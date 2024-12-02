Engelliler Günü\'nde Dostluk Maçı: Ünlüler Takımı Kaybetti

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BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tiyatro oyuncuları Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Hakan Bilgin, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı'dan oluşan 'Ünlüler Takımı' arasında dostluk maçı oynandı. Renkli görüntülerin oluştuğu ve birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği maçı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 20- 17 kazandı.

Balıkesir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tiyatro oyuncuları Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Hakan Bilgin, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı'dan oluşan 'Ünlüler Takımı' arasında dostluk maçı düzenlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen müsabaka Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın hava atışıyla başlayan maça Ünlüler Takımı, 10 numaralı kırmızı-beyaz formayla çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ve Ünlüler Takımı arasında geçen mücadele renkli görüntülere sahne oldu. Ünlüler Takımı'nın kaptanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaparken, Esra Şentürk'ün kaptanlığını yaptığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda ise Ecem Adıgüzel, Muhterem Aktaş, Ali Kabakülekler, Nuri Kılıç, Ali Asker Turan, Cihangir Engin ile Mehdi Ghorbani görev aldı. Maçta birlik ve beraberlik mesajı verildi. Maçın anonsunu ünlü oyuncu Hakan Bilgin gerçekleştirdi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 20- 17 kazandı.

'ENGELSİZ BİR YAŞAM HAYALİMİZ VAR'

Balıkesir'i engelsiz bir şehir yapmak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sanatçıların destekleriyle böyle bir farkındalık etkinliğini gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Akın, "Sanatçılarımız bizleri duygulandırdı, mutlu ettiler. Türkiye'nin sevdiği, güler yüzlü insanlar, böyle bu farkındalık etkinliğine eşlik ettikleri için kendilerine minnettarız. Balıkesir'i 'Engelsiz Balıkesir' yapmak hayalimiz var, bunun için çalışıyoruz. Buna parklarımızdan başladık. Eğitim konusunda da sıkıntılar var. Avrupa ülkelerinde engellilerin yüzde 60'ı belli bir noktadan sonra eğitimlerine devam ediyor ama Türkiye'de bu rakam yüzde 20'nin altında. İş konusunda da Avrupa'da yüzde 22,8'si iş sahibi olurken ve işini devam ettirirken bu oran Türkiye'de yüzde 6'nın altında" dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Türkiye'nin en sevilen sanatçılarıyla birlikte bir farkındalık yaratmak istediklerini dile getiren Başkan Akın, "Unutmamamız gereken şu; herkes engelli adayı. Onun için onların yerine kendimizi koyarak hep beraber, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacağız. Engelli arkadaşlarıma, kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. Engelsiz Balıkesir için de mücadelemize herkesi ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

'NE ZAMAN ÇAĞIRIRSANIZ, KOŞARAK GELİRİZ'

Balıkesir'de çok güzel bir şekilde karşılandıklarını söyleyen ünlü oyuncu Bülent Şakrak da "Her şey şahaneydi. Büyük bir başarı; Nazım Hikmet şiiri gibi oynadı arkadaşlar. Bizim için çok güzel bir deneyim oldu. İyi ki buradayım. Balıkesirliler çok tatlılar, harika karşılandık. Bu tür şahane şeyler yapıldığı sürece de burada olma sözü veriyoruz, her zaman geliriz. Ne zaman çağırırsanız, koşarak geliriz" dedi.

Keyifli bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen ünlü oyuncu Hakan Bilgin "Bu çok güzel bir farkındalık çalışması. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Başarılı oyuncu Burcu Kirman, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık amacıyla buradayız. Umuyoruz yarın bugünden daha iyi olur onlar için" diye konuştu.

'TEMENNİMİZ; ENGELLERE TAKILMADAN BERABER YAŞAYABİLMEK'

Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularından Ecem Nur Adıgüzel ve Esra Şentürk, dostluk maçı kapsamında; Başkan Ahmet Akın ve Ünlüler Takımı ile yaptıkları maçı değerlendirerek "Temennimiz her alanda, engellere takılmadan beraber yaşayabilmek" dedi.

Dostluk maçını izleyenler arasında; Balıkesir CHP Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, Milli Güreşçi Yasemin Adar ve vatandaşlar yer aldı.