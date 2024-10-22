ELFSBORG MAÇINA DOĞRU
12.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
13.00 Sarı-kırmızılılar son idmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
17.00 Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
17.30 İsveç temsilcisi hazırlıklarını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Lyon maçının hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Manchester United karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19.45 Milan (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
19.45 Monaco (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - PSV (Hollanda)
22.00 Juventus (İtalya) - Stuttgart (Almanya)
22.00 Arsenal (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Aston Villa (İngiltere) - Bologna (İtalya)
22.00 Girona (İspanya) - Slovan Bratislava (Slovakya)
22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Sporting (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
BASKETBOL
- Eurocup
20.00 Beşiktaş Fibabanka - Joventut
- FIBA Şampiyonlar Ligi
19.00 Manisa Basket - Peristeri
VOLEYBOL
- Sultanlar Ligi
14.00 Fenerbahçe Medicana - Beşiktaş
17.00 Sarıyer Bld. - Galatasaray Daikin
17.00 Türk Hava Yolları - Nilüfer Belediyespor Eker
17.00 Aras Kargo - Kuzeyboru
18.00 Bahçelievler Bld. - Eczacıbaşı Dynavit
18.00 Zeren Spor - VakıfBank
19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
KARATE
- Türkiye Karate Federasyonu'nda seçimli genel kurul gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Spor › Elfsborg Maçı Hazırlıkları - Son Dakika
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