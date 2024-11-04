CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Başlıyor

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Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 65. sezonunda grup maçları heyecanı yarın başlayacak.

AA'nın CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu grup mücadeleleri öncesi hazırladığı dosya haberde, yeni sezona ve turnuvanın geçmişine ilişkin detaylara yer verildi.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 65. sezonunda Türkiye'yi Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ve VakıfBank temsil edecek.

Üç Türk temsilcisi, ilk maçlarını 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak.

B Grubu'nda yer alan Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan ekibi Tent Obrenovac'ı konuk edecek. D Grubu'nda bulunan Fenerbahçe Medicana, Polonya temsilcisi PGE Grot Budowlani'yi ağırlayacak. C Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise Slovenya'nın Calcit Kamnik takımıyla karşı karşıya gelecek.

Turnuvada 20 takım, 4'erli 5 grupta mücadele edecek. Grup maçları 22 Ocak 2025'te tamamlanacak. Gruplarında ilk sırayı alan ekipler, doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinciler ile en iyi üçüncülüğü elde eden takım, çeyrek finale çıkabilmek için play-off oynayacak. Çeyrek finalde rakiplerine üstünlük kuran ekipler ise adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Türk takımları, son 13 sezonda 8 şampiyonluk yaşadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, son 13 sezonda 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyonda ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021 ve 2024'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

Şampiyon, 7 yıl sonra Dörtlü Final'de belli olacak

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonundan sonra yeniden Dörtlü Final düzenlenecek.

Organizasyonda 2019'dan bu yana uygulanan Süper Final'in ardından bu sezon yeniden Dörtlü Final sistemine geçilecek.

Turnuvada son kez düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğu VakıfBank elde etmişti. Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Galatasaray ise dördüncülükle yetinmişti.

64 sezonda 26 takım şampiyon oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen ve 2000'den itibaren Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonunun geride kalan 64 sezonunda 26 farklı takım şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyonda en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez kupayı müzesine götüren Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rus ekibi olarak ise Uralochka Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupayı kaldırmayı başardı.

En fazla şampiyonluğa ulaşan takımlar sıralamasında iki Rus ekibini 7 şampiyonlukla İtalya temsilcisi Volley Bergamo takip etti.

Kadınlarda CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu en fazla SSCB ekipleri kazandı. 22 kez bu kupayı müzesine götüren SSCB'nin ardından 18 şampiyonluk kazanan İtalya temsilcileri ikinci basamakta yer aldı. Türk takımları 8, Bulgaristan ve Rus ekipleri de 3'er şampiyonluk kazandı.

Şampiyonlar

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl Takım Ülke 1961 Dinamo Moskova SSCB 1962 Bruvestnik Odesa SSCB 1963 Dinamo Moskova SSCB 1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan 1965 Dinamo Moskova SSCB 1966 CSKA Moskova SSCB 1967 CSKA Moskova SSCB 1968 Dinamo Moskova SSCB 1969 Dinamo Moskova SSCB 1970 Dinamo Moskova SSCB 1971 Dinamo Moskova SSCB 1972 Dinamo Moskova SSCB 1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan 1974 Dinamo Moskova SSCB 1975 Dinamo Moskova SSCB 1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya 1977 Dinamo Moskova SSCB 1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya 1979 CSKA Sofya Bulgaristan 1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya 1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1984 CSKA Sofya Bulgaristan 1985 ADK Almatı SSCB 1986 CSKA Moskova SSCB 1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1991 Mladost Zagreb Yugoslavya 1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1993 Parmalat Matera İtalya 1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1996 Parmalat Matera İtalya 1997 Foppapedretti Bergamo İtalya 1998 OK Dubrovnik Hırvatistan 1999 Foppapedretti Bergamo İtalya 2000 Foppapedretti Bergamo İtalya 2001 Volley Modena İtalya 2002 RC Cannes Fransa 2003 RC Cannes Fransa 2004 Tenerife Marichal İspanya 2005 Foppapedretti Bergamo İtalya 2006 Sirio Colussi Perugia İtalya 2007 Foppapedretti Bergamo İtalya 2008 Colussi Perugia İtalya 2009 Volley Bergamo İtalya 2010 Volley Bergamo İtalya 2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE 2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE 2013 VakıfBank TÜRKİYE 2014 Dinamo Kazan Rusya 2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE 2016 Pomi Casalmaggiore İtalya 2017 VakıfBank TÜRKİYE 2018 VakıfBank TÜRKİYE 2019 Igor Gorgonzola İtalya 2020 - - 2021 Imoco Volley İtalya 2022 VakıfBank TÜRKİYE 2023 VakıfBank TÜRKİYE 2024 Imoco Volley İtalya

Kaynak: AA