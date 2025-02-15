Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali Şanlıurfa\'da

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BASKETBOL Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, finalist takımlar Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka'nın başantrenörleri ve kaptanlarıyla birlikte Arkeoleoji Müzesi'nde bulunan Göbeklitepe Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Beko, yarı finalde Galatasaray'ı 89-74 mağlup ederek finale yükselirken, Beşiktaş Fibabanka ise Mersin Spor'u 83-63 yenerek adını finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki final mücadelesi, Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Final maçı öncesinde Şanlıurfa Arkeoleoji Müzesi'nde bulunan Göbeklitepe Salonu'nda düzenlenen toplantıya Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic katıldı.

VALI ŞILDAK: ŞANLIURFA İÇİN GURUR VERİCİ

Şanlıurfa'da böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şunları söyledi:

"Bu güzel organizasyonun Şanlıurfa'da gerçekleşmesi bizim için gurur verici. Öncelikle Türkiye Basketbol Federasyonuna ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Dörtlü Final'in, 11 Nisan Spor Salonu'nda basketbolseverlerle buluşması büyük bir heyecan yaratıyor. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum. Ayrıca organizasyonun güvenliği, sağlığı ve altyapı hizmetlerinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, Emniyet Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederim"

TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU: BASKETBOLUN YAYILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türkiye genelinde basketbolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla farklı organizasyonlar düzenlediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, uzun yıllardır basketbolun ülke genelinde yayılması için önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Bu etkinliklerde halkımızın ilgisini görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Şanlıurfa gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan bir şehirde bu organizasyonu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Harran gibi önemli değerlere sahip bu şehirde olmak bizim için çok anlamlı. Sürecin başarıyla ilerlemesine katkı sağlayan Valimiz Sayın Hasan Şıldak'a, yerel yönetimlere, emniyet güçlerimize ve jandarmamıza teşekkür ediyorum."

Türkoğlu ayrıca, Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nin, basketbolun Türkiye'nin her köşesinde daha yaygın hale gelmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Finalde mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi.

Basın toplantısında açıklamada bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. "Bu organizasyonun bir parçası olduğum için onur duyuyorum. Yarınki maçta konsantrasyonumuzun üst seviyede olması lazım" dedi.

Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, finale çıkmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek "Şanlıurfa gibi tarihi bir şehirde bu organizasyona katılmak büyük bir onur" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Şanlıurfa'yı çok beğendiğini ve kaliteli bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi. Beşiktaş Fibabanka'nın kaptanı Yiğit Arslan ise, "Yarın da en iyi performansımızı sergileyip kupayı kazanmak istiyoruz" dedi.