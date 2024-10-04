2024-2025 Basketbol Sezonu Bugün Başlıyor

Spor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, bugün Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor maçıyla başlayacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde de dördüncü hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

15.30 Manisa Basket- Bursaspor Basketbol (Muradiye)

18.00 Türk Telekom- Galatasaray (Ankara)

20.30 TOFAŞ- Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)

6 Ekim Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)

18.00 Anadolu Efes- Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)

15.00 Zonguldakspor Basket 67-Fenerbahçe Opet (Site)

15.00 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin (TOBB ETÜ)

6 Ekim Pazar:

15.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

16.00 Danilos Pizza-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

17.00 iLab Basketbol- Fenerbahçe Koleji Novotel (Beşiktaş Akatlar)

Yarın:

14.00 İstanbul Ankaspor-Pizzabulls CO Basket (Ahmet Cömert)

15.45 TED Ankara Kolejliler- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gölbaşı)

17.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Çağdaş Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.45 Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor (Çayırova)

6 Ekim Pazar:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor- Trabzonspor (Selçuklu Belediyesi)

15.45 Esenler Erokspor- Gaziantep Basketbol (Ahmet Cömert)

16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Haremspor (TOBB ETÜ)

7 Ekim Pazartesi:

16.00 Finalspor-Kapaklıspor (Naim Süleymanoğlu)