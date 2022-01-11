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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti - Son Dakika

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti

11.01.2022 17:32

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanan ve 10 gün önce doku nakli yaptıkları Asiye Ateş'in sağlık durumuyla ilgili, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 22 Aralık'ta yaşadıkları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş, Gaziantep'teki müdahalesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girmesiyle uçak ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

DOKU NAKLİ YAPILDI

Dünyaya ve Türkiye'ye yaptığı başarılı yüz nakilleri ve rahim nakliyle adını duyuran AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla doku nakli gerçekleştirildi. Bacağından ve sırtından alınan dokular küçük Asiye'ye başarılı bir şekilde nakledildi. Asiye, 2 günlük takibin ardından uyandırılarak 48. saatin sonunda yoğun bakımdan çıkarıldı. Bir süre daha takip edilen Asiye, yoğun bakımdan normal servise alındı. Sağlık durumu iyi olan Asiye, annesi Zübeyde, babası Hüseyin Ateş'le birlikte ikinci operasyonun yapılacağı günü bekliyor.

Rektör Özkan: 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'
Prof. Dr. Özlenen Özkan

"YÜZ FELCİMİZ VAR"

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi.

"SONUCU TAM ALMAMIZ İÇİN 1 YILLIK SÜREÇ BİZİ BEKLİYOR"

Asiye'nin sinir dışında başka ameliyatlar da geçireceğini aktaran Özkan, "Sadece sinir ameliyatları 5-6 ayı bulur. Sonraki süreçlerde saçlı derisini daha doğal bir görüntü elde etmek için uğraşacağız, balon ameliyatı vardı. Sonucu tam olarak almamız için 1 yıllık bir süreç bizi bekliyor" diye konuştu.

Rektör Özkan: 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'

NE OLMUŞTU?

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.

Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık 2021'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Rektör Özkan: 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'
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Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Pitbull, Aralık, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti - Son Dakika
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