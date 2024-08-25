Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, 70 yaşında hayatını kaybetti.

CHRISTOPH DAUM HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor kulüplerini çalıştıran dünyaca ünlü Alman teknik direktör Christoph Daum akciğer kanseri nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinden yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz Christoph Daum'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Daum ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı. Ekim 1953 doğumlu Daum, akciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi altındaydı.

Futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln'de orta saha oyuncu olarak forma giyen Daum, 1986 yılında FC Köln'de teknik direktörlük kariyerine başladı. Daum, Almanya Bundesliga'da 1991-92 sezonunda Stuttgart'ı zirveye taşıyarak, antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu tattı.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Süper Lig'de 1993-94 sezonunun ortasında Beşiktaş'ta antrenörlüğe getirilen Alman çalıştırıcı, ilk sezonunda Türkiye Kupası, sonraki sezonda ise lig şampiyonluğu sevinci yaşadı. 1996 yılında Beşiktaş'tan ayrılan Daum, Mart 2001'de yeniden siyah-beyazlı ekibin başına geçti ancak beklenen başarı gelmeyince, siyah-beyazlı ekipteki ikinci birliktelik 3 ay sürdü.

Christoph Daum 2003 yılında Türkiye'ye geri döndü ve Fenerbahçe'nin teknik patronu oldu. Alman teknik adam iki sezon üst üste sarı-lacivertli ekibi şampiyonluğa taşırken, üçüncü sezonunda ise lider girdiği son haftada şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. O sezonun ardından ülkesine giden Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirildi ve adeta 2005-06 sezonu yeniden yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Daum önderliğinde ligin son haftasına yine lider girdi ama şampiyonluk ipini Bursaspor göğüsledi.

Christoph Daum, Türkiye'deki son macerasında 2013-14 sezonunda Bursapor'da görev yaptı. Alman çalıştırıcı ile yeşil-beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzalasa da kötü gidişat sebebiyle ilk yıl dolmadan yollar ayrıldı. Daum, teknik direktörlük kariyerinde son olarak 2016-17 sezonunda Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdı.