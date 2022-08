"Burayı aile olarak görüyorum"

"Takım olarak günden güne geliştirdiğimiz noktalar var ve hala yeni şeyler öğreniyoruz, savaşıyoruz, beraber oynuyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz"

"Odaklanmamız ve konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim"

İSTANBUL, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada Sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydeden Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski, "Geçen sene Fenerbahçe'ye gelmek istemiştim ve bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim. Bazı şeyleri gönülden ve karşılıklı istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti" dedi.Fenerbahçe TV'de yayınlanan Günün Röportajı programına konuk olan Ezgjan Alioski'nin açıklamaları şöyle;"DÜN AKŞAM STADIMIZDA ATMOSFER ÇOK GÜZELDİ. HARİKA HİSLER YAŞADIM""Dün akşam statta atmosfer harikaydı. Maç içerisinde harika hisler taşıdım, çok mutlu oldum. Sizi izlemeye gelen taraftar grubu var bu da size müthiş hissettiriyor. Gol attığım için çok mutluyum ama bundan daha önemlisi galip gelmekti. Güzel goller atmak, takıma katkı sağlamak güzel ama önemli olan daima takım. Takım olarak galip gelmek çok çok değerli. Umuyorum bu şekilde devam ettiririz. Atmosfer çok güzeldi ve bazen bu atmosferi tarif etmek için kelime bulamazsınız. Ben de şu an bunu yaşıyorum. Sahamızda gol atınca kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarlar size böyle destek verdiğinde, siz de karşılığında gol attığınızda kendinizi çok daha iyi hissedersiniz."GEÇEN SENE FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTEMİŞTİM VE BU HARİKA KULÜPTE OYNAMAYI HAYAL ETTİM"Aslında ben Fenerbahçe'ye geçen sene gelmek istemiştim ama bu gerçekleşmemişti. İşin bir parçası olarak bu tip durumlar olabiliyor ama her zaman bu harika kulüpte oynamayı hayal ettim. Bazı şeyleri gönülden ve karşılıklı istediğinizde bu gerçekleşebiliyor ve gerçekleşti. Fenerbahçe'nin bana olan ilgisini duyduğunda ben de çok heyecanlandım. Böyle bir fırsat oluşacağını yeniden duyduğumda çok çok mutlu oldum ve en hızlı sürede burada olmayı diledim ve bu gerçekleşti. Burada olmak harika. Başarılı olmak ve taraftarları mutlu etmek için takım arkadaşlarımla beraber çalışarak, her şeyi vermek ve bu forma için elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum ve güzel anlar yaşıyorum. Zaten böyle bir kulüpte iseniz güzel anlar yaşarsınız. "BURAYI AİLE OLARAK GÖRÜYORUM"Ülkenizden uzak bir yere gittiğinizde en önemli konulardan bir tanesi de yeni kulübünüzde iyi bir şekilde çalışmaktır. Tabii ki herkesle çok iyi arkadaşlık kuramayabilirsiniz. Bana göre insanların birbirini anlaması çok önemli. Takım arkadaşlarınızla her zaman kontak halinde olmalısınız. Ben burayı ailem olarak görüyorum. En iyi şekilde de iletişiminizi sürdürmeniz gerekiyor. Güzel sohbetler edip, birbirinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Çünkü birlikte savaşıyor, birlikte oynuyoruz. Birbirimize güvenmek ve birbirimiz için savaşmak çok çok önemli. Bu sayede çok daha başarılı neticeler elde edebilirsiniz. Takım arkadaşınız için savaşmaya başlarsanız, ona yardım etmek istersiniz. Bu ruhu ortaya koymamız gerekiyor. Şahsen pozitif biriyim. Eğlenmeyi ve şakalaşmayı seven birisiyim. Yeri geldiğinde de ciddi birisiyim. Birbirimize karşı arkadaşça davranmaya devam edeceğiz.Tenis oynamayı seven birisiyim. İsviçre'de arkadaşlarımla sürekli tenis maçları yapardım. Bilgisayar oyunları oynamaktan da büyük keyif alıyorum ama bu aktiviteleri yapmak için çok vakit olmuyor. Bu iş herkesin düşündüğü kadar kolay bir iş değil. Çünkü sürekli olarak yoğun bir takvimdesiniz. Fit kalmak için zamanınızı harcıyorsunuz.