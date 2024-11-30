Alanyaspor, Trabzonspor\'u 2-1 Mağlup Etti

Trabzonspor: 2-1
Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?-
STAT: GAİN Park Stadyumu
HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Mehmet Akıncık
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Makouta, Efecan Karaca (Dk. 63 Hwang), Janvier (Dk. 72 Balkovec), Augusto, Cordova (Dk. 86 Fatih Aksoy)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk (Dk. 65 Eren Elmalı), Mendy (Dk. 85 Poyraz Efe Yıldırım), Umut Güneş (Dk. 62 Lundstram), Cihan Çanak (Dk. 46 Visca), Cham, Draguş (Dk. 62 Enis Destan), Banza
GOLLER: Dk. 8 Draguş (Trabzonspor) – Dk. 44 Hadergjonaj (P), Dk. 50 Augusto (Alanyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 70 Yusuf Özdemir (İkinci sarı karttan) (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Lima, Ertuğrul Taşkıran, Richard (Alanyaspor) – Mendy, Lundstram, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Alanyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-1 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.
8'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Merkezden baskıyla kazanılan topla gelişen atakta Cham sol kanattan savunma arkasına sarkan Draguş'u ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Draguş'un falsolu vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
?31'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan Janvier ile kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.
41'inci dakikada Alanyaspor sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içerisi sol çapraza giren Makouta, Cihan Çanak'ın müdahalesiyle yerde kalırken Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Alanyaspor penaltı kazandı.
44'üncü dakikada Hadergjonaj penaltıyı kullanmak için penaltı noktasına gitti. Hadergjonaj kullandığı penaltıda topu sağ köşeye gönderirken Uğurcan Çakır ise sol köşeye gitti. Top ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
50'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj'ın pasıyla savunma arkasına koşu yapan Augusto'yu topla buluşturdu. Augusto ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1
52'nci dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere gönderdi.
55'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunu kaleci Uğurcan Çakır kornere gönderdi.
70'inci dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Yusuf Özdemir, Visca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
83'üncü dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Lundstram'ın pasıyla topla buluşan Mendy'nin şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
Mücadelede ev sahibi ekip Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?