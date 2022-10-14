Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika
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Basketbol: Haftanın programı

14.10.2022 09:20
Basketbol: Haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise ikinci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise ikinci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

Yarın:

13.00 TOFAŞ- Manisa Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Frutti Extra Bursaspor (Pamukkale Üniversitesi)

18.00 Beşiktaş Emlakjet- Pınar Karşıyaka (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

16 Ekim Pazar:

13.00 Gaziantep Basketbol-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Karataş Şahinbey)

15.30 Anadolu Efes-Darüşşfaka (Sinan Erdem)

18.00 Fenerbahçe Beko-AYOS Konyaspor Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Ekim Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor- Galatasaray Nef (ENKA)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Ankara)

15.00 OGM Ormanspor-Emlak Konut (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding- Antalya 07 Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

16 Ekim Pazar:

13.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Antakya)

15.00 Rize Belediyesi-Bursa Uludağ Basketbol (Rize Yenişehir)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-BOTAŞ (Servet Tazegül)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Servet Tazegül)

18.00 Sigortam.Net-OGM Ormanspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Depomaxx Haremspor- Fenerbahçe Koleji DS Energy (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Antalya Güneşi (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Kurtdereli)

16 Ekim Pazar:

15.45 Semt77 Yalovaspor- Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (90. Yıl)

17.30 Samsunspor-Akran Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

17 Ekim Pazartesi:

18.00 Finalspor- Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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