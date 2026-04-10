Parkinson Hastalığı Riskini Azaltan Faktörler
Parkinson hastalığı genetik ve çevresel etmenlerden etkileniyor. Egzersizle risk %34 azalıyor.

PARKİNSON hastalığının, genellikle yüzde 1'inin etkilendiği 60 yaş üzeri kişilerde görüldüğünü söyleyen Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Süber Dikici, "Ancak hastalık 50 yaşından genç bireylerde de izlenebilir. Bu durum erken başlangıçlı Parkinson hastalığı olarak adlandırılır. Çoklukla altında genetik nedenler vardır. Orta yaşta yapılan egzersiz, ileri yaşlarda Parkinson hastalığı riskini azaltabilir. Orta ila şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren bireylerde Parkinson hastalığı riskinin yüzde 34 oranında azaldığı gösterilmiştir" dedi.

Parkinsonun başlıca merkezi sinir sisteminin etkilendiği, uzun süreli bir nörodejeneratif hastalık olduğunu ifade eden VM Medical Park Pendik Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Süber Dikici, bilgilendirmede bulundu.

Parkinsonun beyinde dopamin üreten sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan, hareketleri etkileyen kronik ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olduğunu işaret eden Doç. Dr. Dikici, "Yavaş hareket etme, titreme, kas sertliği ve denge problemleri gibi belirtilerle tanınan ve belirtilerin zamanla kötüleştiği bir sinir sistemi hastalığı olan Parkinsonda vakalarının çoğu belirli bir nedene bağlı olmadan ortaya çıkmakla birlikte, birkaç katkıda bulunan etmen belirlenmiştir. Bu hastalık, beynin 'locus coeruleus ve substantia nigra' adı verilen bölgelerindeki sinir hücrelerinin ölmesiyle açığa çıkar. Diğer olası nedenler arasında genetik faktörler, çevresel etkenler, ilaç kullanımı, yaşam tarzı ve önceki sağlık durumu sayılabilir" ifadelerini kullandı.

'MOTOR DIŞI BELİRTİLER 20 YIL ÖNCE DE GÖRÜLEBİLİR'

Parkinson hastalığının en tanınabilir belirtilerinin hareketle ilgili motor belirtiler olduğunu dile getiren Doç. Dr. Dikici, vücutta titreme, hareketlerde yavaşlama, eklemlerde sertlik ve öne eğilmiş yürüyüşe yol açtığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Motor dışı belirtiler, motor belirtilerin başlangıcından 20 yıl önce görülebilir. Bunlar arasında kabızlık, koku almada azalma, duygu-durum bozuklukları ve REM uykusu davranış bozukluğu gibi belirtiler yer alır. Genellikle, denge problemleri ve yürüme bozuklukları gibi hareketle ilgili belirtiler, hastalığın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkar. Parkinson hastalığı, melanom, seboreik dermatit, büllöz pemfigoid ve rozasea gibi çeşitli cilt hastalıkları ile ilişkili olabilir."

'KAFEİN PARKİNSON RİSKİNİ AZALTIYOR'

Parkinson hastalığının altında yatan neden bilinmediğini ancak başlıca genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi tarafından etkilendiğinin düşünüldüğünü belirten Doç. Dr. Dikici, "En önemli risk faktörü yaş olup, 65 yaşın üzerindekilerde yaygınlığı yüzde 1 ve 85 yaşın üzerindekilerde yaklaşık yüzde 4,3'tür. Çevresel riskler arasında pestisit veya ağır metal maruziyeti yer alır. İlginç bir şekilde kafein nörokoruyucu özellik sergileyerek Parkinson hastalığı riskini azaltır" dedi.

'GENELLİKLE GENETİK NEDENLER SEBEP OLUYOR'

Tanının genellikle nörolojik muayene sırasında saptanan motorla ilgili belirti ve bulgulara dayanmakla birlikte kranial MR gibi tıbbi görüntüleme yöntemlerinin tanıyı desteklediğini vurgulayan Doç. Dr. Dikici, "Parkinson hastalığının başlangıcı, genellikle yüzde 1'inin etkilendiği 60 yaş üzeri kişilerde görülür. 50 yaşından genç bireylerde de izlenebilir. O zaman bu durum erken başlangıçlı PH olarak adlandırılır. Çoklukla altında genetik nedenler vardır. Orta yaşta yapılan egzersiz, ileri yaşlarda Parkinson hastalığı riskini azaltabilir. Fiziksel aktivitenin, Parkinson hastalığını önlemede orta ila şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren bireylerde yüzde 34 oranında risk azalması olduğunu göstermiştir" diye konuştu.

