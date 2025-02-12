Beşiktaş Başkanı'ndan Kaos Mesajı

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kimse Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın" dedi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 40 günlük başkanlık süresinde yaşananlar, ara transfer dönemi ve güncel konular hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Camianın daha aydınlık günlere kavuşacağından şüphesinin olmadığını söyleyen Adalı, futbol da kadro derinliğinin oluşabilmesi için ise en az 3 transfer dönemine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu gayet iyi biliyoruz"

Başkan Adalı, kısa sürede en doğru kararları alarak kulübe zarar vermemeyi öncelik edindiklerini aktararak, "Önceliğimiz transfer sezonunu en iyi şekilde geçirmekti. Göreve geleli çok kısa bir süre oldu. Beşiktaş'ın bugünkü koşullarında çözüm; yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer yapmak değildir. Yeni bir yapılanma ile doğru futbol organizasyonunu kurmaktır. Son yıllarda yapılan yanlışların etkilerini ve bunların oluşturduğu külfeti hala yaşıyoruz. Yapılan bu yanlışların ceremesini hala çekiyoruz. Bu nedenle, bizim artık transferlerde hata yapma lüksümüz yok. Yüksek bedellerin altına imza atarak popülist davranma niyetimiz de yok. Klişe bir söz vardır, 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız' diye. Evet, biz Beşiktaş'ın her kuruşunu tam olarak böyle ve dikkatle harcamaya çalışıyoruz. Biz Beşiktaş'ın neye ihtiyacı olduğunu da, ne yaptığımızı da gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

"Kadro derinliğine kavuşmak için en az 3 transfer dönemine ihtiyaç var"

Gelinen noktada kadro yapısının tek transfer döneminde oluşturulamayacağını söyleyen Başkan Serdal Adalı, "Bu ekonomik şartlarda gerçekçi bir plan yaptık. Uzun vadeli kazanım ve ideal takım yapılanması doğrultusunda hamleler yaparak ilerleyeceğiz. Bundan sonra da bu tutarlılık içerisinde gideceğiz. Takımımızın, istediğimiz kadro kalitesine ve derinliğine kavuşması için en az 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Dün itibarıyla ara transfer sezonu bitti. Ama biz hız kesmeden önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık.

Oyuncu yapısının yanı sıra teknik kadroya da önem verdiklerini hatırlatan Adalı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un oluşturduğu 90'lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız. Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak üzere uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibarıyla aramıza katılacak" ifadelerini kullandı.

"Ayrılacak oyuncuların kararı, hocamızın raporuna göre verildi"

Transfer dönemini planlı ve programlı şekilde yürüttüklerini söyleyen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Bizim futbol aklı dediğimiz şey bir kişi değil, bir sistem. Bizzat benim başında olduğum ve profesyonellerden kurulu bir sistem. İcraatlarımızı bu şekilde yapıyoruz. Transfer operasyonları için hocamız öncelikle eksikleri kendi gözüyle görmek istedi. Takımla ilgili raporunu hazırladı. Ayrılacak oyuncuların kararı bu rapora göre verildi. 3'ü yabancı 4 oyuncumuzla yolları ayırdık. 2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Bu sporcularımız, çok potansiyelli ama çok da genç oyuncular. Bambaşka bir kıtaya ve kültüre geldiler. Burada büyük başarılar yaşayacaklar. Alışma süreçlerinde taraftarımızdan kendilerine gerekli sabrı göstermelerini rica ediyorum. Onlarla birlikte şampiyonluklar yaşayıp, kupalar kaldırıp büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere Amir de tamamen hazır bir şekilde geri döndü. Takımımıza çok katkı sağlayacak. Kaptanlarımızdan Mert Günok ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Masuaku ile olan sözleşme uzama maddesini de karşılıklı iyi niyet esasıyla kaldırdık. Oyuncumuzun yükselen form durumundan çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

"Transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak"

Transfer harcamalarını daha çok sponsorlar üzerinden çözüme kavuşturacaklarını yineleyen Başkan Adalı, "Bu 2 yeni transferimiz 2 önemli iş insanının destekleriyle yapılacak demiştik. İşte bu oyuncularımızı bu şekilde kadromuza kattık. Kendileri bize transferlerle ilgili 2'şer milyon Euro olarak bütçe vermişlerdi. Transferlerden birini bu bütçe dahilinde yaptık. Ancak diğer transferimiz verilen bütçenin üzerinde tamamlandı. Bu kısım için de görüşüyoruz. Bizi kırmayacaklarına ve olumlu bir sonuca ulaşacağımıza eminim. Kulüp profesyonellerimiz de bu ödemelerin UEFA ve TFF standartlarına göre doğru şekilde alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Sonuçta yaptığımız her 2 transfer için de Beşiktaş'ın kasasından bir bedel çıkmayacak" şeklinde konuştu.

