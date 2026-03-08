Beşiktaş\'tan TFF\'ye tarihi VAR teklifi

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

'BU İŞLER O KADAR BASİT DEĞİL!'

Hakem kararlarından dert yanan Hakan Daltaban, "Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil! Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene, yol açılacağı öğretildi. Oynamak isteyenin önünün kesilemeyeceği öğretildi. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek... Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İki hakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı. Öncelikle oturalım ve iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın! Hakem asla başrol değildir! Sahadaki hakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım! Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum!" dedi.

"HAKEM ADINA UTANDIM!"

"Kartellerin olduğu yerde, devletin olmadığı yerde terör var! Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez! 40 bin kişi bu yoklukta karnaval havasına geldi! Kimsenin bu insanların emeği ile oynama hakkı yok!" diyen Hakan Daltaban, 'Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım! Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan..." ifadelerini kullandı.

'YÜZÜM KIZARIR VE O KIRMIZI KARTI VERİRİM'

Sözlerine devam eden Hakan Daltaban, "VAR'dakiler 4 dakika oyunu durduruyor, niye diye soran var mı? Peki görmeme nedir? Bunu kimse bize anlatamaz! Beşiktaş İkinci Başkanıyım ama VAR'da ben olsam, utanırım, yüzüm kızarır ve o kırmızı kartı veririm! Maçın 20. dakikası! Kırmızı kart gösterilemeyen arkadaş asist yaptı ya!" yorumunu yaptı.

"ÇİZGİ DOĞRU MU ÇEKİLİYOR?"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray'ın 8 kişi kalması gerektiğini belirterek, "Camiadan tepki var, Osimhen'in golünde çizgi doğru mu çekildi? Biliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de bilmiyoruz! Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz! Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız!" diye konuştu.

'YAPAMIYORSANIZ VAR'I KALDIRIN, ÇOCUKLAR DAHA İYİ YAPAR'

Siyah-beyazlı idareci, işlevine uygun kullanılmaması nedeniyle VAR'ın kaldırımını istedi ve çocukların dahi daha iyi görev yapacağını belirterek, "19 Mayıs için bir teklifim var. Bu tarz özel günlerde koltuklara sembolik olarak çocuklar gelir oturur, 19 Mayıs'ta spor akademisinden çocukları getirin, daha iyi VAR hakemliği yapmazlarsa namerdim. Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü! Yapamıyorsanız, kaldırın! VAR olmadan oynansın futbol. Kaldırın abi. Çok basit ya. VAR değil hakem hata yapsın. Lütfen çocukları bir gün oturtun VAR'a, utanacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.