Ömürlük Lens ile Gözlüksüz Bir Yaşam Mümkün mü?

Sabah uyandığınızda gözlüğünüzü aramak, telefondaki yazıları okumak için yakın gözlüğünü takmak, restoranda menüyü seçmekte zorlanmak, kitap okurken gözlük değiştirmek veya alışveriş sırasında ürün etiketlerini görebilmek için daha fazla ışığa ihtiyaç duymak…

Gözlük kullanan birçok kişi için bunlar günlük hayatın alışılmış parçaları. Ancak günümüzde göz içi lens teknolojilerindeki gelişmeler, uygun hastalarda gözlüğe duyulan ihtiyacın azaltılmasına yönelik farklı seçenekler sunuyor.

Veni Vidi Göz'ün “Ömürlük Lens” yaklaşımı , göz içi lens seçimini yalnızca mevcut görme sorunuyla değil, kişinin günlük yaşamı ve uzun vadeli görme beklentileriyle birlikte ele alıyor.

Veni Vidi Göz Medikal Direktörü, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ertan Sunay , göz içi lens teknolojilerinin kullanım alanlarını ve Ömürlük Lens yaklaşımının neyi ifade ettiğini anlattı.

Ömürlük Lens nedir?

Ömürlük Lens, Veni Vidi Göz'ün göz içi lens teknolojilerini kişiye özel değerlendirme anlayışıyla ele aldığı bir yaklaşımdır.

Göz içerisine cerrahi yöntemle yerleştirilen bu lensler, uzun süreli kullanım amacıyla tasarlanır. Günlük olarak takılıp çıkarılan kontakt lenslerden farklı olarak göz içerisinde kalırlar.

Op. Dr. Sunay, bu yaklaşımı şöyle açıklıyor:

“Göz içi lensler, gözde uzun yıllar kalacak şekilde tasarlanıyor. Ömürlük Lens yaklaşımımızda önemli olan yalnızca lensin kalıcılığı değil, kişinin görme ihtiyaçlarının doğru değerlendirilmesi. Hastamızın bugün nasıl gördüğünü, günlük hayatında hangi mesafelerde görmeye ihtiyaç duyduğunu ve ameliyat sonrasındaki beklentilerini birlikte ele alıyoruz.”

Gözlüğe duyulan ihtiyaç azaltılabilir mi?

Ömürlük Lens yaklaşımında öne çıkan konulardan biri, uygun hastalarda farklı mesafelerde gözlüğe duyulan ihtiyacın azaltılabilmesi.

Günümüzde kullanılan EDOF ve trifokal gibi gelişmiş göz içi lensler, yakın, orta ve uzak mesafelerdeki görme ihtiyaçlarını desteklemeye yönelik farklı optik özelliklere sahip.

Bu özellikler sayesinde uygun hastalarda telefon kullanmak, kitap okumak, bilgisayar ekranına bakmak veya uzak mesafedeki günlük aktiviteleri gerçekleştirmek için gözlüğe duyulan ihtiyacın azaltılması hedeflenebiliyor.

Op. Dr. Sunay, bu teknolojilerin günlük yaşamdaki karşılığını şöyle açıklıyor:

“Telefon kullanmak, kitap okumak, bilgisayar ekranına bakmak veya uzaktaki bir tabelayı görmek farklı görme mesafeleri gerektiriyor. Ömürlük Lens yaklaşımımızda kişinin göz yapısı uygun olduğunda, farklı mesafelerde gözlüğe bağımlılığı azaltmaya yönelik lens seçeneklerini değerlendirebiliyoruz. Ancak sonuçlar kişiden kişiye değişebiliyor.”

Tek bir lens değil, farklı görme ihtiyaçlarına yönelik seçenekler

Günlük yaşamda herkesin görme ihtiyacı aynı değil.

Bir kişi gününün büyük bölümünü bilgisayar karşısında geçirirken başka biri kitap okumaya daha fazla zaman ayırabiliyor. Bir başkası için uzak mesafedeki görme ihtiyaçları daha öncelikli olabiliyor.

Ömürlük Lens yaklaşımında bu farklılıklar, gözün tıbbi özellikleriyle birlikte değerlendiriliyor.