"Birçok departmanında bir kaos ortamı vardı"

Başkanlığa geldiğinden itibaren birçok konunun üzerine gidildiğini açıklayan Adalı, "Seçim sonrası kulübe geldiğimizde ve işlerin içine girdiğimizde beklediğimizin 2 katı kötü bir tablo ile karşılaştık. Maddi konulardan öte bir durumdan bahsediyorum. Futbol şubesi dahil kulübün birçok departmanında bir kaos ortamı vardı. Her yerde çok başlılık vardı. İş akışları tamamen bozulmuştu. Şöyle ki geçtiğimiz 11 ayda; satın alma prosedürlerinin yok sayılmış ve ihale süreçlerinin yerine getirilmemiş olduğunu gördük. Biz ilk yönetim kurulu kararımız olarak özellikle son 1 yılı bağımsız denetim firmasına inceletme kararı aldık. Bu amaçla KPMG firmasıyla anlaştık. Ayrıca Denetim Kurulumuz da bize raporlarını iletti. Özellikle stadımızın ışıklandırma ve çatı membran yenileme konularıyla ilgili fahiş bedeller tespit ettik. İhalesiz alımlar gördük. Bu mevzularda bazı kişiler tarafından bireysel kararlarla satın alımlar yapılmış. Öyle ki kulüp CEO'sunun bile süreçler tamamlanınca haberi olmuş. Bilmenizi isterim ki, bu sabah bu konular için savcılık başvurularımızı yaptık. Bunlar Beşiktaş'ımıza yakışmayan işler" ifadelerinde bulundu.

"Amatör branşlarda 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşılmış"

Kulüp bünyesindeki amatör branşlar hakkında da konuşan Serdal Adalı, "Özellikle altyapı ve amatör branşlarla alakalı tarihi zararlar göze çarpıyor. Örnek vermem gerekirse, voleybol ve hentbol branşlarındaki sıra dışı durumu sizlere açıklamak isterim. Bu süreçte hentbol branşımızda 10 milyon TL olan zarar 88 milyon TL'ye çıkmış. Voleybol branşımız aynı süreçte 3 milyon TL zarardan 100 milyon TL zarara ulaşmış. Takımlarımızın performansında ise kayda değer hiçbir değişiklik olmamış. Tüm altyapı ve amatör branşlarımız ise bu sürede 104 milyon TL zarardan 709 milyon TL zarara ulaşmış. Biz konuların peşini asla bırakmayacağız. Denetim Kurulumuz da futbol dahil tüm transferler için hem ilgili eski yöneticilere hem de ilgili takımlara başvuruyor. Beşiktaş'ta harcanılan her kuruşun hesabını bulana kadar devam edeceğiz. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını teker teker vereceğiz" diye konuştu.

"Borç 1 yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış"

Camianın mali açıdan büyük zarara uğratılmış olduğunu söyleyen Adalı, "Bilmenizi isterim ki devraldığımız kulüpte bırakın bütçeye uygun hareket etmeyi, en ufak bir bütçe planlaması dahi yapılmamış. Tüm alanlarda çılgınca harcamalar yapılmış. Borç 1 yılda 8 milyar TL'den yaklaşık 15 milyar TL'ye çıkarılmış. Önümüzdeki 3 yılın tüm gelirleri kullanılmış. Bu şekilde devraldığımız bir kulüp var. Geldiğimiz günden itibaren tüm ödemeleri kendi kaynaklarımızdan cepten karşıladık. Bu durum bir süre daha bu şekilde daha gitmek zorunda. Sadece futbol takımımız için mayıs ayından yılsonuna kadar ödenmesi gereken toplam 45 milyon Euro yükümlülüğümüz var. Hem de hiçbir yeni harcama yapmaksızın" açıklamasında bulundu.

"Gayrimenkul projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz"

Gayrimenkul getirileri için özenli bir çalışma gerçekleştirildiğini duyuran Serdal Adalı, "Gelir getirici projelerimizi acilen devreye sokmamız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi mali açıdan düze çıkmamızın ana yolu gayrimenkul projesidir. Maalesef ki gayrimenkul geliştirme projelerinde rakiplerimizin en az 2-3 sene gerisindeyiz. İlk hazırladığımız projede bir takım ekleme ve çıkarmalar yapma ihtiyacımız olmuştur. Genel hatlarıyla bir değişiklik yok. Bazı mal sahipleriyle anlaşma konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu arazileri projeden çıkardık. Projenin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunacağız. Ayrıca bunun haricindeki 4 farklı arazi için müracaatta bulunduk. Yarınki randevumuzda bunlarla ilgili olumlu gelişmeler olacağını umut ediyoruz. Bu konuya ilişkin proje ve izinlerin tamamlanması için 6 ila 8 ay beklemek zorundayız. 1,5 sene içerisinde de sonuçlarını almaya başlayacağız. Akaretler'deki BJK Plaza bildiğiniz üzere 2 senedir boş ve kullanılamaz bir şekilde duruyordu. Deprem nedeniyle güçlendirme yapılması gerekiyordu. Yönetim kurulu üyemiz Merve Öztopaloğlu, bu konu üzerinde yoğun bir çaba sarf etti. Dün itibarıyla da güçlendirme ruhsatını almış bulunuyoruz. Bu binamızı en kısa zamanda ihale yoluyla Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kullanıma açacağız" ifadelerini kullandı.

