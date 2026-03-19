Beşiktaş-Kasımpaşa maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. VAR koltuğunda Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun Kökçü, Cerny, Olaitan, Oh.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Cafu, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Allevinah, Benedyczak.
