A Milli Takım Kayseri'de Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

A Milli Takım Kayseri'de Galibiyet Peşinde

A Milli Futbol Takımı, Galler ile Kayseri'de oynayacağı maçta galibiyet için sahaya çıkacak.

15.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün

A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.

Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

StatOGBM
Adana 5 Ocak Fatih Terim5221
Alanya Oba2200
Alsancak1010
Ankara 19 Mayıs281459
Ankara İstiklal1001
Antalya10631
Antalya Atatürk3102
Bursa Atatürk8323
Bursa Büyükşehir Belediye1001
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has3300
Denizli Atatürk2011
Diyarbakır1100
Eskişehir Yeni5311
Gaziantep Kalyon1100
Gürsel Aksel2200
Hüseyin Avni Aker4220
İsmetpaşa1100
İzmir Atatürk34131110
Kamil Ocak1001
Konya Büyükşehir8422
Manisa 19 Mayıs1001
Papara Park1001
Samsun 19 Mayıs1100
Samsun Yeni 19 Mayıs2200
Tevfik Sırrı Gür1100
Yeni 4 Eylül1001
Yeni Rize1010
TOPLAM129623136

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, kayseri, Galler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Takım Kayseri'de Galibiyet Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:20 Yeni imajını gören herkes Aliyev’in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan Yeni imajını gören herkes Aliyev'in sorusuna gönderme yaptı: Ne oldu Paşinyan?
10:49 Malatya’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:49 Meclis’e gelen Mehmet Şimşek’i abaküsle karşıladılar Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
16:36 Trump’ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti Trump'ın kazanmasına kızan adam, ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:31 Fatih Terim’den Kerem Aktürkoğlu’na mesaj var Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu'na mesaj var
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
16:20 Icardi gözaltına mı alındı Arjantin basını ’’Yasal işlem başlatıldı’’ deyip video yayınladı Icardi gözaltına mı alındı? Arjantin basını ''Yasal işlem başlatıldı'' deyip video yayınladı
16:20 1 Ocak’tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL KDV olacak 1 Ocak'tan itibaren zamlanıyor: 2 bin 360 TL + KDV olacak
16:04 Galatasaray, Victor Osimhen’in bonservisini alacak formülü buldu Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisini alacak formülü buldu
15:54 Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi Yan yatan yolcu gemisinde bulunan 5 bin yolcu, ölümle burun buruna geldi
15:49 Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi’nde HIV pozitif 100 çocuk var Profesörden infial yaratacak iddia: İstanbul Tıp Fakültesi'nde HIV pozitif 100 çocuk var
15:41 Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Pep Guardiola milli yıldızımız için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 12:30:41. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım Kayseri'de Galibiyet Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.