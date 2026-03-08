Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Beşiktaş\'tan TFF\'ye tarihi VAR teklifi
08.03.2026 00:05  Güncelleme: 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray maçı sonrasında konuştu. Hakem kararlarına tepki gösteren Daltaban, ''Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü! Yapamıyorsanız, kaldırın! VAR olmadan oynansın futbol. Kaldırın abi. Çok basit ya. VAR değil hakem hata yapsın. Lütfen çocukları bir gün oturtun VAR'a, utanacaksınız.'' sözleriyle dikkat çekti.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

'BU İŞLER O KADAR BASİT DEĞİL!'

Hakem kararlarından dert yanan Hakan Daltaban, "Çok üzülerek, çok sıkılarak bu konuşmaları yapmak zorundayız. Beşiktaş spor kulübü değil, koca bir camia! Bu işler o kadar basit değil! Benim bildiğim futbolda oynamak isteyene, yol açılacağı öğretildi. Oynamak isteyenin önünün kesilemeyeceği öğretildi. Bugün bunu göremedik. Yerde yatanları görmemek, yandan müdahaleleri görmemek... Bir haftadan beri bütün camiada ve futbol kamuoyunda derbiyi yönetecek 3. hakemi bulamadık! İki hakem geldi gitti, üçüncü hakemin ismi çıkmadı. Öncelikle oturalım ve iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırmalıyız. Genç hakemlerin arkasındayız ama arkadan gelecek gençlerin önünü açın! Hakem asla başrol değildir! Sahadaki hakem, VAR'daki hakem... Sahadaki hakemi hiç anlamadım! Mağlubiyet bahanesi değil, Türk futbolunun adaleti için konuşuyorum!" dedi.

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

"HAKEM ADINA UTANDIM!"

"Kartellerin olduğu yerde, devletin olmadığı yerde terör var! Beşiktaş camiası bu oyuna gelmez! 40 bin kişi bu yoklukta karnaval havasına geldi! Kimsenin bu insanların emeği ile oynama hakkı yok!" diyen Hakan Daltaban, 'Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım! Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan..." ifadelerini kullandı.

'YÜZÜM KIZARIR VE O KIRMIZI KARTI VERİRİM'

Sözlerine devam eden Hakan Daltaban, "VAR'dakiler 4 dakika oyunu durduruyor, niye diye soran var mı? Peki görmeme nedir? Bunu kimse bize anlatamaz! Beşiktaş İkinci Başkanıyım ama VAR'da ben olsam, utanırım, yüzüm kızarır ve o kırmızı kartı veririm! Maçın 20. dakikası! Kırmızı kart gösterilemeyen arkadaş asist yaptı ya!" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

"ÇİZGİ DOĞRU MU ÇEKİLİYOR?"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Galatasaray'ın 8 kişi kalması gerektiğini belirterek, "Camiadan tepki var, Osimhen'in golünde çizgi doğru mu çekildi? Biliyor musunuz? İnanıyor musunuz? Biz de bilmiyoruz! Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz! Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız!" diye konuştu.

'YAPAMIYORSANIZ VAR'I KALDIRIN, ÇOCUKLAR DAHA İYİ YAPAR'

Siyah-beyazlı idareci, işlevine uygun kullanılmaması nedeniyle VAR'ın kaldırımını istedi ve çocukların dahi daha iyi görev yapacağını belirterek, "19 Mayıs için bir teklifim var. Bu tarz özel günlerde koltuklara sembolik olarak çocuklar gelir oturur, 19 Mayıs'ta spor akademisinden çocukları getirin, daha iyi VAR hakemliği yapmazlarsa namerdim. Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim! VAR çocuk oyuncağına döndü! Yapamıyorsanız, kaldırın! VAR olmadan oynansın futbol. Kaldırın abi. Çok basit ya. VAR değil hakem hata yapsın. Lütfen çocukları bir gün oturtun VAR'a, utanacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • szea14Cakir szea14Cakir:
    barışın pozisyonunu izlesin belki utanır 16 10 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SENCE O SURAT VAR MI ONDA 4 8
  • 535353 535353:
    adam haklı 19 7 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Anadolu takımlarına karşı jimlastik takımı lehine karar verilen pozisyonlara da sesinizi yükseltirseniz o zaman dürüstsünüz derim. 14 8 Yanıtla
  • Ethem Şengün Ethem Şengün:
    uğurcan sakatlanıyor topu taça atıyor şerefli!!! takımın taç kullanıyor. hadi be oradan. Beşiktaş’ın basrıklarını da söyle. barışın penaltısı verilmedi de. siİn istediğiniz Galatasaray aleyhine hata yapılsın bize nanay. balkonu da salona katalım mı? 9 9 Yanıtla
    Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    şeref onlar icin sadece ozel isim dir 0 2
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    HE OTBAHCE VE TRABZON MACLARINDAN SONRA NEDEN DEMEDIN. ILK DEVRE SAHTEKAR RAFADAN YUMURTA KENDINI ATARKEN NEXEN DEMEDIN, GECEN SENE FRANKOWSKI ATILIRKEN NEDEN DEMEDIN 0 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır

00:45
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
00:28
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu
Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 01:23:43. #7.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.