Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında "Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba" diyen spikere öfke kustu

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2022 Dünya Kupası'nda İspanya, turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın son anlarda gülerek cümle kuran TRT spikeri, Beşiktaşlıları kızdırdı.

8 DAKİKA UZATMA

Son bölümde 8 dakika uzatma verildi. İspanya 7-0 öndeyken TRT spikeri gülerek, "Belki şimdi aklına geliyordur sevgili seyirciler, bir gol daha olur mu diye?" ifadelerini kullandı, Beşiktaşlılar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

RAKİPLER TİYE ALDI

Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakiplerine gönül veren taraftarlar ise bu paylaşımları tiye aldı. Beşiktaş, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olmuştu.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar: