Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış - Son Dakika
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Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış

02.12.2022 21:53

Fatih Karagümrük'le oynanan hazırlık maçında giyim tarzı ve saçlarıyla dikkat çeken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeni imajına sosyal medya kullanıcılarından ilginç yorumlar geldi.

Siyah-beyazlıların Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında Şenol Güneş, dikkatleri üzerine çekti. 70 yaşındaki deneyimli teknik direktörün yeni imajı gündemi salladı.

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişikliği fark edenlerin ağzı açık kaldı: Estetik yaptırmış

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Kulübede genelde eşofmanı da nadiren tercih eden Güneş, sportif tarzıyla dikkat çekti. Saçlarındaki değişikliği fark eden futbolseverler de sosyal medyada bu konuyu gündeme taşıdı. Güneş'in tarzıyla ilgili birbirinden ilginç yorumlar geldi.

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Görsel FutbolArena'dan alınmıştır.

İşte o yorumlar:

Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişiklik görenlerin ağzını açık bıraktı: Estetik yaptırmış
Sosyal medya yıkıldı! Şenol Güneş'teki değişikliği fark edenlerin ağzı açık kaldı: Estetik yaptırmış
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Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış - Son Dakika


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