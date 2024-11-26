Beşiktaş'ta Kötü Gidişat Sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kötü Gidişat Sürüyor

Beşiktaş\'ta Kötü Gidişat Sürüyor

Beşiktaş, son 4 maçında 1 puanla sadece 21 puanda kalarak zirveye 13 puan geride kaldı.

26.11.2024 12:49
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Trendyol Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı sonuçlarla galibiyete hasret kalan Beşiktaş, şampiyonluk yaşadığı 2020-2021 sezonunun ardından 12 maç sonunda zirveyle arasındaki puan farkının en çok olduğu dönemi yaşadı.

Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan alabilen siyah-beyazlılarda kötü gidişat, Göztepe karşısında da sürdü.

İzmir ekibi karşısında 2-0 öne geçtiği müsabakayı 4-2 kaybeden "Kara Kartallar", 1 haftayı bay geçtiği ve 12 müsabaka oynadığı bu süreçte ilk sırada yer alan Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşerek şampiyonluk ihtimalini iyice zayıflattı.

Şampiyonluk sezonunun ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la ligde istediği sonuçları almakta güçlük yaşayan Beşiktaş, 2021-2022'deki 12 maçlık süreçte 20 puan toplayabildi. Söz konusu periyotta lider Trabzonspor'un 10 puan arkasında yer alan siyah-beyazlı ekip, sezonun devamında teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitti.

Beşiktaş bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 12. haftayı 6. sırada noktalarken, sezon sonunda zirvenin 22 puan uzağında kaldı.

2022-2023 sezonu kötünün iyisi

Siyah-beyazlılarda 2022-2023 sezonu ise bu periyottaki en iyi süreç oldu.

Söz konusu sezonun 12. maçında Valerien Ismael'den boşalan teknik direktörlük koltuğunu Şenol Güneş'le dolduran siyah-beyazlı ekip, tecrübeli teknik adamın ilk maçında Ümraniyespor'u 5-2 yenerek puanını 22'ye yükseltti ve lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip 12 haftalık süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, haftayı 4. sırada noktaladı.

Beşiktaş sezonun sonunda ise 88 puan kazanarak şampiyon olan Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak 78 puanla sezonu 3. sırada tamamladı.

Geçen sezon da Beşiktaş adına işler yolunda gitmedi.

Yine kasım ayında şampiyonluk umutlarından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir'i yenerek girdiği 12. haftada puanını 22'ye yükseltse de 31 puanlı lider Fenerbahçe'yi 9 puan geriden takip etti.

Bu süreçte üst üste teknik direktör değişiklikleri yaşayan Beşiktaş 7 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik aldığı periyodun devamında da işleri yoluna koyamadı ve sezon sonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 46 puan gerisinde kötü geçen sezonu tamamladı.

Zirveyle arası bu sezon daha da açık

Lige peş peşe galibiyetlerle başlayan Beşiktaş'ta elde edilen son şampiyonluğun sonrasında 12. müsabakalar itibarıyla liderin en uzağına düştüğü dönem ise bu sezon oldu.

Kadro derinliği konusunda ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve taraftarlarından bu yönde eleştiriler alan siyah-beyazlı takım, ligde üst üste puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı. Son 4 lig maçında olası 12 puandan yalnızca 1'ini alan siyah-beyazlılar; Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında 3 puana ulaşamadı. Beşiktaş bu süreç sonunda ise lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kaldı.

Geride kalan 12 maçında 6 galibiyet, 3'er yenilgi ve beraberlik alan Beşiktaş, 21 puan toplayarak şampiyonluk sonrası oynanan 4 sezondaki en kötü ikinci puana erişti.

Duran topları engelleyemedi

Ligde bu sezon rakip fileleri 21 kere havalandıran siyah-beyazlı ekip, kalesinde gördüğü 14 golün 5'inde rakiplerinin duran toplarını savunamadı.

Göztepe karşısında üst üste 2 korner golü yiyerek 2-0 üstünlüğünü kaybeden ve rakibinin oyuna ortak olmasına izin veren Beşiktaş'ın duran toplardaki savunma zaafı dikkati çekti.

Kötü gidişatın başlangıcı olan Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılı takımın 2 duran topunu engelleyemeyen ve sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ın kalesi 1-1 sona eren Trabzonspor maçında yine duran topla yıkıldı.

Bardhi'nin 17. dakikada kullandığı serbest vuruşta Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşuyla ağlara gönderdiği top bordo-mavili ekibin bu sezon ligdeki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti.

Eyüpspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında ise penaltıdan gol yiyen siyah-beyazlılar, Alman ekibinin duran top organizasyonu sonrasında filelere giden golüne engel olamadı.

Son 4 sezonda zirveye olan uzaklığı

Beşiktaş'ın son 4 sezonda ligdeki 12 maçta sergilediği performans şöyle:

2021-2022 Sezonu

OGBMAYAVP
1. Trabzonspor1293024111330
2. Hatayspor127232091123
6. Beşiktaş126242115620
2022-2023 Sezonu

OGBMAYAVP
1. Fenerbahçe1182134122226
2. Medipol Başakşehir117221651123
4. Beşiktaş126422516922
2023-2024 Sezonu

OGBMAYAVP
1. Fenerbahçe1210113182331
2. Galatasaray1210112281431
5. Beşiktaş127141814422
2024-2025 Sezonu

OGBMAYAVP
1. Galatasaray12111033112234
2. Fenerbahçe1292133112229
6. Beşiktaş126332114721

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Teknik Direktör, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Kötü Gidişat Sürüyor - Son Dakika

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