Op. Dr. Ertan Sunay, “Bizim için önemli olan hastaya yalnızca bir lens sunmak değil. Kişinin göz yapısını, yaşam tarzını ve görme beklentilerini birlikte değerlendirerek uygun göz içi lens seçeneğini belirlemek. Çünkü her göz aynı olmadığı gibi her hastanın yaşamı da aynı değil” ifadelerini kullanıyor.

Katarakt cerrahisinde Ömürlük Lens yaklaşımı

Katarakt, gözün doğal lensinin saydamlığını kaybetmesiyle ortaya çıkıyor. Görme zamanla bulanıklaşabiliyor ve kişinin günlük yaşamını etkileyebiliyor.

Katarakt ameliyatında saydamlığını kaybeden doğal lens çıkarılıyor ve yerine yapay bir göz içi lens yerleştiriliyor.

Bu aşamada hastanın ameliyat sonrasındaki görme beklentileri de lens seçiminde önem kazanıyor.

Op. Dr. Sunay, “Katarakt ameliyatı planlarken yalnızca bulanıklığın giderilmesini konuşmuyoruz. Hastamızın ameliyattan sonra nasıl görmek istediğini de değerlendiriyoruz. Ömürlük Lens yaklaşımımız, göz içi lens seçimini bu daha kapsamlı planlamanın bir parçası olarak ele alıyor” diyor.

Lensin uzun süreli kullanımı ne anlama geliyor?

Göz içi lenslerin önemli özelliklerinden biri, uzun süre göz içerisinde kalacak şekilde tasarlanmalarıdır. Bu lenslerin rutin olarak belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekmiyor.

Ancak lensin uzun süreli kullanım için tasarlanmış olması, gözün yaşla birlikte geçirebileceği diğer değişiklikleri ortadan kaldırmıyor.

Bu nedenle ameliyat sonrasında da düzenli göz kontrolleri önem taşıyor.

Op. Dr. Sunay, “Ömürlük Lens ifadesiyle göz içi lenslerin uzun süreli kullanım özelliğini vurguluyoruz. Bununla birlikte her hastanın göz sağlığının düzenli takip edilmesi gerektiğini ve gözlük ihtiyacının tamamen ortadan kalkmasının garanti edilemeyeceğini de açıkça anlatıyoruz” diyor.

Ömürlük Lens kimler için değerlendirilebilir?

Ömürlük Lens yaklaşımı kapsamında göz içi lens seçenekleri, katarakt ameliyatı planlanan hastalarda ve belirli koşullarda doğal lens değişiminin değerlendirildiği diğer hasta gruplarında gündeme gelebiliyor.

Ancak her hastanın göz yapısı bu cerrahi seçeneklere uygun olmayabiliyor.

Kornea ve retina sağlığı, doğal lensin durumu, gözün diğer özellikleri ve kişinin görme beklentileri birlikte inceleniyor.

Op. Dr. Ertan Sunay, “Ömürlük Lens yaklaşımında ilk aşama ayrıntılı göz muayenesi. Hastanın görme beklentisiyle gözünün tıbbi uygunluğu birlikte değerlendirilmeden lens seçimine karar vermiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Yalnızca bugünü değil, gelecekteki görme ihtiyaçlarını da düşünmek

Gözlükle geçirilen yıllar boyunca görme ihtiyaçları değişebiliyor. Genç yaşlarda uzak görme öncelikliyken ilerleyen yıllarda yakın ve orta mesafedeki görme ihtiyaçları daha fazla önem kazanabiliyor.

Göz içi lens seçiminde bu farklılıkların dikkate alınması, ameliyat öncesi planlamanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Veni Vidi Göz Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Veni Vidi Göz olarak Ömürlük Lens yaklaşımımızda göz içi lens teknolojilerini, hastalarımızın günlük yaşamları ve uzun vadeli görme beklentileriyle birlikte değerlendiriyoruz. Uygun hastalarda gelişmiş lens seçenekleriyle gözlüğe duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefleyebiliyoruz. Burada önemli olan yalnızca bir lensin teknik özellikleri değil; o lensin kişinin göz yapısına ve görme ihtiyaçlarına uygun olmasıdır.”

Ömürlük Lens: Görme ihtiyaçlarınız değişebilir. Göz içi lens seçiminiz kişiye özel planlanmalıdır.