Antalya ölü sezonda 2 bin kampa, 1200 takıma ev sahipliği yapacak

ANTALYA, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde, spor turizminde 2 bin kampın yanı sıra 1200 takıma ev sahipliği yapacak.

Yaz döneminde denizi, kumu, güneşi, tarihi yapıları, lüks tesisleri, doğal güzellikleriyle milyonlarca turistin tatil yaptığı Antalya, 'ölü sezon' olarak değerlendirilen kasım-mayıs döneminde spor turizmiyle ön plana çıkıyor. Futbolun yanı sıra, golf, basketbol, bisiklet, voleybol, eskrim ve birçok branşta yarışma ve kamp programları için Antalya tercih ediliyor. Kasım-mayıs döneminde 200'e yakın yeşil sahası ile her yıl yüzlerce takımı ağırlayan Antalya, bu süreçte kamp yapmak isteyen başta Türk takımları olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok futbol ve diğer spor branşlarında sporcu ve takımları ağırlayacak.

'2 BİN-2 BİN 500 KAMP OLACAK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, 2023-2024 sezonunu açacaklarını belirterek, "Takımların rezervasyon işlemleri başladı. İlk önce Batı Avrupa'yla başlıyoruz. Daha sonra Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan gibi ülkelerin kampıyla beraber mart sonuna kadar devam ediyoruz. Tüm spor branşlarıyla ilgili yaklaşık 2 bin- 2 bin 500 kamp olacak gibi gözüküyor. 1000-1250 takımın geleceğini düşünüyoruz" dedi.

'YETERİ KADAR TESİSİMİZ VAR'

Takımların rezervasyonlarıyla otellerde doluluk oranının sağlandığını belirten Gözoğlu, "Ocak başından şubatın sonuna kadar Antalya'nın çoğu bölgesindeki oteller dolu geçiyor. Antalya'da tesis sayımız fazla olduğu için sıkıntı yaşanmıyor. Türkiye'de devre arası süresi 1 hafta kadar olduğu için Süper Lig takımları gelmeyecek. Alt takımların gelmesi planlanıyordu ancak son hakeme saldırı olayının ardından ne olacağı tam net değil" diye konuştu.

'ÖLÜ SEZONDA GELENLERİN GETİRİSİ DAHA KIYMETLİ'

Her ülkeden Antalya'ya kamp için gelen takımlar olduğunu kaydeden Arif Gözoğlu, "Batı Avrupa'dan, Rusya, Gürcistan, Kazakistan, hemen hemen her ülkeden gelen takım ve sporcular var. Bu sene liglerde eskisi gibi devre arası boşluklar olmuyor. Bu yıl ayrıca Avrupa Şampiyonası var. O nedenle çok fazla devre arası boşluğu olmuyor. Bu nedenle çok farklı takımların geleceğini düşünmüyoruz. Gelen her takımın konaklama günleri farklılık gösteriyor. Sonuç olarak ölü sezonda gelenler olduğu için getirisi çok daha kıymetli" diye konuştu.

YAŞACAN: İSTENEN RAKAMLARA GELDİK

Eski Spor Turizmi Birliği Derneği ile Bisiklet Turizm Derneği Başkanı Şamil Yaşacan ise "Sahası olan bütün oteller dolu. İstenen rakamlara geldik. 2 binden kamp organizasyonu olarak düşünebiliriz. Tabi sadece bu sene futbol değil. Bisiklet takımları ve ferdi olarak bisiklet kullanımı için gelenlerin sayısı çok daha iyi. Bisiklet turizm derneği olarak da bu sene dünyanın en büyük bisiklet yarış serisini Antalya'ya getirdik. Bunlar 3 ay Türkiye'de yarış yapıp, olimpiyat puanları toplayacak ülkeler. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Avrupa'nın çoğu, Arap ülkeleri Türkiye'ye gelecek. Burada hem kamp, hem antrenman, hem de uluslararası yarışlara girerek ülke puanlarını toplayıp olimpiyatlara katılacaklar" dedi.

'BİSİKLET TURİSTİ BÜYÜK EKONOMİ YARATACAK'

Bisiklet yarışları için gelen turistin daha nitelikli ve zengin olduğuna dikkati çeken Yaşacan, "Bir sporcu ayağı, bir de amatör olarak gelenler var. Ülkemizin tanıtımına büyük katkı ve büyük ekonomi yaratacaklar. Bir de yarış için geldikten sonra amatör olarak Türkiye'ye gelip, bisiklet dostu otellerde konaklayacaklar. Bu da ülkemize büyük katkı sağlayacak. Çünkü bunlar çok zengin ve bu işi çok iyi yapan bir müşteri kitlesi" diye konuştu.

'BİSİKLET TURİZMİNDE İLK HEDEFİMİZ 5 MİLYAR EURO'

Bisiklet turizminde Avrupa'da 55 milyar Euro ciro olduğunu belirten Şamil Yaşacan, "Rakibimiz İspanya'da bisiklet dostu otel sayısı 1200. Türkiye'de bu sayı sadece 38. Bisiklet turizminden daha para kazanamadık. Daha yeni yeni bakanlığımızın katkılarıyla bir gelişme sürecindeyiz. 2-3 sene içerisinde çok büyük yerlere geleceğine inanıyorum. Hedefimiz ise ilk etapta en az 5 milyar Euro. 10 milyar Euro'yu yakalarsak ülke olarak iyi bir para kazanacağız. Bu gelen turistler hep gezen kişiler. Otelde konaklayan insanlar değil. Tarihi yerlerde, ormanlarımızda, parklarımızda, şehir içinde organizasyonlara giriyorlar. Bunlar para harcayan müşteri kitlesi. Bunların milyonlarca takipçisi var. Sosyal medyada böyle tanıtımların olması lazım. Zaten asıl tanıtım bu. Antalya spor turizminde dünyada 1 numara" şeklinde konuştu.

'ÜLKEMİZ SPOR TURİZMİ İÇİN BİR CENNET'

Yaşacan, "Ülkemiz aslında dünyada spor turizmi için bir cennet. Bunun yatırımlarını yapabilsek, iyi organize edilebilsek ülkemiz bundan çok büyük fayda sağlayacak. Çok çok iyi paralar kazanacağız ve ülkemizin tanıtımı için çok iyi olacak. Çünkü takımlar ölü sezonda geliyor. Yüksek rakımda kayak merkezleri kapanıyor. Sporcular geliyor. Otellerimiz kapanmıyor, çalışanlarımız devam ediyor. Antalya'ya yazın normal turist, kışın sporcu kafileleri geliyor. Otellerimiz 12 ay açık kalmaya devam ediyor. Yani spor turizmi bu ülke için çok önemli" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE HEM SAHALAR HEM OTELLER ÇOK KALİTELİ'

Kamp için Antalya'yı tercih eden Ukrayna 2'nci Lig ekiplerinden FC Novosibirsk takımının spor direktörü Makarenko Aleksandr, "Türkiye'de kamp yapmak için yaklaşık 20 yıldır geliyoruz. Değişik Avrupa ülkelerine de gittik. Almanya, Slovenya, İspanya. Ama Türkiye'yi neden tercih ediyoruz? Çünkü Türkiye'de hem sahalar hem oteller çok kaliteli. Yemekler, otel sahalarının kalitesi çok önemli. Bir de burada hazırlık maçı yapabilecek takımlar bulabiliyoruz. Her yerde antrenman yapabilirsiniz ama hazırlık maçı yapmak için takım bulamazsınız. O yüzden burası bizim için çok daha iyi" diye konuştu.