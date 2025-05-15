Denizli OSB\'de Futbol Finali ve Ödül Töreni

Denizli OSB Futbol Süper Lig ve Yükselme Gruplarında şampiyonların belirlendiği final karşılaşmaları, büyük çekişmeye sahne oldu.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel olarak Amatör Spor Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü Süper Kupa maçı ile başlayan ve final maçlarıyla tamamlanan turnuvanın bu yıl 20.'si düzenlendi. Turnuva kapsamında Futbol Süper Lig ve Yükselme Ligi Grubu'nun final karşılaşmaları Denizli OSB Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Final müsabakaları ve ödül törenine Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, Honaz İlçe Emniyet Amiri Furkan Topuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Turan, Honaz İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Yılmaz, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen ve yönetim kadrosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi Başkanı Sercan Oturaklı, firma yetkilileri, sporcular ve aileleri katıldı.

2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonu Tan Tekstil

Turnuva kapsamında 16 takımın mücadele ettiği Denizli OSB Süper Ligi'ni ilk iki sırada bitiren takımlar Atlas Boya ve Tan Tekstil takımları oldu. Play-Off maçlarının sonucunda MEK Tekstil Örme ve Gamateks Tekstil takımları bu ikiliye katıldı. Bu takımlar Denizli OSB Süper Ligi'nin Final Four'unu oluşturdu. Final Four'un ilk etabında Gamateks Tekstil ile MEK Tekstil Örme karşılaşırken maçı 4-3'lük skor ile MEK Tekstil Örme takımı kazandı.

İlk maçını kaybeden Atlas Boya ile Gamateks Tekstil, üçüncülük ve dördüncülük için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kazanan Atlas Boya takımı Denizli OSB Süper Ligi üçüncüsü olarak adını yazdırdı.

Süper Lig'in şampiyonunun belli olacağı final karşılaşmasında son ikiye kalan Tan Tekstil ve MEK Tekstil Örme arasında oynanan final maçını Tan Tekstil 2-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Öte yandan küme düşen takımlar ise Halmer Tekstil, Altınbaşak Tekstil ve Kemal Uğurlu Tekstil takımları oldu.

Yükselme Grubunun şampiyonu Chakra Mağazacılık oldu

Kurumsal profesyonelliği sportif performansla buluşturan ve şirketlerin yeşil sahadaki buluşma adresi olan Denizli Organize Sanayi Bölge (DOSB) Müdürlüğü Ligi'nde Yükselme Grubu müsabakalarında bu yıl 15 takım mücadele etti. Tek grup halinde yapılan Turnuvada, takımlar gruplarında ilk sırayı almak için yarışırken, bu takım Chakra Mağazacılık takımı oldu ve direkt olarak OSB Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Gruplarını 2. ve 9. sırada bitiren takımlar ise kendi aralarında Play-Off oynadı ve 2 takım belirlendi. Bu kapsamda; Elteksmak Makine ve Kayteks Tekstil takımları Süper Lig'e çıkan takımlar oldu. 2 takım da önümüzdeki sezonda OSB Süper Ligi'nde mücadele edecek.

Yükselme Ligi'nde Elteksmak Makine ve Chakra Mağazacılık takımları finale kaldı. Büyük bir mücadele içinde geçen final maçında 3-0'lık skorla Yükselme Grubu'nun şampiyonu Chakra Mağazacılık oldu.

Denizli OSB Liginin kazananları ödüllerine kavuştu

Final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından ödül törenine geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından ilk olarak turnuva boyunca desteklerini esirgemeyen ve turnuvayı başarılı bir şekilde yöneten hakemlere ve sağlık personellerine plaketleri takdim edildi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, hakemlere ve sağlık personellerine teşekkür ederek plaketlerini takdim etti.

En centilmen takım Özgür Tekstil

Yükselme Grubu'nda sadece 4 sarı kart ile turnuvayı tamamlayan Özgür Tekstil takımı "En Centilmen Takım" ödülünün sahibi oldu. Ödülü takım adına Yunus Kaba ve Hasan Hüseyin Çapık alırken Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Denizli Şubesi Başkanı Sercan Oturaklı takdim etti.

Toplamda 39 gol ile turnuvanın en çok gol atan sporcusu Chakra Mağazacılık takımından 07 forma numaralı Mertcan Sınaver olurken "Gol kralı" ödülünü Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan takdim etti. Turnuvanın en iyi kalecisine verilen ve kalesinde sadece 23 gol görerek Altın Eldiven ödülünü alan Parla Solar Enerji takımından Olcay Ertürk'e ödülünü Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan takdim etti.

