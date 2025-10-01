Sındırgı ve Simav'daki Depremler Aktif Fayları Tetikledi - Son Dakika
Sındırgı ve Simav'daki Depremler Aktif Fayları Tetikledi

01.10.2025 10:22  Güncelleme: 11:25
Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı ve Simav depremlerinin ölü fayları aktif hale getirdiğini belirtti.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yıkıma neden olup, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1'lik Balıkesir Sındırgı ile 28 Eylül'de Kütahya Simav'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem bölgelerinde inceleme gerçekleştirdi.

İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Simav zonu, uzun bir fay. 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğu kısmında 1970 yılında, Gediz depremi oldu. 7.2 büyüklüğündeki bu depremden sonra can ve mal kayıpları oldu. Bu nedenle bu fay zonu üzerinde 7.2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı var. Dolayısıyla yakın zamanı düşündüğümüzde, 10 Ağustos'ta, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremi yaşandı. Buradaki artçılar halen devam ediyor. Artçıların sayısı 12 bini bulmuş durumda. Son olarak önceki gün gerçekleşen Simav depremi var. Yemişli dediğimiz bölgede yaşandı. 5.4 büyüklüğünde ana şok. Bu bölgedeki artçılar ise şu an 500'ü geçmiş durumda. Birbirine belli uzaklıkta 3 farklı depremi görüyoruz. 7.2, 6.1 ve 5.4 büyüklüğündeki depremler, bu fay zonu üzerinde gerçekleşti" dedi.

Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

"DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ AY SÜRECEK"

Prof. Dr. Sözbilir, "Simav Fay Zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar. 2011'de, Naşa'nın kuzeydoğusunda 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Can ve mal kaybı yaşanmıştı. 2011'deki depremin, 28 Eylül 2025'teki Simav depremini tetiklediğini düşünebiliriz. Stresin kuzeybatıya doğru aktarıldığı bir mekanizma var. 1970 yılına dönersek doğudan batıya doğru bir enerji iletiliyor. Sındırgı ve Simav depremi arasındaki bölgede, belli ölçeklerde stres birikiyor. Bunlar da deprem üretmeye başlayacaktır. Büyük deprem üretme potansiyelleri yüksek değil. Ayrıca Sındırgı ve Simav'da ana şoktan sonra deprem fırtınası yaşanıyor. Birkaç ay sürebilecek 4 ila 4.5 büyüklüğünde deprem fırtınası devam edebilir" diye konuştu.

Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

HER BÖLGEYE 'ENSTİTÜ' ÇAĞRISI

Deprem uzmanı sayısındaki yetersizliğe değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Bu yaşanan depremlerin arazi çalışması ile değerlendirilmesi için üst düzey bilim gerektiriyor. Yer bilimlerinde uzmanlaşmış kişilerin Türkiye'de çok fazla sayıda olması gerekiyor. Bu konuda eksiğimiz var. Kandilli türü enstitüleri çoğaltırsak, her bölgeye kurabilirsek, bu depremlerin değerlendirilmesi ve riskin nasıl azaltılabileceği konusunda uzman insanlar yetiştirmiş oluruz" dedi.

Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı
Kaynak: DHA

