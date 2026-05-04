Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti

Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti
04.05.2026 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Yaşar Sakarya, uluslararası bilim dünyasında ses getiren çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Yayımladığı bilimsel makaleler, yaptığı eleştiriler ve geliştirdiği yeni cerrahi alet sayesinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Dr. Sakarya'nın en büyük başarısı ise tartışmasız şu: Dünyanın en prestijli göz hastalıkları kuruluşunun 34 yıldır değiştirmediği tedavi rehberini yeniden yazdırdı.

Türk göz doktoru Dr. Yaşar Sakarya, uluslararası bilim dünyasında ses getiren çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. Yayımladığı bilimsel makaleler, yaptığı eleştiriler ve geliştirdiği yeni cerrahi alet sayesinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen Dr. Sakarya'nın en büyük başarısı ise tartışmasız şu: Dünyanın en prestijli göz hastalıkları kuruluşunun 34 yıldır değiştirmediği tedavi rehberini yeniden yazdırdı.

34 YILDIR KİMSENİN DEĞİŞTİREMEDİĞİ KURALI DEĞİŞTİRDİ 

Bir doktorun dünya genelinde geçerli olan bir tedavi kuralını değiştirmesi, tıp tarihinde son derece nadir yaşanan bir olaydır. Bunu anlamak için şu soruyu sormak yeterli: Milyonlarca insanın hayatını doğrudan etkileyen bir tedavi protokolünü kim yazar ve kim değiştirebilir?

Bu sorunun yanıtı, Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nde (AAO) yatıyor. 1896'da kurulan ve bugün dünya genelinde 32.000'den fazla göz doktorunu bünyesinde barındıran bu kuruluş, göz hastalıklarının nasıl tedavi edileceğini belirleyen resmi rehberler yayımlıyor. Bu rehberler her 5 yılda bir güncelleniyor ve güncelleme süreci son derece zorlu: Onlarca uzman, yüzlerce bilimsel çalışmayı tek tek inceliyor, tartışıyor ve oylamayla karar veriyor. Dünyanın dört bir yanındaki göz doktorları bu kurallara göre hastalarını tedavi ediyor.

Dr. Sakarya'nın katkısı tam da bu rehberlerden birini hedef aldı. Akut açı kapanması krizi olarak bilinen durum, ani ve şiddetli bir göz içi basınç yükselmesiyle ortaya çıkan ve saatler içinde kalıcı görme kaybına, hatta körlüğe yol açabilen tehlikeli bir tıbbi acil durumdur. Bu krizde standart tedavi yöntemi lazer iridotomi adı verilen bir işlemdir. Ancak bazı hastalarda göz içindeki sıvı birikmesi gözün ön yüzeyini bulanıklaştırıyor ve doktor lazer için gereken noktayı net göremez hale geliyor. Bu durum tedaviyi geciktiriyor, gecikme ise kalıcı görme kaybı riskini artırıyor.

Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti

Dr. Sakarya, bu soruna pratik ve uygulanabilir bir çözüm önerdi: lazer işleminden önce gözün yüzeyindeki bu bulanık tabakanın kontrollü biçimde temizlenmesi. Bu sayede görüş netleşiyor, lazer daha hızlı ve daha doğru uygulanabiliyor, hastanın sistemik ilaç kullanma zorunluluğu azalabiliyor.

AAO'nun uzman paneli bu öneriyi inceledi, yeterli bilimsel dayanağı bulunduğuna karar verdi ve rehberi 34 yıl sonra ilk kez bu yönde güncelledi. Türk bir doktorun bireysel önerisi, dünyanın en yetkili göz hastalıkları kuruluşunun resmi tedavi protokolünü değiştirdi. Bu değişiklik kâğıt üzerinde kalmıyor: Dünyanın her yerindeki göz doktorları artık akut kriz anında bu yöntemi uygulayabiliyor.

Dr. Sakarya'nın Amerikan Oftalmoloji Akademisi'nin resmi klinik algoritmasına yönelik bilimsel katkısı, 28 Nisan 2026 tarihinde Ophthalmology dergisinde yayımlandı ve PubMed'de indekslendi. Ophthalmology, AAO tarafından yayımlanan ve dünya genelinde göz hekimliğinin en prestijli hakemli dergileri arasında yer alan bir yayın organıdır.

