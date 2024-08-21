12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası Afyonkarahisar'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası Afyonkarahisar'da Devam Ediyor

12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası Afyonkarahisar\'da Devam Ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve büyük bir heyecanla beklenen 12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası, Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç raketler, kıyasıya mücadele ederek hem kendilerini kanıtlamaya hem de şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.

21.08.2024 10:14
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Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve büyük bir heyecanla beklenen 12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası, Afyonkarahisar'da Kocatepe Spor Kompleksi Tenis Kortları'nda tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç raketler, kıyasıya mücadele ederek hem kendilerini kanıtlamaya hem de şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor. Bu yılki turnuvaya katılım oldukça yoğun oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 85 sporcu, yeteneklerini sergilemek ve Türkiye'nin en prestijli turnuvalarından birinde kendilerini göstermek için kortlara çıktı. Turnuvaya katılan şehirler arasında Muğla, Denizli, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Ankara, Artvin, Sakarya, İstanbul, Konya, Burdur, Uşak ve Isparta yer alıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, müsabakaları yakından takip ederek yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar olarak böylesine prestijli bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Genç sporcularımızın burada sergilediği performans, ülkemizin gelecekteki tenis yıldızlarının yetiştiğini gösteriyor. Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin gelişimine büyük katkı sağlıyor ve onları sporla iç içe bir yaşam sürmeye teşvik ediyor" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 12 Yaş Türkiye Serisi 5. Yaz Kupası Turnuvası Afyonkarahisar'da Devam Ediyor - Son Dakika

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