Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu! - Son Dakika
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Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu!

25.04.2022 19:37

Beşiktaş, ligin formda ekibi Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-Beyazlılar, 3-5-2 dizilişiyle sahaya yayılacak. Teknik Direktör Valerien Ismael, Batshuayi ve Güven'i forvette birlikte oynatacak.

Beşiktaş ile Kasımpaşa bu akşam Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, Avrupa kupaları için şansını zorlayacak. Kasımpaşa ise istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sonucu merakla beklenen karşılaşma 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Yasin Kol yönetecek.

BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Kasımpaşa, ligde 38. kez çarpışacak. İki takım arasındaki 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere bitti, Kasımpaşa 5 kez galibiyet aldı. Beşiktaş'ın 78 golüne, Paşa 39 golle cevap verdi.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Ghezzal, Güven, Batshuayi

Kasımpaşa: Henüz açıklanmadı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta ilk 11'ler belli oldu! - Son Dakika
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