20 Mayıs Cuma Spor Gündemi - Son Dakika
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20 Mayıs Cuma Spor Gündemi

20.05.2022 09:57
20 Mayıs Cuma Spor Gündemi

Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var"Henüz bitmedi"Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var

"Henüz bitmedi"

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona'yı eleyerek finalde Anadolu Efes'in rakibi olan Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vincent Poirier, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonsporlu Djaniny: Gördüğüm şeyler muazzamdıSüper Lig şampiyonu Trabzonspor'da futbol kariyerinin 3'üncü şampiyonluğunu yaşayan Djaniny Semedo, "Trabzonspor'a geldiğimde belki de kutlamaların bu denli olabileceğini, insanların bu kadar mutlu olabileceğini tahmin edememiştim. Burada şampiyon olursak 'ne olur' diye düşünüyorduk ama gördüğüm şeyler gerçekten muazzamdı" dedi.

Rıza Çalımbay: Tarihi maçı hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyorDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kupa finalinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Sivas için tarihi bir gün. Bunu hep birlikte değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE FİNALİNE DOĞRU 13.00 Anadolu Efes ve Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncusu, final maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına katılacak.18.20 Anadolu Efes oyuncuları röportaj için Mixed Zone'a gelecek.18.40 Anadolu Efes, Real Madrid ile oynayacağı final maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG17.00 Beypiliç Boluspor - Altınordu17.00 Tuzlaspor - Yılport Samsunspor20.00 İstanbulspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor20.00 Altaş Denizlispor - BB Erzurumspor20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor

TRABZONSPORBordo-mavili ekip, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.Takım, Malatya'ya gidecek.

BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar Antalyaspor maçı için bu kente gidecek.

ALTAY İzmir ekibinde olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek.

U17 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ14.30 Türkiye - Sırbistan

TFF 2'NCİ LİG PLAY-OFF YARI FİNAL16.00 Bodrumspor - An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor20.00 Teco Karacabey Belediye Spor - Tarsus İdman Yurdu

BOKS

18.00 İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın son gününde final karşılaşmaları oynanacak ve madalya seremonisi gerçekleştirilecek. Müsabakaları Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.


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Dev maç dev ekranda Dev maç dev ekranda SPOR Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var SPOR Vincent Poirier: Bir savaşımız daha var
Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 20 Mayıs Cuma Spor Gündemi - Son Dakika


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