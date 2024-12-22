Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

Beşiktaş\'ın eski yöneticisi, Fransa\'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi olan Türk iş insanı Tarkan Ser, 1899 yılında kurulan Fransa'nın köklü takımı FC Rouen'i satın aldı. Fransa 3. Ligi'nde (Championnat National) mücadele eden takımını 20 bini aşkın taraftarı bulunuyor. Ser, yaptığı açıklamada hedeflerinin Ligue 1'de mücadele etmek olduğu söyledi.

22.12.2024 13:07
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Daha önce Beşiktaş'ta yöneticilik de yapan Türk iş insanı Tarkan Ser, Fransa'nın en köklü kulüplerinden birini satın aldı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

FC ROUEN'I SATIN ALDI, TARAFTARLAR ADINA PANKART AÇTI

Tarkan Ser, 1899'da kurulan ve Championnat National (3. lig) ekibi FC Rouen'i satın aldı. Tarihi kulübün 20 bini aşkın taraftarı bulunuyor. Öte yandan taraftarların Fransa Kupası'nda oynanan ve 1-0 kaybedilen Lille maçı öncesi "Merci Tarkan Ser" pankartı asarak Türk bayraklarıyla teşekkür ederken "Turquie" diye tezahürat yapmaları dikkat çekti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

"YENİLDİK AMA GURURLUYUZ"

Lille karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ser, "Yenildik ama takımımızla gurur duyuyoruz. Seviye çok yüksek. Lille takımının bütçesi 268 milyon Euro, bizim takımımız 5 milyon Euro. Ama sahadaki futbolda hiç öyle bir fark yoktu. İnşallah ikinci lige çıkacağız" dedi.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

"HEDEFİMİZ LIGUE 1"

Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu söyleyen Tarkan Ser, "Ülke futbolumuzun gelişmesi için önce globalleşmek gerek. Fransa'daki yatırımlarımız arasında yer alan FC Rouen takımının şu anda 20 bini aşkın taraftarı var. Hedefimiz Ligue 1'de mücadele etmek. Yetenekli ve dünya futbolunda izlenebilir kadro oluşturmak. Geçmişte bünyesinde çok yetenekli ve başarılı oyuncular yetiştiren FC Rouen takımını eski efsane günlerine getirmek ve alt yapıya önem vermek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

BEŞİKTAŞ'TA YÖNETİCİLİK YAPTI

Tarkan Ser, 1971 yılında Kuşadası'nda dünyaya geldi ve eğitim hayatını Fransa'da sürdürdü. Havacılık sektöründe adını duyuran Ser, Black Eagle Havacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. İngilizce ve Fransızca dillerini iyi derecede bilen Tarkan Ser, Beşiktaş'ta yöneticilik de yaptı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimde görev alan ve Çebi sonrası başkan adaylığı da konuşulan Ser, 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat yönetiminde de kısa bir süre görev aldı. Tarkan Ser, 27 Aralık 2023'te işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti.

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın eski yöneticisi, Fransa'nın en köklü takımlarından birini satın aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgay Kayaoğlu:
    ülkemizin zenginleri neden avrupadan takım alıp paraları oralarda harcıyorlar ülkemize yatırım yapıp takımları zirveye çıkarıp tüm dünyaya adımızı duyursak olmaz mı 0 0 Yanıtla
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