" Hüseyin Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık"

İsmi sponsorlukla anılan tüm firmalarla iletişime geçildiğini aktaran Başkan Adalı, "Gelirlerimizle ilgili en önemli kalemlerden birisi de bildiğiniz üzere sponsorluklar. Maalesef geçtiğimiz 1 yıl özellikle amatör branşlar için epey verimsiz geçmiş. Var olan anlaşmaları geliştirmek bir yana neredeyse tüm branşlar sponsorsuz bırakılmış. Biz yeni sponsorluk görüşmelerini yoğun bir şekilde yapıyoruz. Seçim zamanı Hüseyin Yücel'in açıkladığı tüm sponsor adayı firmaları da tek tek aradık. Maalesef bazılarının ticari kayıtları dahi yok. Kalanların ya hiçbiri yanaşmıyor ya da birçoğunun konudan haberi yok. GAİN ve RAMS firmaları ile de karşılıklı mutabakatımız var. İmzaladığımız protokoller var. Biliyorsunuz ki seçim öncesi bu 2 firmayla asbaşkanımız Kaan Kasacı sayesinde görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda yönetimimizde sponsorluk konularıyla da kendisi ilgileniyor. Firmalar, kendi talepleriyle boş olan sponsorluklarımızın doldurulmasını takiben açıkta kalan neresini uygun görürsek oraya sponsor olmaya hazır olduklarını ilettiler. Bu 2 firmayı da buna göre konumlandıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Hücum bölgesine transfer şansımız olmadı"

Kadroda bulunan eski oyuncuların transfer çalışmalarını engellediğini aktaran Adalı, "Yabancı sayımız biliniyor. Genç oyuncularımız var Mustafa ve Semih. Bu sezon iki oyuncunun da santrfor açığını kapatacaklarına inanıyorum. Giden yabancı sayımız ve gelen yabancılar sayısına da bakınca o bölgeye transfer şansımız olmadı. Sol bek sorunumuz var diye üstünde durduk. Girişimlerimiz oldu ama kısmet olmadı. Nokta atışı yapmak çok nasip olmuyor. Hatasız gitmeye çalışıyor. Taraftar çok istedi diye böyle bir transfer yapmayı da uygun görmüyorum. Yaz transfer döneminde gerekli transferleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alt yapı hakkında soruyu da cevaplayan Başkan Serdal Adalı, "Altyapımızın yeniden yapılandırılması için bu ekiple çalışacağız. A takımın haricinde birinci önceliğimiz alt yapımız diyebilirim. 40 gün içinde bazı şeyleri yapmak kolay olmuyor. Bu yapıyı derleyip toparlamak lazım. A takımın teknik ekibi üzerindeki düzenlemeleri bitirdik gibi. Şimdi sıra altyapıda" diye aktardı.

"En büyük camia Beşiktaş'tır"

Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan makasın çok olmadığını söyleyen Başkan Serdal Adalı, "Ben o makasın konuşulduğu kadar olduğu fikirde değilim. İki üç sezondur iyi gitmeyen futbol takımımız var. O ikilinin yarım santim dahi gerisinde değiliz. En büyük camia Beşiktaş'tır. Futbol takımları iyi olur, kötü olur, bunlar Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey götürmez. İki büyüğe indirilme projeleri konuşuluyor ama kötü derecelerden dolayı Beşiktaş'ın büyüklüğünden bir şey gitmez" dedi.

Hedeflerinin Bankalar Birliğinden çıkmak olduğunu da dile getiren Adalı, "Bankalar Birliğinden çıkacağız. Borcumuzu da ödeyeceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Mayıs ayına kadar bankalar birliği konusunu çözmüş olacağız" diye konuştu.

"Hakkımızın yendiği her anda çıkar hakkımızı ararız"

TFF ve MHK hakkında düşüncelerini de aktaran Adalı, " Türkiye'de hakem sorunu var. Yabancı hakem konusunu 2010 yılında gündeme getirdiğimde ciddi bir tepki görmüştüm. Geldiğimiz noktada yabancı hakem konusun herkes hem fikir gibi görünüyor. Bu ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Bu sorunu Türk hakemlerle çözmek zorundayız. Türkiye ligleri iki takımdan ibaret değil. Geniş bir katılımla devletin bu işe el atması lazım. Ama artık iş çığırından çıkmış vaziyette. Hakkımızın yendiği her anda çıkar hakkımızı ararız. Geldiğimiz noktada spor bakanımızın bu duruma el atması lazım" açıklamalarında bulundu.

