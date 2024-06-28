Türkiye, Avrupa Satranç Şampiyonasında Başarılı Sonuçlar Elde Etti

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Avrupa Satranç Birliği'nin (ECU), Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlediği şampiyona bugün sona erdi. 20 Haziran'da başlayan organizasyonda Türkiye, 12 yaş kızlar kategorisinde şampiyon ve 12 yaş genel kategoride ikinci oldu.

Şampiyonada, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü'nden Neris Hatuk ve Tuana Abak'tan oluşan takım birinci ve 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz'den oluşan takım ikinci oldu. 12 yaş genel kategoride Baver Yılmaz 1. Masa birincisi, Mehmet Alper Çelebi 3. Masa ikincisi, Sarp Şahin 2. Masa üçüncüsü, 12 yaş kızlar kategorisinde Tuana Abak 1. Masa birincisi, 18 Yaş genel kategoride IM Adar Tarhan 1. Masa ikincisi, FM Arda Çamlar 2. Masa ikincisi oldu.12 yaş kızlar ve 12 yaş genel takımlarının, kupa ve madalyalarını Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay'dan almasıyla salonda duygusal anlar yaşandı.

Rodos'daki 20-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaTürkiye, Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, İsviçre, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'den toplam 190 sporcu katıldı. 12 yaş genel/kızlar ve 18 yaş genel/kızlar olmak üzere 4 kategoride takım turnuvası olarak yapıldı.

Rusya Devlet Nükleer Şirketi ROSATOM'un desteklediği şampiyonada Türkiye'yi, 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi, Çınar İçöz, 12 yaş kadınlar kategorisinde Apaydın Satranç ve Spor Kulübü'nden Neris Hatuk, Tuana Abak, 18 yaş genel kategoride Pamukkale Üniversiteli Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü'nden Adar Tarhan, Arda Çamlar, Hayri Beyhun Şenel, Tunahan Yıldız, Muhammed Emin Arslan, 18 yaş kadınlar kategorisinde Haznedaroğlu Satranç Spor Kulübü'nden Eylül Ceren Gedik, Ilgın Destina Nurdoğan ve İlayda Acar olmak üzere toplam 14 sporcu temsil etti. Sporculara 4 antrenör eşlik etti.

"SATRANÇTA AVRUPA'NIN EN İYİSİ BİZİZ"

TSF Başkanı Gülkız Tulay, son yıllarda Türk satrancının büyük bir başarı hikayesi yazdığını kaydederek "Satrançta Avrupa'nın en iyisi, en başarılısı Türkiye! Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'ndan bir şampiyonluk, bir ikincilikle dönüyoruz" dedi.

Tulay, genç millilerin Türkiye'ye yine büyük bir gurur yaşattığını, tarihi bir başarıya daha imza attıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Rodos'ta 1 altın, 1 gümüş madalya ve sporcularımızın bireysel masa dereceleri ile Türkiye rüzgarı estirdik. 12 yaş kızlar kategorisinde genç ustalarımız harika bir sonuca imza atarak şampiyonluğa uzandı. 12 yaş genel kategoride de gençlerimiz ikinci oldu. Apaydın Satranç ve Spor Kulübü'nden Neris Hatuk ve Tuana Abak'tan oluşan takımımızı ve 12 yaş genel kategoride Fatma Yılmaz Spor Kulübü'nden Baver Yılmaz, Sarp Şahin, Mehmet Alper Çelebi ve Çınar İçöz'den oluşan takımımızı kutluyorum. Türk satrancının yıldızları mücadele ettikleri her şampiyonadan başarıyla dönüyor. Altyapıdan yetişen genç ustalarımız Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatıyor. Avrupa'da ve dünyada Türk satrancı ve Türk yıldızları konuşuluyor. Avrupa'ya damga vuran yeni bir heyecan yaşadık. Genç sporcularımız, azmi, disiplini ve sıkı çalışmasıyla her şampiyonada öne çıkıyor."

"ROSATOM'UN AVRUPA BAŞARISINA SAĞLADIĞI KATKI BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI"

Tulay, "Türkiye'yi onurla temsil eden sporcularımızın yanı sıra antrenörlerimizi, kulüplerimizi ve her zaman destek veren ailelerimizi kutluyorum. Rusya Devlet Nükleer Şirketi ROSATOM'un bu şampiyonada sporcularımızı desteklemesi ve bu Avrupa başarısına sağladıkları katkıları da bizim için çok değerli ve anlamlı. Avrupa heyecanımızda yanımızda olan ve değerli sponsorlarımızdan biri olan ROSATOM'a da çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarımızın desteği satrancın bugününü ve geleceğini güçlendiriyor. Satranca yapılan her yatırım ülkenin geleceği için de önemli bir yatırım demek. Türk satrancının geleceği çok parlak. Gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

"TÜRK SATRANÇÇILARININ AVRUPA'DAKİ BAŞARISINA DESTEK VERMEKTEN MUTLUYUZ"

ROSATOM Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov da Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu ve ikincilik kazandıran genç satranççıları kutladı. Voronkov, şöyle konuştu:

"Altın madalya ve gümüş madalya kazanan sporcuları ve bu şampiyonada mücadele eden tüm Türk satranççılarını ayrı ayrı kutluyorum. Finale ulaşmak ve ülkenizi böylesine prestijli bir turnuvada temsil etmek zaten bir zaferdir. Ayrıca, günlük emekleri, yorulmak bilmeyen destekleri, ilgileri ve sevgileriyle böylesine olağanüstü sonuçlar elde edilmesini sağlayan genç sporcuların ebeveynlerini ve antrenörlerini de kutlamak isterim. Sabrınız ve profesyonelliğiniz sayesinde çocuklar bu kadar yükseklere ulaşabildiler. TSF ile yürüttüğümüz iş birliği çok değerli. Türkiye'deki gençlerin entelektüel potansiyelini geliştirmeye yönelik önemli projeleri birlikte hayata geçiriyoruz. Türk satrancının zaferinin bir parçası olmaktan, bu heyecanı ve coşkuyu paylaşmaktan çok mutluyuz."