Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

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29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ta başkanlık için yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

24.12.2024 17:49  Güncelleme: 18:01
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Hasan Arat'ın istifasının ardından alınan kararla olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta adaylar mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

  • Mete Vardar
  • Onur Göçmez
  • Sencer Sarp Aral
  • Caner Bingöl
  • Ahmet Budan
  • Cüneyt Çilingiroğlu
  • Fırat Fidan
  • Deniz Güven
  • Aslı Üstünkaya
  • Sertaç Yazar
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

  • Hakan Daltaban
  • Murat Kılıç
  • Çağatay Abraş
  • A. Orhan Özalp
  • Mustafa Mollaoğlu
  • Uğur Fora
  • Kaan Kasacı
  • Merve Öztopaloğlu
  • Levent Ağan
  • Özkan Arseven
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu
Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından başkanlık seçim tarihi belli oldu. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00'da kadar sürecek.

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak. Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş'ta başkanlık yapan isimler;

  • 1984-2000: Süleyman Seba
  • 2000-2004: Serdar Bilgili
  • 2004-2012: Yıldırım Demirören
  • 2012-2019: Fikret Orman
  • 2019-2023: Ahmet Nur Çebi
  • 2023: Hasan Arat

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş\'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı\'nın listeleri belli oldu

Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk Gavatoğlu:
    çelikk yavaştan gözüme giriyorsun Galatasaray a laf etme Ferhat a dümdüz git adamsın 2 2 Yanıtla
  • Çelikk Gavatoğlu:
    Oe fehat eseri listenin başına koyun boş takım boş adamlarla yönetilsin 2 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ferhat Eser Gibi Balon Oldunuz 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    LISTEDE NİTELİKLİ ELEMAN EKSIKLIGI VAR. FERHAT ESER (KISACA FEROS) MUTLAKA OLMALI. CELIKK (KISACA CELOS) YEDEK OLARAK YER ALMALI 1 1 Yanıtla
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