'TEDAVİDE AZALAN DOPAMİN YERİNE KOYULUYOR'

Parkison hastalığında temel tedavinin azalan dopaminin yerine koyulması olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dikici, şu bilgileri paylaştı:

"Hastalar genellikle yaşam tarzı değişiklikleri ve fizik tedaviyi içeren bütüncül bir yaklaşımla yönetilir. Levodopa tedavisine başlandığında, aşırı protein tüketimi yerine iyi dengelenmiş bir Akdeniz diyeti önerilmektedir. Parkinson hastalığında cerrahi, ilaç tedavisinin artık yeterli olmadığı ileri evre Parkinson hastalarında uygulanabilir hale gelmiştir. Derin beyin stimülasyonu DBS, nörostimülatör adı verilen ve beynin belirli bölgelerine elektriksel impulslar gönderen bir tıbbi cihazın implantasyonunu içerir. DBS, motor dalgalanmalar ve ilaçlarla yeterince kontrol edilemeyen uygun hastalarda Parkinson hastaları için önerilmektedir."

'GEN TEDAVİSİ VE HÜCRE BAZLI TEDAVİLER ARAŞTIRMA SAFHASINDA'

Gen tedavisi, nörokoruyucu tedaviler ve hücre bazlı tedavilerin henüz araştırma safhasında yerini almakta olduğunu ifade eden Doç. Dr. Dikici, "Düzenli fiziksel egzersiz, fizyoterapi ile birlikte veya tek başına, hareketlilik, esneklik, güç, yürüme hızı ve yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek için mutlaka önerilmelidir" ifadelerini kullandı.

'İŞ VE UĞRAŞ TEDAVİSİ EN ÖNEMLİ ADIMLAR ARASINDA'

Parkinson rehabilitasyonunun en önemli adımlarından birinin iş ve uğraşı tedavisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dikici, "İnce el becerilerine yönelik aktiviteler, yazı yazma eğitimi, yürümeye yardımcı araç ve gerecin seçimi ve eğitimi, ev içi çevresel düzenlemeler ile günlük yaşamı kolaylaştırıcı cihazlarla hastaların fonksiyonelliği artırılmaya çalışılır. Örneğin, yürüme esnasında 'donma' meydana geliyorsa; hastanın adım atmasını kolaylaştırmak amacıyla bir ayağınızı hastanın ayağının önünde bulunduralım ve üzerinden atlamasını isteyelim. Adım attığını görmek hem hastaya, hem de bakım verene çok iyi gelecektir. Yine evde düşmeye neden olabilecek halı, kilim, paspas gibi düzensiz eşyaları kaldıralım. Unutmayalım ki her sorun, bilgi, özveri, tutarlılık ve sevgi ile daha kolay aşılır. Hastalığın her evresinde bunu unutmayalım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı
Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok Ece Erken’den Görkem Sevindik açıklaması: Hayatında kimse yok
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Eda’dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım
Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü Dehşet anları kamerada Eski eşinin sevgilisini parke taşıyla öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada
Bakan Şimşek “vergi affı“ ile ilgili çok net konuştu Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Game of Thrones’un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti
“Kanuni Sultan Süleyman“ esprisi pahalıya patladı Komedyen Tuba Ulu gözaltında "Kanuni Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçti İşte yerel seçimden bu yana değişen harita Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçti! İşte yerel seçimden bu yana değişen harita

10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
10:12
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
10:04
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
10:01
Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
09:46
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı İlk sözleri bakın ne oldu
13 gün boyunca yerin 300 metre altında kaldı! İlk sözleri bakın ne oldu
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
09:18
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti
Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti
08:50
Tiryakiler dikkat Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
08:47
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon Onlarca gözaltı var
Bolu ve Mersin Yenişehir belediyelerine peş peşe operasyon! Onlarca gözaltı var
08:08
Arda Turan Avrupa’da tarih yazıyor
Arda Turan Avrupa'da tarih yazıyor
07:16
Müzakere öncesi büyük kriz İki lider bambaşka konuştu
Müzakere öncesi büyük kriz! İki lider bambaşka konuştu
05:53
Tahran’dan ABD’ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
Tahran'dan ABD'ye rest: Lübnan çözülmeden müzakere yok
00:53
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
23:49
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