İstanbul'da ailemden insanlar yaşıyor. İlk kez gelmiyorum, İstanbul'a. Burası beni çeken ve bağlayan bir yer. Benzer kültürlere sahibiz. Makedonya'nın bazı kısımlarında da çok fazla Türk yaşıyor. Kültürlerimiz hemen hemen aynı. İstanbul benim için dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Burayı her zaman sevdim ama yaşamak çok daha farklı ve bu deneyimi ilk kez yaşayacağım. Yeni yerler görmek açısından da çok heyecanlıyım. Fenerbahçe ile ilgili çok şey duymuştum ama kulübe girdikten sonra burayı çok daha fazla sevdim."ELJİF HARİKA BİR İNSAN"(Eljif Elmas'ın transfer sürecindeki katkısı) Buraya gelmem konusunda beni ikna ettiğine dair medyada açıkçası bu tip söylentiler çıktı. Ama ben buraya gelmeden önce böyle bir konuşma gerçekleştirmedim. Kulüple anlaştıktan sonra evet onunla konuştuk ama öncesinde böyle bir diyaloğumuz olmadı. Geçen sene onunla bu konularla ilgili konuşuyorduk çünkü milli takımda beraberdik ama bu sene öyle bir şey olmadı. Burayla anlaştıktan sonra kendisi beni tebrik etti. Eljif harika bir insan. O da sürekli pozitif bir karakter ortaya koyan birisidir. Büyük de bir yeteneğe sahip futbolcu. Onun için kariyeri boyunca en iyisini diliyorum. Onun performansı milli takımımız için de çok önemli. Kendisi çok iyi bir arkadaşım. Onun gibi bir arkadaşa sahip olduğum için de mutluyum."BENİM DIŞIMDA TAKIM İÇERİSİNDE FARKLI MEVKİLERDE OYNAYABİLEN ÇOK DAHA FAZLA OYUNCU VAR"Hiç şüphesiz güzel bir şey ama takımda benim dışımda farklı mevkilerde oynayan farklı oyuncular da var. Bu sizin açınızdan avantaj teşkil eden bir durum çünkü maç içerisinde sistemi değiştirebilecek bir duruma geçebilirsiniz. Bu aynı zamanda hoca için de oldukça faydalı ve pozitif bir nokta. Taktik anlamda maçın gidişatına etki edebilecek bir nokta. Değişken oyunculara sahip olabilmek gayet güzel çünkü dünyada bu tip farklı pozisyonlarda oynayabilecek oyuncular çok fazla yok. Benim dışımda takım içerisinde farklı mevkilerde oynayabilen çok daha fazla oyuncu var. Bu bana göre doğru ve güzel bir şey."POZİTİF TARAF ŞU Kİ, KENDİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ. BU ANLAMDA SADECE HOCAYA DEĞİL TEKNİK EKİBE DE MİNNETTARIZ ÇÜNKÜ HER GÜN BİZLERE YENİ ŞEYLER ÖĞRETİYOR, OYNAMAMIZ GEREKEN OYUN KONUSUNDA BİZLERİ İKNA EDİYORLAR"Bu tip yüksek seviye hocalarla çalıştığınızda açıkçası bir oyuncu çok fazla şey öğrenme imkanına sahip olur. Her gün çok daha yeni şeyler öğrenme imkanına erişirsiniz. Taktik anlamında yapılan toplantılarda iletişim anlamında çok fazla şey kazanırsınız, çok fazla şey öğrenirsiniz ki bana göre bu çok önemli. Eğer oyuncular sisteme inanırsa, hocanın bizlere anlatmış olduğu fikre, hocanın felsefesine inanırsa bana göre takım da başarıya erişir. Bu bugünlük ya da yarınlık bir şey değil, zamanla olacak bir şey. Sezon sonuna kadar bu sistemi en iyi şekilde geliştirip ortaya koymamız gerekiyor. Pozitif taraf şu ki, kendimizi geliştiriyoruz. Bu anlamda sadece hocaya değil teknik ekibe de minnettarız çünkü her gün bizlere yeni şeyler öğretiyor, oynamamız gereken oyun konusunda bizleri ikna ediyorlar. Kolay şeyler değil çünkü bunları her gün yapmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli detaylar. Başarılı olmak istiyorsanız böyle bir yol izlemelisiniz."TAKIM OLARAK GÜNDEN GÜNE GELİŞTİRDİĞİMİZ NOKTALAR VAR VE HALA YENİ ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ, SAVAŞIYORUZ, BERABER OYNUYORUZ VE BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"Açıkçası benim bir hayalim var. Her gün inanmamız gerekiyor. Birbirimize, yaptığımız şeylere inanmamız gerekiyor. Takım olarak bana göre günden güne geliştirdiğimiz noktalar var ve hala yeni şeyler öğreniyoruz, savaşıyoruz, beraber oynuyoruz ve birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dinamik ve agresif bir takımız. Zaten kazanan takım olmak istiyorsanız birbirinize inanmanız gerekiyor."BİREYSEL ANLAMDA ŞÜPHESİZ GOLÜMDEN DOLAYI MUTLUYUM AMA SEZON UZUN, OYNAMAMIZ GEREKEN ÇOK FAZLA MAÇ VAR; ODAKLANMAMIZ VE KONSANTRASYONUMUZU DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR Kİ HEDEFLERİMİZE ULAŞABİLELİM"Ben de golümü güzel buluyorum. Henüz bizler bir şey kazanmadık. Her yeni gün yeni bir başlangıç ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Önümüzde oynayacağımız çok fazla maç var. Attığım golden dolayı çok mutluyum ama bu geçmişte kaldı. Bazen attığınız goller güzel olmayabilir ama orada en önemli şey takım olarak kazanmaktır. Bireysel anlamda şüphesiz golümden dolayı mutluyum ama sezon uzun, oynamamız gereken çok fazla maç var; odaklanmamız ve konsantrasyonumuzu devam ettirmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim.

Sizler bizlere daima sevginizi, tutkunuzu, gücünüzü hissettirin çünkü bizler sizlerle beraber başarılı olacağız. Sizler bizler için 12. adamsınız. Sizlerin karşısında oynamak gerçekten harika bir his. Diliyorum ki destekleriniz, inancınız sürekli devam eder, bizler de karşılığını vererek sizleri mutlu edebilir, sonuna kadar beraber gidebiliriz."