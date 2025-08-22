Türkiye'de Şap Hastalığı Yeni Türü Görüldü - Son Dakika
Türkiye'de Şap Hastalığı Yeni Türü Görüldü

22.08.2025 18:49
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Türkiye'de 1965'ten sonra yeni bir şap hastalığı çeşidi ortaya çıktığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

17 İLDE HAYVAN PAZARLARI AÇILACAK

Bakan İbrahim Yumaklı, şap hastalığı nedeniyle Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdıklarını, hayvan pazarlarını açtıklarını belirterek, önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu 17 ilde de hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

"ŞAP HASTALIĞININ YENİ BİR ÇEŞİDİ 60 SENE SONRA İLK KEZ GÖRÜLDÜ"

Şap hastalığının bakanlığın gündeminde olduğunu belirten Yumaklı, " Türkiye'de şap hastalığının yeni bir çeşidinin 1965 yılından bu yana ilk kez görüldü. Şap hastalığını ilk fark ettiğimiz andan itibaren hayvan pazarları başta olmak üzere hayvan hareketlerini kısıtlayarak bu hastalığın yayılmasını engelledik. Bizim çok kadim kurumlarımız var. Şap enstitüsü de bunlardan bir tanesi. Hemen bu yeni serotipe karşı aşıyı üretti. Ve hamdolsun bugün 11 milyon doz aşıyı hızlıca sahaya sürerek hayvanlarımızın aşılanmasına devam ettik. Aşılama oranı yüzde 85'in üzerine gelen illerimizde de hastalığın riskinin azaldığını gözlemliyoruz. Bu kapsamda Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale Kırklareli, Hakkari ve Van'da kısıtlamaları kaldırdık. Hayvan pazarlarını yeniden açtık. İnşallah önümüzdeki hafta içlerinde Çorum'un da olduğu gibi 17 ilimizin daha hayvan pazarlarını açarak burada da bu rahatlamayı sağlamış olacağız. Üreticilerimiz de nefes olacak" dedi.

"HAYVANDAN İNSANA GEÇMİYOR"

Üreticileri şap hastalığına karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet eden Bakan Yumaklı, Türkiye'de kırmızı et tedarikinde problem bulunmadığını, şap hastalığının da hayvandan insana geçen bir hastalık olmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

