinin inşası, çalışanların ve kent halkının düzenli spor faaliyetlerine teşvik edilmesi gibi santralde ve uydu kentteki uygulamalardan da bahsetti.

Ziyaret sırasında konuklar Novovoronej NGS'nin sağlık merkezinin yapısı ve özelliklerinin yanı sıra nükleer santral çalışanlarına yönelik çok işlevli sanatoryum-önleyici tıp merkezi 'Energetik'i de görme fırsatı yakaladı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva ziyaretle ilgili olarak şunları belirtti:

" Türkiye'de, sanayi üretimi, eğitim, sağlık hizmetleri gibi ekonominin diğer sektörleriyle yakından bağlantılı yeni bir yüksek teknoloji endüstrisi oluşuyor. Modern bir NGS'nin inşası tüm bu alanlarda kalite standartlarını önemli ölçüde yükseltiyor. Akkuyu NGS inşaat bölgesinde, Rusya'da nükleer tesislerin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki meslektaşlarının edindiği zengin deneyimlerden faydalanmak isteyen devlet kurumlarıyla yakın iş birliği içindeyiz. Tecrübe edinmenin en iyi yolu, süreçlerin sahada nasıl yürütüldüğünü görmektir, bu nedenle Akkuyu Nükleer A.Ş bu tür ziyaretlerin düzenlenmesinde azami destek sağlamaktadır."

Rusya Federal Tıp ve Biyoloji Ajansı'na (NFM) bağlı 33 No'lu Hastane Başhekimi Gennady Roldugin da konuyla ilgili açıklamasında, "Bu ziyaret kapsamında Türk meslektaşlarımıza santralde çevre ve insan sağlığı konusunda yapılan çalışmalardan bir dizi örnek sunduk. Kendileri de nükleer santralin acil müdahale ekiplerinin ve sağlık hizmetlerinin, acil durum uygulamalarındaki becerilerini ve profesyonelliklerini takdir ettiler" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ziyaret kapsamında ayrıca Novovoronej NGS'nin 6 no'lu güç ünitesinin makine dairesini ve ünite kontrol odasını da ziyaret ederek nükleer santralin işleyişi hakkında bilgi aldı. Heyet ayrıca Novovoronej NGS'nin eğitim ve simülasyon merkezindeki tam ölçekli bir simülatörü de gezdi.

Mersin İli Sağlık Müdürü Emrah Ceviz de açıklamasında, "Ziyaretimizin amacı Rusya'da bir nükleer santral ve çevresinde verilen sağlık hizmetlerini yerinde gözlemlemekti. Nükleer tesislerde acil durumlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği ve bu durumlarda ilk yardımın nasıl yapılacağı konusunda ilk elden bilgi alma fırsatı bulduk. Türkiye'nin nükleer santrallerde sağlık hizmeti sunumuna katkısı olması açısından bu ziyaret bizim için son derece faydalı oldu. Ayrıca Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un sosyal hizmetlere ve çalışanlar ile ailelerine yönelik desteğe ne kadar önem verildiğine de şahit olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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