A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda medya günü düzenlendi (METİN EKLENDİ)

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda medya günü düzenlendi

TBF Başkanı Türkoğlu: Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ama amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak

Ekrem Memnun: İyi bir hazırlık geçirip, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve milli takımımızın geçmişine layık bir mücadele ortaya koyacağız

Gökhan HEBEPCİ - Ali DANAŞ - İSTANBUL, - A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Romanya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününe Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe ve milli oyuncular katıldı.

Medya gününde yaptığı açıklamaya, basın mensuplarına milli takım ve basketbola verdiği destek için teşekkür ederek başlayan TBF Başkanı Türkoğlu, "Şubat ayı bildiğiniz gibi, hem kadın hem erkek milli takımımızın uluslararası arenada boy gösterdiği aylardan bir tanesi. 6 Şubat'ta Kocaeli'deki İzlanda, daha sonra da 9 Şubat'taki Romanya maçıyla Kadın Milli Takımımızın pencerelerini inşallah bütün maçları kazanarak tamamlamak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandık ama amacımız her zaman yaptığımızın daha iyisini yapmak, bizim için de iyi bir 'challange' olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'İNANIYORUM Kİ KOCAELİ HALKI KADIN MİLLİ TAKIMIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR'

Türkoğlu, alınacak her galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Her ne kadar Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi garantilesek de bu maçın hem salona gelecek binlerce taraftarın hem de televizyondan izleyerek bizi destekleyecek milyonlarca insanın huzurunda galibiyetle ayrılmak basketbolumuza her zaman ilgi ve alakayı artıracaktır. Başta hocamıza daha sonra da tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyorum. İnşallah her geçen gün kalitemizin de daha üst seviyeye çıkacağı bir süreçte huzurlarınızda olmak isteriz. Buradan tekrar A Milli Kadın Takımı'mıza başarılar dilemek istiyorum. İnanıyorum ki Kocaeli halkı Kadın Milli Takımımızı yalnız bırakmayacaktır ve takımlarımızı orada maçın sonuna kadar destekleyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Her maçın değerinin ayrı olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Başta ekip olarak tecrübelenmemiz açısından hem de Avrupa'daki basketbol olarak her geçen gün daha iyiye gitmemiz açısından da bunu tüm dünyaya ve Avrupa'ya göstermek açısından çok değerli olacaktır. Başta hocamız, ilk günden beri işi sıkı tutuyor. İnanıyorum ki sporcu arkadaşlarımız da aynı şekilde işi sıkı tutacaklardır. Başta Kocaeli'deki İzlanda maçı ve deplasmandaki maça da aynı ciddiyetle sahaya çıkıp grubu 6'da 6 ile bitirmek kadın basketbolunun uluslararası arenadaki her geçen gün çıkışını netice anlamında göstermiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All- Star'a seçilmesiyle ilgili olarak da, "Bir eski sporcu olarak Alperen'in gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyuyoruz. Basketboldaki en büyük organizasyonda hem böyle performans sergileyip hem de sonunda All-Star'a seçilmesi bizi ayrıca gururlandırdı. Hatırlarsanız bundan yıllarca önce Mehmet Okur da aynı başarıyı elde etmişti. Şimdi de Alperen'in bu şekilde başarılar elde etmesi bizi gururlandırıyor. İnşallah bu performansını aynı şekilde devam ettirir. Biz de onunla hem ağabeyi olarak hem de ülkenin şu anki basketbol federasyon yöneticisi olarak gurur duymaya devam ederiz" şeklinde görüş belirtti.

EKREM MEMNUN: 6'DA 6 YAPMAK İSTİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ise, şampiyonaya katılmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki İzlanda ve Romanya maçı, şampiyonaya hazırlık için önemli olacaktır. Kadroda ufak değişiklikler yaptık. Daha önce çok şans veremediğimiz arkadaşlar var. Birtakım sakatlıklarımız da var. Yazın da genç bir takım toplamıştık. Orada yer alan arkadaşlara da şans vermek istiyoruz. Bu iki maçı da kazanıp 6'da 6 yapmak istiyoruz. Rakiplerimize vereceğimiz mesaj için de bu çok önemli. İyi bir hazırlık geçirip, elimizden gelen her şeyi yapacağız ve milli takımımızın geçmişine layık bir mücadele ortaya koyacağız" diye konuştu.

İzlanda'da bazı değişiklikler olduğunu sözlerine ekleyen Memnun, "İzlanda'nın oyun kurucularından bir tanesi ilk maç oynamamıştı. Şimdi o geliyor. İzlanda, kadın basketbolunda çok bilinmese de tehlikeli bir takım. Biz oradaki maçta zorlanmıştık. Yine sert ve mücadeleci bir oyun bekliyoruz. İzlanda, agresif bir takım ve onlara saygı duyuyoruz. Ben oyuncularıma güveniyorum. Romanya da bir jenerasyon değişikliğine gitti. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde oynayan oyuncuları vardı. Onların yaşlarının büyüdüğünü düşünüp kadroya dahil etmediler. Bir geçiş süreci yaşıyorlar. Romanya'nın kadın basketbolunda kuvvetli bir geçmişi var. Onlar sadece bir yenilenme sürecinde. Her maçın ruhu ayrı. Sakatlıklarımız var ama diğer arkadaşlara da güveniyoruz" dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda finallerde yer almak istediklerini vurgulayan Memnun, "Bu takımın şampiyonada başarılı olacak tecrübesi, birikimi ve geçmişi var. Büyük hayallerimiz var. A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın büyük bir mirası var. Kulüpler düzeyinde de büyük başarılarımız var. Kadroyu da yeniledik. Oyuncularımız tecrübe kazandı. Biz, büyük bir turnuva kaçırmak istemiyoruz. Olimpiyatlarda yer almak istiyoruz. Yerimizin de orası olduğuna inanıyoruz. Motivasyonumuz var. Büyük bir sorumluluğumuz var. Spora yeni başlayacak kız çocuklarına başarımızla önderlik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nilay Kartaltepe de, milli takım için sürekli yeni hedef belirleyeceklerini belirterek, şöyle konuştu.

"Önümüzdeki iki maçı kazanıp yolumuza namağlup bir şekilde devam etmek istiyoruz. Takımımıza inanıyoruz. Namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek, bizi daha iyi motive edecek. Bütün maçları kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Ayşe Cora da, elemelere iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Şampiyonaya katılmayı garantilesek de bu önümüzdeki iki maçı çok önemsiyoruz. Bizim için galibiyet her zaman çok önemli. Kendi gücümüzü, istikrarlı bir şekilde korumak istiyoruz. Hedefimiz her zaman daha iyi bir basketbol oynayarak kendimizi geliştirmek. Önümüzde Kocaeli'de oynayacağımız İzlanda maçı var. Deplasmanda onlara karşı biraz zorlanmıştık. Şimdi sahamızda iyi bir basketbol oynayarak maçı kazanmak istiyoruz. Sonra da Romanya'ya gideceğiz. Deplasmandaki maçlar zorlu olabiliyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan iyi galibiyetler almak istiyoruz" dedi.