A Milli Takım Kayseri'de Galibiyet Peşinde

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki beşinci maçında yarın Galler ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Kayseri'deki 4. müsabakasına çıkacak.

Kayseri'de daha önce oynadığı 3 maçı kazanan A Milli Futbol Takımı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynayacağı 4. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmaya çalışacak.

Ay-yıldızlı takım, Kayseri'deki ilk milli maçını 2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile yaptı. Mililer, o dönem ismi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has olan stattaki müsabakayı 2-0 kazandı.

A Milli Takım'ın, Kayseri'de resmi maç serüveni ise 2010 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya mücadelesiyle başladı. 5 Eylül 2009'da yapılan karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup eden milli takımın gollerini Tuncay Şanlı (2), Sercan Yıldırım ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Takım, Kayseri'deki ikinci resmi maçında ise 2014 Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı ağırladı. Milli takım, 6 Eylül 2013'te oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmada milli takımın diğer gollerini Burak Yılmaz ve Arda Turan kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milliler, Anadolu'daki maçlarda üstün

A Milli Futbol Takımı, Anadolu'da oynadığı maçlarda rakiplerine üstünlük sağladı.

Milli takım, Türkiye'de İstanbul dışında oynadığı 129 maçta 62 kez galip gelirken, 31 kez berabere kaldı, 36 kez yenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Anadolu'da oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Stat O G B M Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1 Alanya Oba 2 2 0 0 Alsancak 1 0 1 0 Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9 Ankara İstiklal 1 0 0 1 Antalya 10 6 3 1 Antalya Atatürk 3 1 0 2 Bursa Atatürk 8 3 2 3 Bursa Büyükşehir Belediye 1 0 0 1 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0 Denizli Atatürk 2 0 1 1 Diyarbakır 1 1 0 0 Eskişehir Yeni 5 3 1 1 Gaziantep Kalyon 1 1 0 0 Gürsel Aksel 2 2 0 0 Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0 İsmetpaşa 1 1 0 0 İzmir Atatürk 34 13 11 10 Kamil Ocak 1 0 0 1 Konya Büyükşehir 8 4 2 2 Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1 Papara Park 1 0 0 1 Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0 Samsun Yeni 19 Mayıs 2 2 0 0 Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0 Yeni 4 Eylül 1 0 0 1 Yeni Rize 1 0 1 0 TOPLAM 129 62 31 36

Kaynak: AA