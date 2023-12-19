 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak

ANTALYA, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde, spor turizminde 2 bin kampın yanı sıra 1200 takıma ev sahipliği yapacak.

Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak
19.12.2023 - 10:02,
Abone Ol

ANTALYA, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde, spor turizminde 2 bin kampın yanı sıra 1200 takıma ev sahipliği yapacak.

Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde spor turizmiyle ön plana çıkıyor. Futbolun yanı sıra, golf, basketbol, bisiklet, voleybol, eskrim ve birçok branşta yarışma ve kamp programları için Antalya tercih ediliyor. Kasım-mayıs döneminde 200'e yakın yeşil sahası ile her yıl yüzlerce takımı ağırlayan Antalya, bu süreçte kamp yapmak isteyen başta Türk takımları olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok futbol ve diğer spor branşlarında sporcu ve takımları ağırlayacak.

'2 BİN-2 BİN 500 KAMP OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, 2023-2024 sezonunu açacaklarını belirterek, "Takımların rezervasyon işlemleri başladı. İlk önce Batı Avrupa'yla başlıyoruz. Daha sonra Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkelerin kampıyla beraber mart sonuna kadar devam ediyoruz. Tüm spor branşlarıyla ilgili yaklaşık 2 bin- 2 bin 500 kamp olacak gibi gözüküyor. 1000-1250 takımın geleceğini düşünüyoruz" dedi.

'YETERİ KADAR TESİSİMİZ VAR'

Takımların rezervasyonlarıyla otellerde doluluk oranının sağlandığını belirten Gözoğlu, "Ocak başından şubatın sonuna kadar Antalya'nın çoğu bölgesindeki oteller dolu geçiyor. Antalya'da tesis sayımız fazla olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye'de devre arası süresi 1 hafta kadar olduğu için Süper Lig takımları gelmeyecek. Alt takımların gelmesi planlanıyordu ancak son hakeme saldırı olayının ardından ne olacağı tam net değil" diye konuştu.

'ÖLÜ SEZONDA GELENLERİN GETİRİSİ DAHA KIYMETLİ'

Her ülkeden Antalya'ya kamp için gelen takımlar olduğunu kaydeden Arif Gözoğlu, "Batı Avrupa'dan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, hemen hemen her ülkeden gelen takım ve sporcular var. Bu sene liglerde eskisi gibi devre arası boşluklar olmuyor. Bu yıl ayrıca Avrupa Şampiyonası var. O nedenle çok fazla devre arası boşluğu olmuyor. Bu nedenle çok farklı takımların geleceğini düşünmüyoruz. Gelen her takımın konaklama günleri farklılık gösteriyor. Sonuç olarak ölü sezonda gelenler olduğu için getirisi çok daha kıymetli" diye konuştu.

YAŞACAN: İSTENEN RAKAMLARA GELDİK

Eski Spor Turizmi Birliği Derneği ile Bisiklet Turizm Derneği Başkanı Şamil Yaşacan ise "Sahası olan bütün oteller dolu. İstenen rakamlara geldik. 2 binden kamp organizasyonu olarak düşünebiliriz. Tabi sadece bu sene futbol değil. Bisiklet takımları ve ferdi olarak bisiklet kullanımı için gelenlerin sayısı çok daha iyi. Bisiklet turizm derneği olarak da bu sene dünyanın en büyük bisiklet yarış serisini Antalya'ya getirdik. Bunlar 3 ay Türkiye'de yarış yapıp, olimpiyat puanları toplayacak ülkeler. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Avrupa'nın çoğu, Arap ülkeleri Türkiye'ye gelecek. Burada hem kamp, hem antrenman, hem de uluslararası yarışlara girerek ülke puanlarını toplayıp olimpiyatlara katılacaklar" dedi.

