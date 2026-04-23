Emma Meesseman: Fenerbahçe'yle Gurur Duyuyoruz

Emma Meesseman: EuroLeague'de Galatasaray ile final oynamak özeldi
- Euroleague şampiyonluğunu kulübe geri getirdiğimiz için çok memnunuz
- Galatasaray ile final oynamak özeldi
- Bazı zorluklar yaşadık ama ekip olarak aştık
- Fenerbahçe gibi bir kulübün parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz
- Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan da taraftarı
Alperi Onar: 4 kupa hedefiyle yola çıktık, 4'ünü de müzemize getirdik
- Galatasaray'ı yenerek EuroLeague kupasını ülkemize getirmek bence taraftarımızı çok mutlu etmiştir
- Şanssız sakatlıklar yaşadım
RIZA KAYAALP VE GREKOROMEN MİLLİ TAKIMI YURDA DÖNECEK
12.30 Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13'üncü kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa rekoru kıran Rıza Kayaalp ve Grekoromen Milli Takımı, yurda dönecek (İstanbul)
16.30 Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde karşılama töreni düzenlenecek. (Ankara)
TÜRKİYE KUPASI
- Çeyrek Final etabında Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da elendi. Bugün kupada;
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
GALATASARAY
13.30 Ali Sami Yen Spor Kompleksi Aslantepe Vadisi Projesi'nin temel atma töreni gerçekleştirilecek. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.
GÜREŞ
- 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam ediyor.
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Galatasaray MCT Technic
BEŞİKTAŞ GAİN, BTK EUROCUP FİNAL SERİSİNDE 1-0 GERİDE
- Siyah-beyazlılar, BTK EuroCup Final Serisi ilk maçında sahasında Fransız ekibi JL Bourg Basket'e 72-60 yenilerek seride 1-0 geri düştü.
VOLEYBOL
-Efeler Ligi play-off 5-6 serisi
19.00 İstanbul Gençlik - Fenerbahçe Medicana
-Efeler Ligi play-off 7-8 serisi
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Altekma
CUMHURBAŞKANLIĞI ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Çanakkale Kupası kapsamında, İstanbul Boğazı Ulusal Egemenlik Kupası yarışı yapılacak. İstanbul-Çanakkale Sahil Güvenlik Kupası Açık Deniz Yarışı start alacak.
