12 Milyon Kişiye Yüzme Eğitimi - Son Dakika
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12 Milyon Kişiye Yüzme Eğitimi

12 Milyon Kişiye Yüzme Eğitimi
02.08.2025 18:14
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Bakan Bak, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile 12 milyon vatandaşa yüzme öğrettiklerini açıkladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni daha önceki dönemde başlattık. Şu ana kadar 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de Ardeşen ilçesinde yapımı tamamlanan Gençlik Merkezi ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu açılışına katıldı. Bakan Bak, salonda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. Rize'nin spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Bakan Bak, "Bugün Rize'ye yaptığımız yatırımlardan bir parçasını da açıyoruz. Yine bir gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve salonuyla beraber güzel bir tesisi Ardeşen'e kazandırıyoruz. Yine Rize'nin her tarafında spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla beraber yatırımlarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz için her şey çok önemli. Rize'miz spor şehri olma konusunda hızlıca ilerliyor. Şanslıyız; özellikle de hemşerimiz, sporun içinden gelen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'de Türk sporuna yaptığı yatırımlar ve verdiği destekler için şükranlarımızı arz ediyoruz. Spor çok önemli" diye konuştu.

'HERKESİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUZ'

Sporun kötü alışkanlıklardan uzak tutuğunu ifade ederek ailelere seslenen Bakan Bak, "Bu tesisleri yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de şu; ailelerinize sesleniyorum. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci görevlerimizden bir tanesi, bağımlılıkla mücadeledir. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzak durmaları için herkesi salonlara bekliyoruz. Havuzlara bekliyoruz. Spor tesislerine bekliyor. Anneler, babalar, çocuklarınızı alıp tesislerimize getirin. Tesislerimiz ücretsiz. Yüzme öğrensinler, spor yapsınlar, enerjilerini atsınlar. Düşünün; bir yerde uyuşturucu kullanan bir çocuk var. Herkese sataşıyor, ondan bundan para ister, annesine babasına darbeder. Bir de düşünün, spor yapan, başarılı bir çocuklar, arkadaşlarıyla paylaşmayı, sporun değerini bilen bir genci düşünün. Ailesi gurur duyar, çevresi gurur duyar. Sporla beraber sosyalleşir. O nedenle herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

'BİNLERCE TESİS YAPTIK'

Uluslararası standartlardaki tesislerle birçok organizasyon gerçekleştirildiklerini dile getiren Bakan Bak, "Türkiye'de, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir spor tesisi hamlesi yaşanıyor. Her yerde binlerce tesis yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İşte Türkiye, bu sebeple pek çok uluslararası organizasyonu ülkemize alıyor ve başarıyla gerçekleştiriyoruz. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak. İtalya ile beraber organize ediyoruz. Yine pek çok Dünya şampiyonası ülkemizde gerçekleştiriliyor. İşte tüm bunlar içinde uluslararası standartlardaki tesislerimiz var" diye konuştu.

'YATIRIMLAR GENÇLERİMİZ İÇİN DEVAM EDİYOR'

Tesislerde 12 milyon vatandaşın yüzme öğrendiğini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, "'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni daha önceki dönemde başlattık. Şu ana kadar 12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik. Türkiye'de, 1 milyon kapasiteye yaklaşmış Kredi Yurtlar Kurumu'nu işletiyoruz. Üniversiteyi kazanan gençlerimiz, 1 milyon kapasiteli yurtlarımızda; barınma ve beslenme haklarını sağlıyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. ve aylık ödedikleri para da sadece 600-700 lira. Yaptığımız yatırımlar ülkemiz, gençlerimiz için devam ediyor" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile tesislerin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Bak, tesisleri gezmesinin ardından Rize Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu'na gelerek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nı izledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 12 Milyon Kişiye Yüzme Eğitimi - Son Dakika

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