A Milli Takım, Avusturya ile çeyrek final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım, Avusturya ile çeyrek final için sahaya çıkıyor

Geniş Video İzle

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Milliler, 16 yıl sonra çeyrek finale çıkmak istiyor. Abdülkerim Bardakcı dönüyor, Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin cezalı. İlk 11'de 2 zorunlu değişiklik yapılacak. İki takım daha önce 17 kez karşılaştı. Hazırlıklar tamamlandı.

01.07.2024 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkıyor

Abdülkerim dönüyor, Hakan ve Samet cezalı

İlk 11'de 2'si zorunlu, 3 değişiklik

İki takım 18'inci kez rakip

Hazırlıklar tamam

Olgucan KALKAN/ Hannover - ALMANYA, - A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda yarın Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Arthur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını aynı federasyondan Paulo Soares ve Pedre Ribeiro üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Son olarak EURO 2008'de yarı final oynayan milliler, 2012'de turnuvaya katılamamış, EURO 2016 ve EURO 2020'de ise grup aşamalarında organizasyona veda etmişti. Milliler, Avusturya engelini geçerek adından söz ettirmek amacında.

ABDULKERİM DÖNÜYOR, HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak. Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek. Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor.

İLK 11'DE 2'Sİ ZORUNLU, 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Avusturya mücadelesinde kaleyi Mert Günok'a emanet etmesi bekleniyor. Geri dörtlüde Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirmeyi düşünen İtalyan teknik adamın, orta üçlüde İsmail Yüksek, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü'yü sahaya sürmesi kuvvetle ihtimal. Kanatlarda Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın forması giymesi beklenirken ileri uçta formaya yakın isim ise Barış Alper Yılmaz.

İKİ TAKIM 18'İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7'si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 9'unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15'te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.

Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.

A Milli Takım, Avusturya ile çeyrek final için sahaya çıkıyor
Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım, Avusturya, Futbol, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım, Avusturya ile çeyrek final için sahaya çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:23:05. #1.12#
SON DAKİKA: A Milli Takım, Avusturya ile çeyrek final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement