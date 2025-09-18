Ali Koç'tan Seçim Öncesi Hakem Eleştirisi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç , "Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı falan hikayesini anlatmasın. Zaten federasyondaki herkes de dijital atama filan olmadığını gayet iyi biliyorlar. Bile-bile, isteye-isteye, buraya en son atanacak bir hakemi Galatasaray nick name'i ile eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak seçim öncesi zaten pazar günkü maçtan sonra böyle bir şey bekliyorduk. Bizim seçimimize bir operasyondur" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta erteleme maçında sahasında ağırladığı Alanya spor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hakemi hakkında açıklamalar yapan ve seçim öncesi operasyon olduğuna değinen Başkan Ali Koç, "Yukarıda etraflıca konuyu değerlendirdik. Takım da soyunma odasında değerlendirdi. Fazla uzatmayacağım. Pazar günü seçim var. Sadece şunu size ifade etmek istiyorum. Bu seçim öncesi yapılmış bir operasyondur. Kimse bana dijital atamaydı falan hikayesini anlatmasın. Zaten federasyondaki herkes de dijital atama filan olmadığını gayet iyi biliyorlar. Bile-bile, isteye-isteye, buraya en son atanacak bir hakemi Galatasaray nick name'i ile eğitim programına katılacak kadar yüzsüz birini buraya atamak seçim öncesi zaten pazar günkü maçtan sonra böyle bir şey bekliyorduk. Bizim seçimimize bir operasyondur. Yalnız olay bu hakemler değil. Bu hakemlerin ne olduğu, bu iki hakemin de ne olduğu Fenerbahçeliler tarafından gayet iyi bilinir. Genel spor medyasını takip edenler tarafından da gayet iyi bilinir. Uzun bir süredir Sn. Federasyon Başkanına MHK Başkanının kim olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi ideallere ve ideolojiye bağlı olduğunu dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi buradan açık açık Türkiye'ye sesleniyorum. Benim kalbim bu vücutta attığı müddetçe Sn. Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, kim olduğunu, neyi temsil ettiğini öyle ya da böyle tüm ülke görecek. Çünkü bu iş böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sn. Federasyon Başkanı ne dedi: 'VAR hakeminin hata yapmasını kabul edemem.' Biraz bekledik. Sizin temsil ettiğiniz kanallarda bu konu nasıl yorumlanıyor, nasıl ele alınıyor diye. ve çok enderdir bir pozisyonda iki penaltı pozisyonun aynı anda olması. Burada böyle bir pozisyon yaşandı. Hangi otoriteye sorarsan sor, 'Ya iki penaltı var' diyor, 'ya iki pozisyondan biri kesin penaltı' diyor. Şaka gibi. Uzatmalar zaten iki dakika oynandı. VAR'a gidecekmiş gibi dinledi. Sonra da maçı bitirdi. Bunu buraya yollayan kişi bu işin sorumlusudur. Sn. Başkan size sesleniyorum: 'Siz dediniz ki, 'VAR hakemi hata ya-pa-maz.' Tavrınızı bekliyoruz. Türk futbolunun selameti için MHK hakeminizin, başkanınızın kim olduğunu, ne olduğunu lütfen ve lütfen kulak verin. Bütün Ankara bu konuyu, bu kişiyi konuşuyor. Siz niye kulak vermiyorsunuz? Etraflıca niye araştırmıyorsunuz? Zaten hakemlik kariyeri açısından MHK Başkanlığı yapabilecek bir sicile de sahip olmayan bir insanı… Geçen sefer atadılar, arkasına birini koydular. Ahmet Şahin diye. Esas oydu. Hala akıl hocası o ve birkaç kişi daha. Buraya bu hakemin seçim öncesi atanması Fenerbahçe seçimlerine bir operasyondur, bir müdahaledir. Pazartesi günü seçim sonuçlarına göre başkan seçildiğimiz takdirde başta MHK Başkanı olma üzere herkesle mücadele edeceğimizi, Fenerbahçe'nin karşısında bu zihniyetin duramayacağını bilmenizi istiyorum"

'BİZ ÖYLE YA DA BÖYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Şampiyon olacaklarına inandıklarını dile getiren Ali Koç, "Biz öyle ya da böyle şampiyon olacağız. Bugün çok mu iyi oynadık, hayır. Beraberliği hak ettik mi, kesinlikle hayır. Bir penaltı kaçırdık. Saçma sapan bir gol yedik. Kalecilerin kaderinde bu vardır ama en kritik yerde geldi. 3-0, 5-0, 4-1 iken gelse bir şey olmaz. Tamam ama o demek değildir ki iki bir değil, iki pozisyonda aynı anda bir kornerde penaltıyı VAR'ın çağırmaması, hakemin gördüğünü çalmaması, VAR'ın da onu çağırmaması olacak iş değil. Bu adamlar buraya bir vazife için geldiler. Vazifelerini yerine getirdiler. Ben hayatta olduğum müddetçe Başkan olayım ya da olmayayım, Sn. Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu, neyi temsil ettiğini, hangi zihniyete hizmet ettiği açıklanana kadar peşinde olacağım. Bunu da böyle bilmesini istiyorum. Fenerbahçe camiası neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Geçen hafta burada bir derbi maçı oynandı. Çizgiyi geçen topta golümüz verilmedi. Kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon VAR'dan verildi. Orta saha hakemi vermedi. Rakibimiz attığı golün gol olduğunu iddia ediyor. Biz yabancı hakemlere de sorduğumuzda golden önce faul deniyor. Tartışılabilir. Bize göre net faul ama ne oluyor da sadece o konuşuluyor. Fenerbahçe'nin çizgiyi geçen golü neredeyse hiç konuşulmuyor. Yapı-yapı derken bunları boşuna söylemiyoruz. İnanın sezonun başındaki bu durumlar aslında sezon sonundaki sıralamayı belirleyen ana unsurların başında geliyor ama şunu söyleyeyim; bu işin intikamı olacaktır. Böyle iki tane hakem yollayıp bize operasyon çekip seçimleri etkilemek için veya pazar günü çok baskı yedik, Fenerbahçe'ye kıyak yaptık gibi gözüküyor. Medyada böyle hava yaratılıyor ya medyada onun için bu sefer de tam tersini yapalım. Bu zihniyet 100 milyonlarca Euro harcanan Türk futbolunun başında olamaz. Olmamalı." şeklinde konuştu.

'ARTIK TÜRK HAKEMLERİ SEÇİMLERE DE MÜDAHALE OLUYORSA SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'

Tahammüllerinin kalmadığını daha önce de belirttiklerini söyleyen Başkan Koç, "Sn. Başkana bir kez daha sesleniyorum. Türk futbolu paydaşları tarafından iyi niyetinizden şüphe edilmesini istemiyorsanız, bu konuya derinlemesine bakmanız gerekiyor. Size bunu birkaç defa dilim döndüğü kadar anlattım. Ne olur sizde bu kadar defansif olmayın ve araştırın. Sorun bu kişi hakkında neden böyle deniliyor? Kimdir, nedir? Anlayın. En azından da şunu söyleyeyim. Hakemlik sicili Avrupa'nın altıncı yedinci en büyük liginin MHK Başkanı olacak kapasitede değildir. Bunu da açık ve net şekilde söylüyorum. Biz geçen seneden itibaren tahammülümüzün kalmadığını ifade etmiştik. Artık Türk hakemleri seçimlere de müdahale oluyorsa artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonrasının ne olacağını hep beraber sizler göreceksiniz" sözlerini sarf etti.

'VAR DİREKTÖR YARDIMCISI OLABİLECEK KAPASİTEDEYSE NİYE HAKEMLİĞİ BIRAKTI?'

Hakem atamaların dijital olarak yapılmadığını savunan Ali Koç, "Ben derim. Doğru bildiğimi bedeli ne olursa olsun bugüne kadar söyledim. Doğru bildiğimi bedeli ne olacak diye düşünmeden söyledim. Kumar oynayan bir hakem ya! Bir şekilde yakalanıyor. Savunması isteniyor, savunmasını vermeden kendisini emekliye ayırıyor. Nereye gitti, kiminle gitti, faturasını kim ödedi, otel faturası ve uçak faturası nedir… Hiçbir şey bilmiyoruz. ve bu kişiyi alıyorlar, VAR Direktör Yardımcısı yapıyorlar. VAR Direktörü de olmadığına göre kendisi VAR Direktörü sayılır. ve biz bunlarla muhatap olmak zorundayız. Niye? Ne için? VAR Direktör Yardımcısı olabilecek kapasitedeyse niye hakemliği bıraktı? Bunu söyledik. Bedeli buysa söylemeye de devam edeceğiz. Siz ne kadar vakıfsınız, bilmiyorum. İki sezondur bir kandırmaca gidiyor; dijital atama yapıyoruz, ediyoruz diye. Biz de iyi niyetle, samimi olduğunu düşünerek destek… Dijital atama vs. yapılmıyor. Yapılmıyor! Kim kimi kandırıyor!?" dedi.

'BURADA BİR İNATLAŞMA GİDİYOR'

Yabancı VAR ile ilgili bir inatlaşma olduğuna değinen Başkan Koç, "Biz başından beri 'Yabancı VAR, yabancı VAR' diyoruz. Ama işte burada da bir inatlaşma gidiyor. Bir zararı yok, faydası var. Gördük geçen sezon. En azından hatalar aşağı yukarı dengeli dağıldı. Dengeli dağıldı! Siz, son pozisyonu seyrettiniz mi? Olacak iş değil ya.. Burada bizim 2 puanımız ne olacak? 'Daha mı iyi oynasaydınız' diyecekler, 'Penaltıyı atsaydınız' mı diyecekler. İki pozisyona daha penaltı deniliyor. Ben son pozisyonu gündeme getiriyorum. Al birini vur ötekine. Zaten vücut lisanı her şeyi gösteriyor. Onun için pazar günü seçim olmasaydı federasyona binlerce kişi yürürdük. Ama yanlış yerlere çekilmesin diye pazartesiyi bekleyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun hesaplaşmam yeni başlıyor. Artık yeter. Ben her zaman söylüyorum. Bu sorunların ortadan kalkması için arzu, niyet, dirayet… Çok basit. Casinoda yakalandığı için hakemliği bırakan bir adamın VAR Direktörü olması nasıl kabul edilebilir? İyi niyetin olduğu yerde bu adam nasıl VAR Direktör Yardımcısı yapılır? FIFA Cocart'ı takıyorlar, lisanı yok adamın. Bunun inatlaşmaya gitmemesi için TFF Başkanının inandığımız o iyi niyetini şu an gösterme zamanı gelmiştir. Kendisini aradım, pozisyonu görmediğini söyledi. Haber bekliyorum" sözlerini kullandı.

'BİZ OLALIM, OLMAYALIM, BU ÇOCUKLAR ŞAMPİYON OLACAKLAR'

Şampiyonluğa olan inancını bir kez daha dile getiren Ali Koç, "Federasyona başvuru falan hep görsel, şekilsel şeyler. Bizim yapacağımız çok daha şiddetli olacak. Pazar günü geçsin ondan sonra göreceksiniz. Biz olalım, olmayalım, bu çocuklar şampiyon olacaklar. Bugün iki takım için de sıkıntılı maç çünkü yeni transferlerimiz oynayamıyor, birçok oyuncumuzu da limit açmak için yolladığımız için dar kadroyla çıktık, onlar da dar kadroyla çıktılar. Hocamız yeni geldi. Hocaya da bir şey yazmaz. Sonuçta bu çocuklar kağıttaki güçleriyle hocasız bile bu maçı kazanmaları lazım. Böyle bir gece yaşadık. Ama saçma sapan bir gol yiyebilirsin penaltı kaçırabilirsin… Bunlar futbolun içinde her zaman olan şeyler. Ama şu, iki kere penaltı dediğim pozisyonu bir VAR'ın görmemesi… Gözünün önünde oluyor pozisyon. Adam eliyle topu süpürüyor. Hakemin görmemesi kabul edilemez. Bu art niyettir. Bilerek, isteyerek yapılmış bir şeydir" dedi.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu hakemlerin maça atanması külliyen yanlış. Bilerek, isteyerek bizim seçim öncesi yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretli devlettir. Bir yerde bunlara da operasyon yapılacak. Bir yerde bunlar ortaya çıkacak. Ama bizim şampiyonluklarımız, sezonlarımız, puanlarımız akıp gidiyor. Biz niye yabancı VAR varken fazla laf etmiyoruz? Çünkü dengeli. Biz yabancı VAR'dan şampiyonluk verdik Sivas'ta. Sesimizi çıkartmadık Acun Bey'in dediği gibi. Hakem de aynı hakemdi. Doğruları söylemeyen, bizleri uyutan, iyi niyetli gözüküp kafasının arkasında bin bir türlü bir insan MHK Başkanımız şu an. Bunu burada bırakıyorum. İsterlerse benim sezonumu bitirsinler ama bu kalp bu vücutta attığı sürece ben bu ülkeye bu adamın kim olduğunu, kimlerin akıl hocası olduğunu, niye atandığını göstereceğim. Ondan sonra bakalım Fenerbahçe camiasının karşısında durabilecekler mi?. Çifte standart. Seninki bir örnek, ben sana vereyim yüz örnek. Onun için 'yapı, yapı' diye bağırıyoruz, haykırıyoruz. Beceriksizlikten olsa hatalar dengeli dağılır. Öyle bir şey olmuyor. Geçen sezona bakın ilk yarısına. VAR hakemleri gelene kadar ne hatalar yapıldı tek gollü sonuçlarla maç kazanıldığı zaman. O yüzden camiamız sinirli, öfkeli. İçiniz rahat olun da demiyorum. Ama artık pazartesi kim olursa olsun artık sorumluluğu kendi elimize almak, gerekiyorsa sokağa dökülmek, gerekiyorsa federasyona gitmek, gerekiyorsa Beylerbeyi'ne gitmenin zamanı artık gelip geçmiştir. Kendi menfaatlerimizi artık kendimiz koruyacağız"

