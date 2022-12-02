Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış

Hiç yakışmadı Alex! Yuvasına dönüş sebebi yalnızca Fenerbahçelileri değil herkesi üzdü

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? HDP, Kürt seçmene anket yaptırdı; çıkan sonuç hayli enteresan

Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Şenol Güneş, dikkatleri üzerine çekti. 70 yaşındaki deneyimli teknik direktörün yeni imajı gündemi salladı.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kulübede genelde eşofmanı da nadiren tercih eden Güneş, sportif tarzıyla dikkat çekti. Saçlarındaki değişikliği fark eden futbolseverler de sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. Güneş'in tarzıyla ilgili birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.

Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.

İşte o yorumlar: