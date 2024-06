Beto: Türkiye'nin taktiksel yönü kuvvetlendi, tehlikeli bir takıma dönüştü

Spor

Türkiye'de bir dönem Göztepe forması da giyen Portekiz Milli Takımı'nın eski kalecisi Beto, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın göreve gelmesiyle birlikte Türkiye'nin taktiksel yönünün kuvvetlendiğini belirterek, bu sayede kırmızı-beyazlıların tehlikeli bir takıma dönüştüğünü dile getirdi.

Sporting Lizbon, Porto, Braga, Sevilla gibi takımların yanı sıra Süper Lig'de Göztepe forması da giymiş olan Portekiz Milli Takımı'nın eski kalecisi Beto, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında yarın BVB Stadyumu'nda TSİ 19.00'da oynanacak Türkiye - Portekiz müsabakası hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuştu.

"Montella, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor"

Kırmızı-beyazlı takımın, Gürcistan karşısındaki performansını değerlendirerek sözlerine başlayan Beto, "Bence bu Türkiye diğer yıllardan biraz farklı. Gerçek şu ki Montella, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu taktik disiplini veriyor. Çünkü yetenekli oyuncular her zaman vardı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Milli Takımı çok gelişti"

Eski file bekçisi, Portekiz'in şu anda dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu ve bu turnuvanın favorileri arasında bulunduğunu dile getirdi. Beto, "Ancak aynı zamanda Türkiye Milli Takımı da çok gelişti. Bu gelişme de onları çok daha tehlikeli hale getirdi. Bunu kanıtlamak isteyeceklerine inanıyorum. Türkiye, Portekiz'e karşı sürpriz yapmaya çalışacak" cümlelerine yer verdi.

"Türkiye'nin önceki yıllarda sahip olduğu taktiksel zayıflık çözüldü"

Ay-yıldızlı ekibin güçlü ve yıldız futbolculara sahip olduğunun altını çizen Beto, "Türk oyuncular doğal olarak yetenekli ve bu onlar için Portekiz karşısında güçlü bir avantaj olabilir. Türkiye'nin önceki yıllarda sahip olduğu taktiksel zayıflık Montella tarafından çözüldü. Bu da Türkiye'yi çok daha rekabetçi kılıyor" şeklinde konuştu.

Portekizli eski futbolcu, Türkiye'nin turnuvada ne kadar ileri gidebileceğinin ise oynayacağı maçlarda ortaya koyacağı kazanma arzusu ve kararlılığa bağlı olduğunu belirtti.

"Türkiye'de patlama yaşayacak çok oyuncu var"

'Türk Milli Takımı'nda dikkatini çeken ve turnuvada öne çıkacağını düşündüğün bir oyuncu var mı?' sorusunu Beto, "Bu şampiyonayı Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğun göstermek için bir fırsat olarak görmeliler. Aynı zamanda bireysel ve kolektif yeteneklerini gösterme şansları da büyük. Özel bir isim vermiyorum çünkü içlerinde öne çıkıp patlama yaşayabilecek çok sayıda oyuncu var" diye cevaplandırdı.

"Portekiz inanılmaz bir oyuncu kuşağı yetiştirdi"

Portekiz Milli Takımı'yla ilgili görüşlerini de aktaran eski kaleci, "Portekiz, Cristiano Ronaldo veya Pepe gibi deneyimli oyuncuları da bünyesinde bulundurarak kendisini günümüzün en komple takımlarından biri haline getiren inanılmaz bir oyuncu kuşağı yetiştirdi. Onların başarısı ortaya koydukları zihniyete ve kararlılığa bağlı" açıklamasını yaptı.

"Ronaldo gerçek bir şampiyonun zihniyetine sahip"

Beto, Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'dan ise övgü dolu sözlerle bahsetti. 42 yaşındaki eski file bekçisi, "Cristiano gerçek bir şampiyonun zihniyetine sahip ve rakip ne olursa olsun her zaman gol atmak istiyor. Sahaya çıktığı her an gol atma ihtimali çok yüksek" dedi. - HANNOVER