'FERHAT GÜNDOĞDU'DAN KENDİ İRADESİYLE ÇEKİLMESİNİ RİCA EDİYORUM'

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevi bırakması gerektiğini aktaran Başkan Koç, "Türk futbolunun selameti için Sayın Ferhat Gündoğdu'dan daha fazla işi uzatmadan Türk futbol ailesinden kendi iradesiyle çekilmesini rica ediyorum. Bak bu sefer rica ediyorum. Bazı yerler var ki söz konusu malüm kişiler hala temizlenmediler. Onlardan biri de futboldur. Büyük kulüplerin hiçbiri istemiyor. Biz de istemiyoruz. O zaman niye inatlaşıyoruz? Camiamıza sesleniyorum. Biz ne yapacağız, edeceğiz, bu sene şampiyon olacağız. Bu çocuklar bizi şampiyon yapacaklar. Üzülmeyin demek istemiyorum çünkü siz bu filmi defalarca gördünüz. Bu film her sezon yeni bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Federasyonda İbrahim Başkan bir temizlik daha yapmaya çalışıyor. Onu da görüyoruz ama hala virüsler sistemde. Bugün de yaşadık" ifadelerini kullandı.

'BU ADAM BİR DAHA BU STADA BİR DAHA GELEMEZ'

Hakem Cihan Aydın'ın bir daha Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelemeyeceğini belirten Ali Koç, "Biz ne yapıp ne edip şampiyon olacağız. Bu adam bir daha bu stada gelemez. Ben başkanken demiyorum, bir daha gelemez. Fenerbahçeliler sokmaz. Bir daha bu adam buraya gelirse binlerce kişi sahaya iner" sözlerini sarf etti.

Başkan Ali Koç sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Ben karışmam o işlere. Ama şunu tekrar söylüyorum, bütün basın, Türkiye, bizi kandırıyorlar. Dijital atama falan yapılmıyor. Kendileri özelde de kabul ediyorlar bunu. Teşekkür ediyorum."

MERT HAKAN YANDAŞ: RAKİP TAKIM OYUNCUSUNUN 'PENALTI' DEDİĞİ POZİSYONDA PENALTI VERMEYENLER DE UMARIM UTANIRLAR

Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ise "Başkanımız gerekli yerlere değindi, gerekli şeyleri söyledi. Biz bu ülkede uzun yıllar yaşayan oyuncular olarak biliyoruz ki bunları yine sulandırmaya çalışacaklar. Ama biz kendisine konuşmak istediğimizi söylediğimizde o kesinlikle konuşmamamız gerektiğini, bunu da başka yere çekeceklerini söyledi. Ama biz onu dinlemek istemedik, stadyumdan böyle gitmek istemedik. Çünkü bugün aldığımız sonuçtan dolayı utanıyoruz. Bunu tüm içtenliğimle, tüm samimiyetimle bütün arkadaşlarım adına söylüyorum. Gerçekten utanıyoruz. Camianın, Başkanımızın verdiği emeğe böyle yazık ettiğimiz için utanıyoruz. Ama rakip takım oyuncusunun 'Penaltı' dediği pozisyona penaltı vermeyenler de umarım utanırlar. Biz içeride birbirimizle gerekli şeyleri konuştuk. Bundan sonra daha çok, daha sıkı birlikte olup, daha çok mücadele edip, ıslıklanan her oyuncu için daha fazla mücadele edip ıslıklananın sadece o oyuncu olmadığını söylemek istiyorum. Herkesin etkilendiğini söylemek istiyorum. Tabii ki sinirliler, haklılar ama görüyorsunuz; beş dakikada 2-1 oluyor ve bütün camia, bütün stadyum hep birlikte seviniyoruz. Oyun devam ederken oyuncuyu ıslıklamanın gerçekten yararlı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sadece bireysel olarak onun ıslıklandığını düşünüyor herkes. Hepimiz etkileniyoruz. Haklılar, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi.. Aldığımız sonuçtan dolayı çok utanıyoruz. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu işi biz buraya getirdik, buradan da biz çıkaracağız. Yabancısı Türkü, bu saate kadar içeride durup konuşmak istedi. Biz de emrivaki yapıp buraya geldik. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah lig sonunda şampiyon olacak taraf biziz" şeklinde konuştu.