'BİSİKLET TURİSTİ BÜYÜK EKONOMİ YARATACAK'

Bisiklet yarışları için gelen turistin daha nitelikli ve zengin olduğuna dikkati çeken Yaşacan, "Bir sporcu ayağı, bir de amatör olarak gelenler var. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı ve büyük ekonomi yaratacaklar. Bir de yarış için geldikten sonra amatör olarak Türkiye'ye gelip, bisiklet dostu otellerde konaklayacaklar. Bu da ülkemize büyük katkı sağlayacak. Çünkü bunlar çok zengin ve bu işi çok iyi yapan bir müşteri kitlesi" diye konuştu.

'BİSİKLET TURİZMİNDE İLK HEDEFİMİZ 5 MİLYAR EURO'

Bisiklet turizminde Avrupa'da 55 milyar Euro ciro olduğunu belirten Şamil Yaşacan, "Rakibimiz İspanya'da bisiklet dostu otel sayısı 1200. Türkiye'de bu sayı sadece 38. Bisiklet turizminden daha para kazanamadık. Daha yeni yeni bakanlığımızın katkılarıyla bir gelişme sürecindeyiz. 2-3 sene içerisinde çok büyük yerlere geleceğine inanıyorum. Hedefimiz ise ilk etapta en az 5 milyar Euro. 10 milyar Euro'yu yakalarsak ülke olarak iyi bir para kazanacağız. Bu gelen turistler hep gezen kişiler. Otelde konaklayan insanlar değil. Tarihi yerlerde, ormanlarımızda, parklarımızda, şehir içinde organizasyonlara giriyorlar. Bunlar para harcayan müşteri kitlesi. Bunların milyonlarca takipçisi var. Sosyal medyada böyle tanıtımların olması lazım. Zaten asıl tanıtım bu. Antalya spor turizminde dünyada 1 numara" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZ SPOR TURİZMİ İÇİN BİR CENNET'

Yaşacan, "Ülkemiz aslında dünyada spor turizmi için bir cennet. Bunun yatırımlarını yapabilsek, iyi organize edilebilsek ülkemiz bundan çok büyük fayda sağlayacak. Çok çok iyi paralar kazanacağız ve ülkemizin tanıtımı için çok iyi olacak. Çünkü takımlar ölü sezonda geliyor. Yüksek rakımda kayak merkezleri kapanıyor. Sporcular geliyor. Otellerimiz kapanmıyor, çalışanlarımız devam ediyor. Antalya'ya yazın normal turist, kışın sporcu kafileleri geliyor. Otellerimiz 12 ay açık kalmaya devam ediyor. Yani spor turizmi bu ülke için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE HEM SAHALAR HEM OTELLER ÇOK KALİTELİ'

Kamp için Antalya'yı tercih eden Ukrayna 2'nci Lig ekiplerinden FC Novosibirsk takımının spor direktörü Makarenko Aleksandr, "Türkiye'de kamp yapmak için yaklaşık 20 yıldır geliyoruz. Değişik Avrupa ülkelerine de gittik. Almanya, Slovenya, İspanya. Ama Türkiye'yi neden tercih ediyoruz? Çünkü Türkiye'de hem sahalar hem oteller çok kaliteli. Yemekler, otel sahalarının kalitesi çok önemli. Bir de burada hazırlık maçı yapabilecek takımlar bulabiliyoruz. Her yerde antrenman yapabilirsiniz ama hazırlık maçı yapmak için takım bulamazsınız. O yüzden burası bizim için çok daha iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika


09:35
Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35
Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31
Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Son Dakika
09:35 Naci Görür'den Gümüşhane'yi 22 saat arayla vuran depremlerle ilgili açıklama: Küçük ama stres yükleyebilir
09:35 Konut fiyatları düşünce uzmanlardan vatandaşlara uyarı geldi: Şimdi alım zamanı, krizi fırsata çevirin
09:31 Reynmen ve Mabel Matiz'in ödül protestosuna Kemal Doğulu'dan sert tepki: Hayırdır, yemezler
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 10:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement