Canlı anlatım! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında gol yağmuru var

Spor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayan müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Lige Adana Demirspor karşısındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. İlk haftada sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor ise 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla geçti. İki takımın da ligde 4'er puanı bulunuyor.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mosci, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikolau, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

CANLI ANLATIM

90' Karşılaşmanın sonuna 1 dakika ilave edildi.

85' Köşe Vuruşu: Fenerbahçe 6 Rizespor 1

84' Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında İrfan Can topla buluştu. İrfan'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu kaleyi bulmadı.

83' Fenerbahçe kendi sahasında pas yapıyor.

82' Ibrahim Olawoyin'in sol kanattan sert pasını Fenerbahçe savunması kontrol ediyor.

80' 3 golün sahibi Fred çıkıyor. Levent Mercan giriyor.

79' Fenerbahçe'de Levent Mercan ısınıyor!

78' Tadic çıkıyor. Cengiz Ünder giriyor.

78' Mert Müldür sağ kanattan İrfan Can'a pas verdi. İrfan Can bu pas sonucu yerde kaldı. Karar devam!

77' Kaleyi Bulan Şut Fenerbahçe: 8 Rizespor: 3

76' Topla Oynama: Fenerbahçe 49 Rizespor 51

75' İrfan Can'ın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan kaleciye gidiyor.

74' Tadic'in savunma arkasına pasında Szymanski topla buluştu. Sebastian Szymanski içeri çevirdi fakat topa hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamadı.

73' Fenerbahçe kendi sahasında hazırlık pasları yapıyor.

72' Jayden Oosterwolde'nin sol kanattan yaptığı ortada En Nesyri attığı kafa vuruşunu kaleci Gökhan rahatlıkla kontrol ediyor

71' Rizespor'da savunma arkasına atılan pası kaleci Livakovic kontrol ediyor.

70' Çağla, Maximin ve Dzeko çıkıyor. Becao, İrfan ve Youssef En-Nesyri giriyor.

69' Fred bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez hattrick yaptı!

68' Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği hazırlıkları!

67' Dal Varesanovic ve Taha Sahin çıkıyor. Eray Korkmaz ve Muhamed Buljubasic giriyor.

66' Tadic'in ceza sahasına ortasında Alikulov'a çarpan top GOL oluyor.

66' Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe

65' Fred, Rize deplasmanında hattrick yapıyor.

64' Fenerbahçe'de Tadic'in savunma arkasına pasında Dzeko golü bulamadı. Kaleciden seken topla buluşan Fred kaleciden dönen topu başarıyla tamamladı.

64' GOL! Çaykur Rizespor 0-4 Fenerbahçe

63' Fenerbahçe sağ kanattan tehlikeli geldi. Tadic'in savunma arkasına atmak istediği pas defansta kaldı.

62' Altin Zeqiri çıkıyor Minchev giriyor.

62' Giannis Papanikolaou çıkıyor Amir Hadziahmetovic giriyor.

61' Maximin sağ kanattan driblingle geldi. Savunma arkasında verdiği pasta Fred golü buldu.

60' GOL! Çaykur Rizespor 0-3 Fenerbahçe

60' Rizespor'da oyuncu değişikliği hazırlıkları!

60' Rizesporlu taraftarlar kaleci Gökhan'ı ıslıklıyor!

59' Hakem incelemeden sonra oyunu devam ettirdi.

59' Kullanılan kornerde Rizesporlu futbolcular penaltı bekliyor!

58' Rizespor serbest vuruş kullanacak.

57' Rizespor sağ kanattan geldi. Ceza sahasına atılan pasta Ibrahim Olawoyin şut çekti fakat top Fenerbahçe savunmasından döndü.

56' Edin Dzeko bu sezon 7 resmi maç: 7 GOL

55' Harika bir şut! Maximin sürerek taşıdığı topa uzaklardan vuruyor. Top az farkla dışarıda!

54' Rizespor'da ofsayt beklentileri var ama gol geçerli.

53' Mert Müldür'ün savunma arkasına pasında Dzeko sağ kanattan dar açıdan harika bir GOL atıyor.

53' GOL! Çaykur Rizespor 0-2 Fenerbahçe

50' Taha Şahin, Maximin'i arkadan çekerek atağı kestiği için sarı kart görüyor.

49' Ibrahim Olawoyin'un uzaktan şutu farkla dışarı çıktı.

48' Maximin soldan çalımlayarak geldi fakat isabetli pas veremedi

46' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Tadic'in ortasında Oosterwolde kafayla gole çok yaklaştı. Kaleci Gökhan harika bir kurtarış yaptı.

46' Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında ikinci yarı başladı.

İ.Y Çaykur Rizespor 0-1 Fenerbahçe

45+2' Rizespor'un kullandığı serbest vuruşta Alikulov topla buluştu. Alikulov'un kafası az farkla dışarıda!

45+1' Çağlar Söyüncü sarı kart görüyor.

45' İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

45' Khusniddin Alikulov'un uzaklardan şutu kalecide kaldı.

44' Kaçan pozisyonlardan sonra Rizespor taraftarı desteğini hissettirmeye başladı.

43' Topla oynama Rizespor: 51 Fenerbahçe:49

42' Önemli bir fırsat! Çaykur Rizespor sol kanattan geldi. Açılan orta Fenerbahçe defansından döndü. Dönen topu Dal Varesanovic karşıladı fakat sonuç yok!

40' Fred penaltı bekliyor! Hakem devam kararı verdi.

39' Fred ceza sahasında yerde. Penaltı bekleniyor!

38' Tadic'in savunma arkasına pası doğrudan kaleci Gökhan'a gitti.

38' Maçta tempo arttı!

37' Dönen topta İsmail Yüksek uzaklardan harika vurdu top az farkla dışarıda.

37' İnanılmaz bir GOL kaçtı! Szymanski'nin savunma arkasına pasında Dzeko kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat golü bulamadı.

35' Mert Müldür çizgiye inerek ceza sahası içine pas verdi. Maximin topla buluştu, çektiği şut defanstan geri döndü.

34' Topla Oynama: Fenerbahçe %50 Çaykur Rizespor %50

33' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortasında Dzeko topa istediği gibi dokunamadı. Kaleci Gökhan topa hakim!

33' Fenerbahçe Tadic ile korner kullanacak. 32' Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına açtığı orta Rizespor savunmasından sekerek kornere çıktı. 32' David Akintola sarı kart görüyor. 31' Allan Saint-Maximin'in ceza sahasına ortası Rizespor savunmasından döndü

30' Fenerbahçe diğer kanattan bir korner daha kazandı.

30' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Szymanski'nin sağ kanattan ortası defanstan sekip Tadic'in önüne düştü. Tadic'in şutu Khusniddin Alikulov'a çarparak kornere çıktı.

29' Khusniddin Alikulov sarı kart görüyor.

27' Rizespor Altin Zeqiri ile sol kanattan geldi. Zeqiri'nin açtığı orta doğrudan dışarı çıktı.

26' Sebastian Szymanski tek topla Tadic'i savunma arkasına kaçırdı fakat defans araya girdi.

26' Rizespor'da bir elle oynama karar serbest vuruş!

24' Akintola sağ kanattan ceza sahasına girdi. Maximin kayarak topu kazandı.

21' Ibrahim Olawoyin ceza sahasında akrobatik hareketlerle önünü boşalttı çektiği şut kalecide kaldı.

18' Oosterwolde ceza sahası içinde yerde Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekliyor! 17' Fenerbahçe korner kullanacak!

15' Fenerbahçe sağ kanattan Tadic'le geldi. Fred'in önüne bıraktığı pası Fred driblingle sürerek uzaktan harika bir şutla golü buldu.

15' GOL! Çaykur Rizespor 0-1 Fenerbahçe

12' Fenerbahçe sol kanattan tehlikeli geldi. Maximin'e yapılan faul sonucu Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

11' Maximin sağ kanatta 2 oyuncunun arasında yerde kaldı. Karar faul!

10' Taha Şahin yerde karar faul!

10' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi. Ceza sahasının 1 metre dışından şut çeken Akintola golü bulamadı. Top dışarıda!

9' Alexander Djiku için sağlık ekibi oyunda!

8' Rizespor sağ kanattan tehlikeli geldi ceza sahası içine Akintola'ya atılan pası oyuncu kontrol edemedi.

7' Djiku yerde faul bekliyor!

6' Rizespor'un savunma arkasına attığı pası kademede Çağlar engelledi.

6' Maximin'in sol kanattan ceza sahasına ortası Rizespor defansı tarafından karşılandı.

5' Rizespor sol kanattan geldi açılan ortayı kaleci kontrol etti.

4' Sarı Kart Fred!

4' Rizespor sağ kanattan geldi. Oosterwolde'nin yaptığı faul sonucu Rizespor sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

3' Szymanski kendi sahasında yerde kaldı. Karar faul!

1' Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında ilk düdük çaldı.