Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Şenol Güneş, dikkatleri üzerine çekti. 70 yaşındaki deneyimli teknik direktörün yeni imajı gündemi salladı.
Kulübede genelde eşofmanı da nadiren tercih eden Güneş, sportif tarzıyla dikkat çekti. Saçlarındaki değişikliği fark eden futbolseverler de sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. Güneş'in tarzıyla ilgili birbirinden ilginç yorumlar geldi.
İşte o yorumlar:
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış - Son Dakika