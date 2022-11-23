2022 Dünya Kupası'nda İspanya, turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın son anlarda gülerek cümle kuran TRT spikeri, Beşiktaşlıları kızdırdı.
Son bölümde 8 dakika uzatma verildi. İspanya 7-0 öndeyken TRT spikeri gülerek, "Belki şimdi aklına geliyordur sevgili seyirciler, bir gol daha olur mu diye?" ifadelerini kullandı, Beşiktaşlılar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.
Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakiplerine gönül veren taraftarlar ise bu paylaşımları tiye aldı. Beşiktaş, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olmuştu.
İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar:
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında 'Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba' diyen spikere öfke kustu - Son Dakika