Atletizm Dünya rekortmeni Aysel Önder: Futbol oynamak istiyordum

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 400 metre T20 sınıfında elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kıran Aysel Önder, " Futbol oynadım bir süre. İkisine de gittim geldim. Bir sene bir buçuk sene gibi hem antrenmanlara gittim, geldim. Bir süre sona bir seçim yapmam gerekiyordu. Atletizm benim için ön plandaydı tabi ve ben atletizmi seçtim" dedi.

Dünya rekoru kırma başarısı gösteren ve olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Aysel Önder, zorlu süreçlerden geçtiğini söyledi. Hiçbir zorluğun aşılmaz olmadığını ifade eden Önder, "O yüzden biz de zorlukları kolay bir şekilde aştık. Fizyoterapistimiz, masörümüz, antrenörüm sağ olsun, hepsinin destekleriyle güzel bir olimpiyat hazırlık sürecimiz oldu. Olimpiyatta zaten seçme güzel geçti. Finalde bizim için aslında güzel geçti ama bazı aksilikler oldu o yüzden olimpiyat ikincisi oldum, kıl payı bir şekilde birinciliği kaçırdım. Olsun bizim için bir tecrübe oldu bu da, ilk olimpiyatımdı zaten. Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda inşallah altın madalya ve yeni bir rekorla ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL OYNAMAK İSTİYORDUM'

Spora başlama hikayesini de anlatan milli sporcu, "Öğretmenim beni bir yarışa götürdü. Orada da Damla Hoca keşfetmiş beni. Ondan sonra okuluma geldi. Ailemle konuştu. Ben önce futbol oynamak istiyordum tabi. Futbol çocukluktan bir şeydi benim için. Futbol oynadım bir süre. İkisine de gittim geldim. Bir sene bir buçuk sene gibi hem antrenmanlara gittim geldim. Bir süre sona bir seçim yapmam gerekiyordu. Atletizm benim için ön plandaydı tabi ve ben atletizmi seçtim. Sekiz, sekiz buçuk yıldır da Damla hocayla çalışıyorum, 9 yıla yakın" diye konuştu.

'ATLETİZM BENİM İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Daha önce okulda ve okul dışında daha sessiz bir yapısı olduğunu belirten Aysel Önder, atletizmin kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Atletizme başladıktan sonra daha sosyal bir insan olduğunu belirten dünya rekortmeni sporcu, "Atletizme başladıktan sonra çok fazla bir çevrem oluştu. Bir sürü arkadaşım var, her yerde tanıdığım insan var. Şu anda atletizm benim için bir dönüm noktası oldu. Hayatımda çok iyi değişimler oldu. Daha sosyal bir insan oldum. Şu anki halimle tabi. Şu an daha sosyalim ve atletizm benim için çok farklı. Bir şey olarak değil bir meslek bir iş olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Aysel Önder, Türk milletine, her zaman arkalarında olduğu için teşekkür etti.

'DÜNYADA ÖRNEK ALDIĞIM İSİM, FEMKE BOL'

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Femke Bol'ü örnek aldığını söyleyen Aysel Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarda Femke Bol'ü beğeniyorum, koşuşu vs. benim çok hoşuma gidiyor, zaten rekortmen. Dünyada örnek aldığım isim Femke Bol diyebilirim. Antrenman programı olsun disiplini olsun, Femke Bol."

'HER ŞEY AİLEDE BİTİYOR'

Türkiye'deki engelli çocuklara ve ailelerine de seslenen Aysel Önder sözlerini şöyle noktaladı:

"Şu anda ülkemizin her yerinde okullarda çocukların seçimi için okullara gidiliyor. Her şey ailede bitiyor aslında. Aile yardımcı olursa arkasında durursa bir çocuk her şeyi başarabilir, yeter ki arkasında ailesi olsun."

ANTRENÖR DAMLA TAN: ZORLU BİR SÜREÇTEN GEÇTİK

Rekortmen atlet Aysel Önder'in bu başarısında yaklaşık 9 yıllık bir emeği olan antrenörü Damla Tan da zor ve uzun yollardan geçtiklerini dile getirdi. Sonuçların güzel olduğunu belirten Damla Tan, "Çok uzun ve zorlu bir süreçten geçtik açıkçası biz. Sporcularımız mental sporcu oldukları için hem zihinsel antrenmanları hem fiziksel antrenmanları gerçekten bize bayağı zorluk çektirdi. Ancak tabi ki sonuçları çok güzel oldu. Dünya rekoruyla ülkemize dönmüş olduk. Her zorluğun sonunda muhakkak ki güzel bir şey oluyor" dedi.

'GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPORCULARA DESTEK OLUYOR'

Türkiye'de engellilerin spora katılımı açısından koşulları değerlendiren Tan, "Türkiye'de açıkçası ben herhangi bir sorun görmüyorum. Gerçekten devletimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığı bu konuda çok iyi, sporculara çok destek oluyorlar. Zaten hazırlıklarımızı Kamp Eğitim Merkezleri'nde psikologlarla, fizyoterapistlerle, masörlerle geçirdik. Açıkçası o yönden bize çok kolaylık sağladılar. Ben gerçekten ülkemizde engellilere yönelik herhangi bir sıkıntı görmüyorum" diye konuştu.

'SPORCULARIMIZIN HER BİRİ ÖRNEK OLDU'

Engelli bireyleri sosyal yaşamdan soyutlamaya yönelik bazı olumsuz bakış açılarının da olduğunu belirten Tan, "Tabi ki her insan aynı değil sosyal yaşamımızda gerçekten görüyoruz. Engellilere yönelik çok ekarte eden görmezden gelen bir sürü insan var. Ama biz sporcularımızla bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Sporcularımızın her biri bir örnek olmuş oldu, örnek teşkil ediyor ve şu anda. Onlar sayesinde birçok engelli ve küçük çocuk spora yönlendirildi" ifadelerini kullandı.