İTALYAN BİLİM İNSANLARI DA ÇALIŞMALARINA BAŞVURDU 

Dr. Sakarya'nın etkisi yalnızca Amerika'yla sınırlı kalmıyor. İtalya'nın köklü araştırma üniversitelerinden Padova Üniversitesi'nden iki bilim insanı, Dr. Edoardo Midena ve Dr. Eleonora Cosmo, American Journal of Ophthalmology dergisinde yayımladıkları çalışmada Dr. Sakarya'nın retina alanındaki makalesini kaynak olarak gösterdiler. Araştırmacılar, çocukluk çağında görülen nadir bir sinir hastalığının gözdeki bulgularını incelerken Dr. Sakarya'nın verilerinden yararlandı.

Bir bilim insanının çalışmasının başka ülkelerden bağımsız araştırmacılar tarafından kaynak gösterilmesi, o kişinin alanında ne ölçüde güvenilir ve etkili olduğunun somut bir kanıtı olarak değerlendiriliyor.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ GÖZ DERGİSİNDE KÜRESEL HASTA BAKIMINI TEHDİT EDEN HATALARI TESPİT ETTİ 

Dr. Sakarya'nın bir diğer dikkat çeken başarısı, dünyanın en yetkili göz hastalıkları kuruluşunun hazırlattığı resmi bir rapordaki ciddi hataları ortaya çıkarmasıyla geldi.

Amerikan Oftalmoloji Akademisi zaman zaman belirli tedavi yöntemlerini kapsamlı biçimde değerlendirmek için o alanın en seçkin uzmanlarını bir araya getiriyor. Bu uzmanlar yüzlerce bilimsel çalışmayı titizlikle inceleyerek dünyadaki göz doktorlarına rehberlik eden resmi raporlar hazırlıyor. Söz konusu raporlar, Akademi'nin hukuki süreçlerinden ve en üst yönetim kurulunun onayından geçiyor. Kısacası, bu raporlar alanın en otoriter belgeleri arasında yer alıyor ve dünya genelindeki göz cerrahları günlük klinik kararlarında bu raporlara dayanıyor.

Dr. Sakarya'nın incelediği rapor, uzak görme bozukluğunun lazer ameliyatıyla nasıl tedavi edileceğini ele alıyordu. Dünya genelinde yaklaşık 700 milyon insanı etkileyen bu hastalık için hazırlanan rapor, Harvard, Stanford ve Johns Hopkins gibi köklü tıp kurumlarından 15 farklı uzmanın katkısıyla oluşturulmuştu.

Dr. Sakarya bu raporu okurken kritik bir sorun fark etti: raporun kaynak gösterme sistemi ciddi biçimde hatalıydı. Belgeyi hazırlayan 15 uzmanın ve Akademi'nin birden fazla komitesinin gözünden kaçan 13 ayrı hatayı, cerrahi kararlarını bu rapora dayandıran göz doktorlarını yanlış kaynaklara yönlendirme riski taşıyordu. Yani, dünya genelinde hastalar ameliyat masasına yatarken cerrahların başvurduğu bu temel belge hatalı bilgi içeriyordu.

Dr. Sakarya bu hataları tek tek belgeleyerek Akademi'nin kendi dergisine iletti. Mektup bağımsız uzmanlar tarafından incelendikten sonra yayımlandı. Dünyanın en seçkin uzmanlarına hazırlatılan, en üst düzey denetimlerden geçirilmiş resmi bir belgedeki hataları Türkiye'deki bağımsız bir doktorun tespit etmesi ve bu tespitlerin Akademi tarafından resmi olarak kabul görüp düzeltmeye yol açması, Dr. Sakarya'nın alandaki bilimsel titizliğinin uluslararası ölçekte nasıl bir karşılık bulduğunu gözler önüne seriyor.