Süper Lig'e çıkmayı hak eden takımlardan turnuvayı 3. olarak bitiren Kayteks Tekstil takımı ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çalışkan'ın elinden aldı. Turnuvanın ikincisi olan Elteksmak Makine takımına ise madalya ve kupalarını Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen takdim etti. 2024-2025 Sezonu Denizli OSB Yükselme Grubu şampiyonu olan takım Chakra Mağazacılık olurken, takıma şampiyonluk kupasını Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz takdim etti.

Şampiyonluğu davulla zurnayla kutladı

Ödül töreninde Yükselme Ligi'nin ardından sıra Süper Lig'in kazananlarına geldi. Turnuva boyuncu sadece 10 sarı kart görerek "Turnuvanın En Centilmen Takımı" olan Halmer Tekstil ve turnuva boyunca en çok gol atan sporcusu olarak 'Gol Kralı' ödülünü kazanan Sirmersan Mermer takımından 23 numaralı forma oyuncusu Rasim Akkaya ödülünü Denizli OSB Bölge Müdürü, Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş'ın elinden aldı. Oyuncu Rasim Akkaya, turnuva boyunca toplamda 36 gol attı.

Süper Lig boyunca kalesinde sadece 20 gol görüp turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek "Altın Eldiven" ödülünü alan Tan Tekstil takımından 01 numaralı forma oyuncusu Oğuzhan Demiröz'e ödülü Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan takdim etti.

Turnuvayı 3. olarak bitiren takım Atlas Boya olurken, madalya ve kupaları Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Atlas Boya Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile OSB Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan birlikte takdim etti. Turnuvanın ikincilik kupası MEK Tekstil Örme'ye giderken, ödülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu takdim etti.

Süper Lig'in birincisi olan Tan Tekstil şampiyonluk kupasını davulla zurnayla kaldırırken ödülünü Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı takdim etti.

Ahmet Taş: "Turnuvada mücadele eden takımlarımızı kutlarız"

Denizli OSB Bölge Müdürü ve Spor Tertip Komitesi Başkanı Ahmet Taş, turnuvaya dair yaptığı açıklamada, "Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin geleneksel hale gelen ve her yıl daha da büyüyen Futbol Turnuvası'nın final heyecanını hep birlikte yaşamanın gururunu taşıyoruz. 2024-2025 sezonu boyunca göstermiş oldukları üstün performans, sportmenlik ve azimle sahaya çıkan tüm takımlarımıza gönülden teşekkür ediyor, derece alan takımlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Derya Baltalı: "Gerçek zafer; bu ruhu, bu mücadeleyi ve bu kardeşliği yaşatabilmektir"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise, "Turnuvamızı büyük bir heyecan ile tamamladık. Bu turnuva, Denizli OSB'nin yalnızca sanayi gücüyle değil; sosyal yaşamda, kültürde ve sporda da nasıl örnek bir yapıya sahip olduğunun somut bir göstergesidir. Takımlarımızın, spor sahasında gösterdiği dayanışma, aslında üretim hattındaki işbirliğinin de aynasıdır. Bu turnuva boyunca gördük ki; OSB'de sadece makineler değil, kalpler de birlikte atıyor. Organizasyonda emeği geçen hakemlerimize, saha görevlilerimize ve turnuvaya ruh veren tüm sporcularımıza içten teşekkür ediyorum" dedi.

Yükselme Ligi'nin şampiyonu Chakra Mağazacılık takımının yöneticisi ve takım kaptanı Hakan Çiftçi, tören sonunda yaptığı açıklamada, "Yükselme Grubu'nda grubu lider ve namağlup tamamladık. Final günü yapılan maçı kazanarak bu başarıyı taçlandırdık. Süper Lig'e çıkmanın ve şampiyon olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Geçen sene şampiyonluğu kıl payı kaçırmıştık o yüzden bu sezona çok farklı başladık. Tüm takım arkadaşlarım, yönetim kurulumuz ve firma yöneticilerimizin inancı ve desteği ile zafere ulaştık" diye konuştu.

Süper Lig'in birincisi olarak şampiyonluk kupasının sahibi olan Tan Tekstil Takımının Yöneticisi Erkan Mercan, "Denizli OSB Yönetimine birlik ve beraberliği arttıran, kaynaşmayı pekiştiren böylesine güzel bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederiz. Çok uzun bir süredir Süper Lig'de mücadele içindeyiz ve her sene ilk 4 takım içinde oluyoruz. Bu sene farklı bir motivasyon ile elimizden gelenin fazlasını yaparak maçı kazandık. Bulduğumuz kritik pozisyonları değerlendirerek başarıya ulaştık. Şimdi Süper Kupa'yı da kazanarak Süper Lige iyi bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