Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında "Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba" diyen spikere öfke kustu - Son Dakika
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Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında "Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba" diyen spikere öfke kustu

23.11.2022 22:07

Dünya Kupası'nda İspanya'nın Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği maçta TRT spikerin son dakika kullandığı cümle Beşiktaş taraftarını kızdırdı. 8 dakika uzatmanın verildiği anlarda gülerek "Belki şimdi aklınıza geliyordur. Bir gol daha olur mu acaba diye?" şeklinde cümle kuran spikere tepki gösteren siyah beyazlılar, sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok paylaşım yaparak sert çıktılar.

2022 Dünya Kupası'nda İspanya, turnuvanın en farklı galibiyetini aldı. İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0'lık skorla geçti. Karşılaşmanın son anlarda gülerek cümle kuran TRT spikeri, Beşiktaşlıları kızdırdı.

8 DAKİKA UZATMA

Son bölümde 8 dakika uzatma verildi. İspanya 7-0 öndeyken TRT spikeri gülerek, "Belki şimdi aklına geliyordur sevgili seyirciler, bir gol daha olur mu diye?" ifadelerini kullandı, Beşiktaşlılar sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

RAKİPLER TİYE ALDI

Siyah-Beyazlılar'ın ezeli rakiplerine gönül veren taraftarlar ise bu paylaşımları tiye aldı. Beşiktaş, 2008'de Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 8-0 mağlup olmuştu.

İşte sosyal medyadaki bazı paylaşımlar:

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Beşiktaş, Trt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlılar, 7-0'lık Dünya Kupası maçında 'Aklınıza geliyordur, bir gol daha olur mu acaba' diyen spikere öfke kustu - Son Dakika


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