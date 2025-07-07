1\'inci Lig\'de Yeni Sezon Fikstürü Çekildi

1'inci Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki fikstür çekimine; TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Murat Şahin, TFF Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Muhammed Akçay, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Baş Hukuk Müşaviri, İdari İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Av. Erkan Kıraç, İstanbulspor A.Ş. Kulübü ve 1'inci Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 1'inci Lig ekiplerinin başkan ve temsilcileri ile 1'inci Lig yayıncı kuruluşlarının yetkilileri ve sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyeti esnasında şehit düşen askerlerimizi anarak konuşmasına başlayan TFF 1'inci Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Yeni bir sezonu daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle geçtiğimiz sezon ligimizde yer alan kulüplerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Türkiye'nin dört bir yanından kulüplerimizin mücadele ettiği 1'inci Lig'de seyir zevki ve rekabet her geçen gün daha da artmaktadır. İnşallah yeni sezonda da çok daha çekişmeli ve heyecanlı bir lig yaşayacağız" dedi.

'TRİBÜNLERİN TAMAMEN DOLMASINI BEKLİYORUZ'

1'inci Lig'in Türk futbolunun marka değerine olan katkısına vurgu yapan Otyakmaz, "Genç yeteneklerin vitrine çıktığı, köklü camiaların yeniden doğuş mücadelesi verdiği 1'inci Lig'de tribünlerin tamamen dolmasını arzu ediyoruz. Maçların daha geniş kitleler tarafından izlenmesi ve üst düzey mücadelenin olması ligimizin marka değerini daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı.

'REKABETİN SAHA İÇERİNDE KALMASINI İSTİYORUZ'

Futbolun paydaşlarına birlik mesajı veren TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Her sezon olduğu gibi bu sezonda zorluklar olacaktır. Ancak birlik ve beraberlik içerisinde tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Rekabetin saha içerisinde kalmasını, adaleti ve şeffaflığı önemsediğimizi vurgulamak istiyorum. Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Serik Belediyespor, Sarıyer ve Artı Değer Vanspor kulüplerimize hoş geldiniz diyor; tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Ayrıca lige adını veren sponsorumuz Trendyol, yayıncılarımız beIN Sports ve TRT'ye, değerli medya mensuplarımıza da ligimize gösterdikleri ilgi ve katkılar için şükranlarımı sunuyorum. Ligde mücadele edecek tüm futbolcularımızın sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmelerini ve futbolun güzelliklerinin yaşandığı bir sezon temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.

1'İNCİ LİG'DE SEZON PLANLAMASI

1'inci Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık'ta oynanacak maçların ardından ilk devre sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde tamamlanacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Hatayspor - Ankara Keçiörengücü

Boluspor - Van Spor FK

Erzurumspor FK - Sivasspor

Ümraniyespor- Manisa FK

İstanbulspor - Serik Belediyespor

Esenler Erokspor - Adana Demirspor

Iğdır FK - Sarıyer

Bandırmaspor - Sakaryaspor

Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

Bodrum FK - Pendikspor