GLOKOM AMELİYATI İÇİN YENİ BİR ALET GELİŞTİRDİ 

Dr. Sakarya aynı zamanda bir mucit. Glokom tedavisinde kullanılan mevcut cerrahi aletlerin bazı önemli eksiklikleri olduğunu fark eden Dr. Sakarya, daha güvenli ve etkili bir ameliyat aleti tasarlayarak patent başvurusunda bulundu.

Mevcut aletler bazı durumlarda göz içindeki hassas kanalları zedeleyebiliyor, yeterince geniş doku çıkarımı yapamıyor ve ameliyat sürecini uzatabiliyor. Dr. Sakarya'nın tasarladığı yeni sistemde U şeklinde koruyucu bir kanal yapısı ve çift bıçaklı açılı bir düzenek bulunuyor. Bu sayede daha kontrollü ve güvenli doku çıkarımı yapılabiliyor, ameliyat süresi kısalabiliyor ve göz içi sıvısının drenajı daha stabil hale gelebiliyor.

SONUÇ 

Dr. Sakarya'nın çalışmaları üç farklı ama birbirini tamamlayan alana yayılıyor: dünyanın en etkili göz hastalıkları kuruluşunun tedavi protokolünü değiştirmek, bilim dünyasındaki hataları cesurca işaret etmek ve ameliyathanelerde kullanılabilecek yeni bir cerrahi alet geliştirmek. Her birinin ortak özelliği şu: Hepsi bağımsız uzmanlar tarafından incelenmiş, değerlendirilmiş ve kabul görmüştür. Dr. Sakarya'nın bilimsel etkisi, yalnızca kendi çevresinde değil, İtalya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası alanda tanınmaya devam etmektedir.

Ekim Devrim MANDUZ

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti - Son Dakika

22 milyon Euro’luk ayrılık Ederson’a iki dev talip birden 22 milyon Euro'luk ayrılık! Ederson'a iki dev talip birden
Fas’ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu Fas'ta tatbikat sırasında 2 ABD askeri kayboldu
Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti Sosyal medya hesabı açan eşine kızdı, kayınpederinin evine ateş etti
Batman’da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi Batman'da iki otomobilde 13 tabanca ele geçirildi
Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir Araştırma: Kahve kafein içermese de beyin gücünüzü artırabilir
Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray’da çanlar onun için çalıyor Tümer Metin isim verip eleştirdi: Galatasaray'da çanlar onun için çalıyor
Madrid Açık’ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı
Abdullah Gül ile ilgili “adaylık“ iddiasına Bülent Arınç’tan yalanlama Abdullah Gül ile ilgili "adaylık" iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama
Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı Rusya petrol fiyatlarındaki artıştan yaklaşık 200 milyar ruble kazandı
Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı Dünya futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson hastaneye kaldırıldı
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü
Ahmet Çakar, Okan Buruk’u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi

14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:31
2021 yılında Ali Koç’un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
2021 yılında Ali Koç'un rakibi olan başkan adayı hayatını kaybetti
13:19
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı
128 sene sonra ilk kez şampiyon olunca taraftarlar sahayı bastı
13:14
İran “Savaş gemisi vuruldu“ dedi, ABD yalanladı
İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD yalanladı
13:07
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
12:46
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
11:55
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu Görenler şaştı kaldı
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı
11:47
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
11:41
Polis, öğretmen, vaiz Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
Polis, öğretmen, vaiz! Kritik veri açıklandı, memur için zam tablosu ortaya çıktı
11:33
Süper Lig’e çıkan Amedspor’dan Icardi bombası
Süper Lig'e çıkan Amedspor'dan Icardi bombası
11:20
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti
10:58
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış
10:54
Burası ABD değil Şanlıurfa Dev hortum büyük panik yarattı
Burası ABD değil Şanlıurfa! Dev hortum büyük panik yarattı
10:29
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
Pakistan ordusundan Hindistan sınırında askeri geçit töreni
10:18
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Nisan ayı enflasyonu açıklandı, emeklinin alacağı 4 aylık zam oranı kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 14:31:56. #7.13#
SON DAKİKA: Türk göz doktoru dünya tıp tarihine geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.