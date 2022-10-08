Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor - Son Dakika
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Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor

08.10.2022 23:01

Türkiye A Milli Takımı'nın yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup kura çekimi saat 13.00'te yapılacak. 4. torbadan kura çekimine katılacak Ay-Yıldızlıları özellikle 1 ve 2. torbadan gelecek zorlu rakipler bekliyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 53 ülkenin katılacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kura çekimi, turnuvaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te başlayacak organizasyona A Milli Takım, 4. torbadan dahil olacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN FORMATI

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

RUSYA ELEMELERDE YOK

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak. Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, TÜRKİYE, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

TURNUVA 14 HAZİRAN 2024'TE BAŞLAYACAK

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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SON DAKİKA: Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor - Son Dakika
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