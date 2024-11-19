Metabolizmayı Hızlandırmak İçin 8 Beslenme İpucu - Son Dakika
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Sağlık

Metabolizmayı Hızlandırmak İçin 8 Beslenme İpucu

Metabolizmayı Hızlandırmak İçin 8 Beslenme İpucu

BİRUNİ Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Gamze Çakaloğlu, metabolizmayı hızlandırmak ve enerji seviyelerini artırmak için beslenme alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Düzenli beslenme, yeterli su tüketimi ve yüksek proteinli gıdaların tüketimi gibi öneriler paylaşıldı.

19.11.2024 11:05  Güncelleme: 11:06
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BİRUNİ Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, metabolizmayı hızlandırmak ve daha enerjik bir yaşam sürmek için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirtti. Çakaloğlu, metabolizmayı hızlandıran ve enerji seviyelerini artıran beslenme alışkanlıklarını paylaştı.

Diyetisyen Çakaloğlu, uzun süre aç kalmanın vücudu enerji tasarruf moduna soktuğunu ve metabolizmayı yavaşlattığını vurguladı. Gün boyunca 3 ana öğün ve 2-3 sağlıklı ara öğün ile düzenli yemek yemenin metabolizmayı sürekli çalıştırdığını ifade etti.

PROTEİNİN GÜCÜYLE YAĞLARI PARÇALAYIN

Yüksek proteinli gıdalar sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve baklagiller gibi protein kaynaklarını her öğüne dahil etmek, metabolizmayı hızlandırarak vücudun kalori yakma kapasitesini artırır.

YETERLİ SU VÜCUDUN YAKITIDIR

Metabolizma hızının artırılmasında suyun rolü büyüktür. Çakaloğlu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için günde 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Su tüketimi, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN

Kahve ve yeşil çayda bulunan kafein ve kateşinler, enerji seviyelerini yükseltir ve metabolizmayı geçici olarak hızlandırır. Ancak bu içeceklerden fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çakaloğlu, günde 2-3 fincanın yeterli olacağını belirtti.

ACI BİBERLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN

Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Acı biber, vücudun ısısını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çakaloğlu, baharatlı yiyeceklerin sınırlı miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor.

LİFLİ GIDALARLA SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYİN

Sebzeler, tam tahıllar ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler, sindirim sisteminin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur ve bu da kalori yakımını artırır. Lifli gıdalar ayrıca kan şekerini dengede tutarak aşırı yemek yemeyi engeller.

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ İNCELTİYOR

Zeytinyağı, ceviz, badem, keten tohumu ve somon gibi omega-3 yağ asitleri içeren sağlıklı yağlar, vücudun yağ yakımını destekler ve metabolizmanın dengeli çalışmasına katkı sağlar.

KALİTELİ UYKU FAZLA KİLOYA DÜŞMAN

Yetersiz uyku, hormon dengesizliklerine yol açarak metabolizmayı yavaşlatabilir. Çakaloğlu, her gece yeterli süre uyumanın metabolizma hızını korumak için önemli olduğunu belirtti.

Metabolizmanızı hızlandırmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürmek için bu basit alışkanlıkları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyerek enerji seviyenizi artırabilir, daha sağlıklı bir beden ve zihin için adım atabilirsiniz.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Metabolizmayı Hızlandırmak İçin 8 Beslenme İpucu - Son Dakika

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