"Musrati, bavullarını hazırlamıştı"

Al-Musrati hakkında sorulan soruya Başkan Adalı, "3 Ocak'ta tesislere ilk gittiğimde eşyalarını toplamıştı. O dönem konuşulan Suudi Arabistan teklifine sıcak bakıyordu. Gitmeye hazırlanıyordu. Bavullarını hazırlamıştı. İyi bir oyuncu. Kendisi buradaydı fakat aklı burada değildi. Monaco'dan teklif gelince kabul etti. Umarım başarılı olur, biz de bu yükten kurtulmuş oluruz. Monaco'da oynadığı son maçı da izledim, iyi oynadı" diye cevapladı.

Bazı oyuncuların kulüpten ayrılma sıcak bakmadığını da vurgulayan Adalı, "Parasını verip göndereceksin ancak. Bu paraları başka yerde bulma şansı yok bir teklif gelmezse. Olan da İstanbul'da devam ediyor. 2027'nin sonuna kadar da talipleri çıkar ve genç oyunculara yer açarız" şeklinde konuştu.

"Kaostan ve seçim ortamlarından para kazanıyorlar"

Maddi konuların bahane edilerek kulübe zarar verilmek istendiğini söyleyen Adalı, "Birileri sadece kişisel çıkarları uğruna camiamızı karıştırmaya çalışıyor. Algı oyunlarıyla taraftarımızın umutsuz hissetmesini sağlamak istiyor. Beşiktaş için var olanlar ve Beşiktaş'tan nemalanarak var olmaya çalışanlar mevcut. Camiamızın bunları ayırt etmesi gerekiyor. Demek ki göreve geldiğimizden beri birilerinin ayağına basmışız, bazı yanlışların üzerine gitmişiz. Ne zaman ki sosyal medya üzerinden bir saldırı oluyor, anlayın ki birileri kendi kusurlarını saklamak için algıyı ve ilgiyi değiştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada voleybol ile ilgili bir yangın yapıldı. Bahsettiğim gibi voleybolun yıllık zararını 3 milyon TL'den 100 milyon TL'ye çıkartmışlar. Ne tesadüftür ki bizim bu konunun üzerine eğilmemizle aynı hafta başlattılar bu yangını. Bu sezon başından beri sadece 3 bin 200 bilet satılan branşımız için 1 haftada sosyal medya üzerinde tam 180 bin etkileşim yapıldı. Ben bu tarz işleri yapanlara parazitler diyorum. ve söylediklerini kale bile almıyorum. Kimlerin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını çok iyi biliyorum. Camiamız da bilsin ki bu kişiler Beşiktaş'taki kaostan ve seçim ortamlarından para kazanıyorlar. Yalnız unutuyorlar ki benim camiam artık bu işlere kanmıyor ve inanmıyor. Bunun en büyük cevabını da 40 gün önce net bir şekilde verdiler" şeklinde konuştu.

"Kimse kapalı kapılar ardında ya da sosyal medya operasyonlarıyla Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın"

Camianın bir seçim sürecini daha kaldıramayacağını dile getiren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Biz tüm planlamalarımızı 3,5 yıl için yaptık. Bu yüzden ilk olarak 1,5 yıllık süre istedik. Ortaya çıkan büyük tahribatı 5 ayda ortadan kaldıramazsınız. İsmi ortaya atılan kişilerin bu camiayı yine bir seçim yarışına ve yeni bir kargaşaya sürükleyeceklerine inanmıyorum. 6 ayda bir bu konuların gündemde olması camiamıza yakışmıyor. Unutmayalım ki 3 Aralık 2023'ten 29 Aralık 2024'e kadar bu camia 13 ayda 3 farklı başkan gördü. Artık bu belirsizlikler dönemi sona ermiştir. İcraat dönemi başlamıştır. Eğer aday olmak isteyen arkadaşlarımız varsa, onlara da bugünden çağrıda bulunuyorum. Açıkça çıkın ve söyleyin. Kimse kapalı kapılar ardında ya da sosyal medya operasyonlarıyla Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmasın. Kimse takımımızın başarısız olmasını beklemesin. Kimse pusuda beklemesin. Samimiyetle söylüyorum ki Beşiktaş'ın tekrar bir seçim ortamını kaldıracak durumu yok. Kimse beni yanlış anlamasın.. Seçimden korktuğum yok. Çekindiğim bir durum yok. 40 gün önce aldığımız oyun da sorumluluğun da farkındayız. Biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Ötesi camiamızın ve kongremizin takdiridir" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL