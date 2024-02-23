Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

23.02.2024 00:58  Güncelleme: 01:04
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya geldi.

PRAG MAÇA HIZLI BAŞLADI

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi takım karşılaşmanın 8. dakikasında Angelo Preciado'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

ABDÜLKERİM HEMEN CEVAP VERDİ

Yediği gol sonrası baskısını arttıran Galatasaray 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kafa golüyle skoru eşitledi.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

KAAN AYHAN KIRMIZI GÖRDÜ

Maçın 68. dakikasında rakibinin bileğine basan Kaan Ayhan sarı kart gördü. VAR'a giden hakem Anthony Taylor, VAR incelemesinin ardından Kaan Ayhan'a kırmızı kart verdi.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

TUCI ATTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluk verdiği bir anda kalesinde 2. golü gördü. 74. dakikada sol kanattan çevrilen ortada boş durumda kalan Tuci, kafayla topu köşeden ağlara yolladı.

FARK AÇILDI

Maçta geriye düşen sarı-kırmızılı takımımız, 80. dakikada topu bir kez daha ağlarında gördü.Davinson'un kaçırdığı topla ceza sahasına yönelen Haraslin'in vuruşu Muslera'nın yanından topu ağlara yolladı.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

KUCHTA FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında Zaha'nın kaptırdığı topta Sparta Prag 3'e 1 çıktı. Jan Kuchta sağ tarafındaki Qazim Laçi'yi gördü. Ceza sahası içine giren Laçi, tekrar Jan Kuchta'ya verdi. Kuchta boş kaleye topu ağlara yolladı. Durum 4-1 oldu.

Deplasmanda fark yedik! Galatasaray Avrupa'dan elendi

ASLAN AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmadı ve Galatasaray'ın avrupa macerası burada sona erdi.

Galatasaray, Sparta Prag\'a 4-1 mağlup olarak Avrupa\'ya veda etti
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Bilal Aslan: Erden Timur: Uefa ligini bitirmeyiz. 40 8 Yanıtla
  • OZKANLI Mikail: Kırmızı kart her şeyi mahvetti ama suç bizde hep skoru korumaya oynadık ikinciyi atmalıydık ne deyim ki ben artık ?? Başka söze gerek yok kırmızı kart doğru ama bahane değil 47 1 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Erden Timur basın toplantısı düzenleyecek 32 9 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Galatasaraylıyım. Yenilmeyi hak ettik. Elenmeyi hak ettik. Yamalı sağ bek, yamalı sol bek. Yetersiz fizik gücü. Icardinin yalnız kalışı.Kırmızı karttan sonra Okan hocanın defansa takviye yapmaması. İntihar. Her şey buraya kadar. 38 2 Yanıtla
  • Ali Arslan: 5 as oyuncuyu oynatmayip gs ligin üstünde diyen Emre Belözoğlu,bak gör ligin üstünde dediğin takıma darmadağın ettiler,üstelik tiriviri bir takımdan fark yedi 31 9 Yanıtla
  • Mehmet gönül: Adamlar cin cona futbol dersi verdiler Emre emre ile okan aynı tasta yemek yiyenler Türk ligi böyle giderse 10 yıl tekrar geriye gidecek zaten bu akşam cincon saray balonu söndü bir vuruşta adam gibi adam Sergen yapar inşallah 29 3
  • Bilal Aslan: Erden Timurun yönetim kurulu başkanı olduğu Nef uefa kaçakevler projesi durduruldu. 25 6 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Berkanı pragta bıraksınlar 20 0 Yanıtla
  • Ertan Çelik: AH O KIRMIZI OLMAYAYDI. 6 14 Yanıtla
  • Gursel kalen: Kırmızı kartı bahane etmeye gerek yok. Adamlar baskıyı kurmuşlardı gol bir şekilde gelecekti. İkinci yarı iyi değildik 16 0
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SON DAKİKA: Galatasaray, Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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